Crimen y Justicia

Hallaron casi media tonelada de marihuana en un camión de encomienda con destino a Buenos Aires

Tras el hallazgo de 584 paquetes en 30 cajas, la fiscalía formalizó cargos contra dos hombres y una mujer. Ordenaron el arresto domiciliario con tobillera electrónica por 171 días

Los efectivos abrieron las encomiendas tras detectar indicios de droga con un escáner móvil y un perro antinarcóticos (Fuente: Fiscales)
Los efectivos abrieron las encomiendas tras detectar indicios de droga con un escáner móvil y un perro antinarcóticos (Fuente: Fiscales)
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Un control sobre un camión de encomiendas que salía de Posadas, Misiones, dejó al descubierto 489,615 kilogramos de marihuana ocultos en 30 cajas de madera. Por el traslado de ese cargamento hacia la provincia de Buenos Aires, la Justicia federal de Misiones formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer, que cumplirán arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 171 días.

La medida fue dispuesta por la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, a pedido del Ministerio Público Fiscal. Los imputados fueron identificados por sus iniciales como R.E.A., de 27 años; A.Y.A., de 35; y S.J.K., de 27 años. En esta etapa inicial, se les atribuyó la coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, con el agravante de la participación de tres o más personas.

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El caso comenzó el 24 de septiembre, durante un control efectuado por efectivos de la Sección San José del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional. Los agentes revisaron un camión de transporte de encomiendas perteneciente a la empresa Central Argentino, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, el personal utilizó un escáner móvil sobre el semirremolque. Las imágenes obtenidas mostraron indicios compatibles con la existencia de material orgánico dentro de la carga. También se sumó la reacción de un perro detector de narcóticos.

Frente a esos elementos, los efectivos se comunicaron con la auxiliar fiscal Gabriela Acasuso, de la Unidad Fiscal Posadas. Con autorización judicial, se levantaron los precintos del vehículo y se procedió a la apertura de las encomiendas que habían despertado sospechas durante el operativo.

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El registro permitió encontrar 30 cajas de madera con 584 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color ocre. Una prueba de orientación determinó que la sustancia era marihuana. El pesaje posterior estableció que el cargamento tenía un peso total de 489,615 kilogramos, una cantidad que la fiscalía consideró compatible con una maniobra de tráfico de gran escala.

Gendarmería detectó 30 cajas de madera con 584 paquetes de marihuana dentro de un camión de encomiendas (Fuente: Fiscales)
Gendarmería detectó 30 cajas de madera con 584 paquetes de marihuana dentro de un camión de encomiendas (Fuente: Fiscales)

La documentación adherida a las cajas consignaba datos de remitentes y destinatarios que, según las primeras medidas de la fiscalía, no se correspondían con quiénes habrían intervenido realmente en el envío y la recepción de la carga. Por eso, la investigación busca determinar quiénes prepararon las encomiendas, las despacharon y debían recibirlas.

A partir de los datos obtenidos, se realizaron procedimientos en Puerto Rico, Misiones. En esos operativos se incautaron teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos, documentación y distintos elementos que podrían aportar información sobre la logística del traslado y las comunicaciones entre las personas investigadas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el volumen de marihuana secuestrado, el modo en que los paquetes fueron acondicionados y su traslado dentro de un sistema de encomiendas permiten sostener provisoriamente que existió una organización coordinada para llevar la sustancia fuera de Misiones.

Al fundamentar el pedido de coerción, la fiscal sostuvo que los imputados poseen arraigo, aunque advirtió la existencia de riesgos concretos de entorpecimiento. Según planteó, la causa atraviesa una fase temprana y todavía requiere diligencias que podrían verse afectadas por la relación atribuida entre los acusados y por una eventual actuación conjunta.

La representante del MPF agregó como factores relevantes la gravedad de la imputación y la pena en expectativa, de acuerdo con la cantidad de droga decomisada. No obstante, pidió que los acusados no fueran alojados en un establecimiento penitenciario, sino que cumplieran una medida alternativa bajo supervisión.

La jueza aceptó esa solicitud y ordenó el arresto domiciliario. Los tres acusados continuarán sometidos a la investigación mientras se producen las pruebas solicitadas. La imputación formalizada no implica una condena y su situación procesal deberá definirse a partir de la evidencia que reúna la fiscalía durante el plazo de investigación establecido.

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