Crimen y Justicia

Mató a su pareja y a su suegra en Cafayate y la investigación derivó en cargos por abuso sexual contra la hija

La nueva acusación surgió durante la investigación por las dos muertes tras testimonios y una pericia sobre dispositivos digitales. Reunió elementos para atribuirle abuso sexual con acceso carnal

doble femicidio en Salta
El barrio en el que ocurrió el doble femicidio (Captura de Google Maps)
Guardar

Joaquín Cardozo, de 34 años, detenido con prisión preventiva por el doble homicidio de su expareja, Verónica de los Ángeles Palacios, y de la madre de ella, Felicia Bernarda Romero, en Cafayate, enfrentará una ampliación de imputación por presuntos abusos sexuales contra su hija adolescente.

Los nuevos hechos habrían ocurrido antes de los femicidios, entre los 12 y los 15 años de la víctima. La Fiscalía indicó que se habrían producido en un contexto de convivencia y que incluyeron maniobras de manipulación, intimidación y amenazas.

PUBLICIDAD

El expediente se abrió tras el doble homicidio de Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y de su madre, Felicia Bernarda Romero, de 83, ocurrido la noche del 9 de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. Por esas muertes, Cardozo ya había sido imputado y permanece detenido.

Ahora, el avance de las medidas dispuestas en esa causa incorporó hechos de índole sexual que habrían tenido como víctima a la hija adolescente del imputado. La Fiscalía sostuvo que las declaraciones reunidas y una pericia sobre dispositivos digitales aportaron elementos para atribuirle nuevos delitos.

PUBLICIDAD

La ampliación fue solicitada por la fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ante el Juzgado de Garantías interviniente. La audiencia para formalizar y precisar esta ampliación acusatoria todavía no tiene fecha. La fiscalía pidió su realización ante el juzgado que interviene en la causa y aguarda que se fije el día para el acto procesal.

La nueva imputación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia con una menor de 18 años, en modalidad continuada; y promoción de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y la intimidación.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos delitos concurren de manera ideal entre sí. A su vez, la acusación incorpora el cargo de producción de material de abuso sexual infantil, que se investigará en concurso real con los restantes hechos atribuidos al hombre.

Según la acusación fiscal, los hechos que se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Por tratarse de una víctima menor de edad y de delitos contra la integridad sexual, no se difundieron datos que permitan identificarla.

Sodero Calvet señaló que una pericia informática realizada durante la pesquisa permitió incorporar elementos que vincularían al imputado con la producción de registros de los hechos investigados. Esa información digital pasó a formar parte de las pruebas que sustentan el pedido de ampliación.

El hombre se encontraba detenido por dos femicidios

Cardozo habría disparado contra Palacios, de 32 años, con quien había mantenido una relación de pareja, y contra Romero, de 83, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. La investigación determinó que ambas mujeres fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego dentro de la vivienda.

La vivienda del barrio Prelatura de Cafayate
La vivienda del barrio Prelatura de Cafayate

Luego del ataque, Cardozo se presentó en una dependencia policial de Cafayate. La información fue difundida en la cobertura inicial del caso a partir de fuentes policiales.

Por la muerte de quien había sido su pareja, el acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.

En relación con la mujer de 83 años, madre de la víctima, fue imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Hasta el momento, la investigación no pudo establecer el orden en que ocurrieron ambos asesinatos.

La ampliación de los cargos abre una nueva línea dentro del expediente judicial, con hechos y víctimas diferentes a los contemplados en la causa por el doble homicidio. El imputado podrá ejercer su derecho de defensa durante la audiencia que deberá convocar el Juzgado de Garantías.

Temas Relacionados

Doble homicidioSaltaAbuso sexual infantilFemicidioimputaciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan la muerte de una nena de 11 años en Berazategui: detuvieron a cuatro familiares tras conocerse el resultado de la autopsia

La menor fue hallada ahorcada en su casa. El examen forense detectó lesiones compatibles con golpes en distintas partes de la espalda, signos de hemorragia interna y posibles indicios de abuso sexual

Investigan la muerte de una nena de 11 años en Berazategui: detuvieron a cuatro familiares tras conocerse el resultado de la autopsia

Golpe al narcotráfico en Córdoba: detuvieron a 11 personas y secuestraron casi 6 mil dosis de droga

La Fuerza Policial Antinarcotráfico incautó 7 mil dólares y $8.413.800 en el marco de una investigación que se extendió durante 12 meses y permitió el allanamiento de 34 domicilios en simultáneo

Golpe al narcotráfico en Córdoba: detuvieron a 11 personas y secuestraron casi 6 mil dosis de droga

Allanaron una casa en un country de Tigre por una causa narco: hay tres detenidos y secuestraron un lingote de oro de un kilo

La investigación incluyó 8.700 horas de escuchas sobre cuatro líneas telefónicas. Hubo otros procedimientos en Avellaneda y CABA, donde también incautaron cocaína, tusi, armas, municiones, vehículos, relojes y joyas

Allanaron una casa en un country de Tigre por una causa narco: hay tres detenidos y secuestraron un lingote de oro de un kilo

Balearon a un hombre en Rosario durante la final del Mundial y ahora quedaron detenidos con prisión preventiva

El ataque ocurrió el 19 de julio, alrededor de las 19.20, en la esquina de Esquivel y Casiano Casas, cuando un grupo que festejaba en la calle recibió al menos tres disparos de un arma de fuego disparada desde un Volkswagen Up, y dejó a una persona con fractura desplazada de fémur

Balearon a un hombre en Rosario durante la final del Mundial y ahora quedaron detenidos con prisión preventiva

Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas durante la búsqueda del menor

La jueza Cristina Pozzer Penzo confirmó a Infobae que la investigación continúa y que ahora los técnicos deberán determinar si la medida es viable. Los detalles

Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas durante la búsqueda del menor

DEPORTES

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors

17 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: su renovación, los debutantes y cómo suplirá al “irreemplazable” Messi

Gran jugada de Flores y puntinazo: así fue el primer gol del Flaco López en la selección argentina

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

TELESHOW

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

Wanda Nara acusó a Maxi López de pasarle chats privados y él la confrontó: “¿Todavía le creemos?”

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

Marixa Balli se sinceró sobre su enojo con Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda: “Que se olviden de mí”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

Dos personas mueren por presunta intoxicación con sal de nitro en Cuba

En Panamá capturan a un adolescente que presuntamente asesinó a balazos a un hombre

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación

Capturan a siete agentes de la Policía Nacional Civil por la presunta venta ilegal de armas en Guatemala