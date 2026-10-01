Mató a su pareja y a su suegra en Cafayate y la investigación derivó en cargos por abuso sexual contra la hija

El barrio en el que ocurrió el doble femicidio (Captura de Google Maps)

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Joaquín Cardozo, de 34 años, detenido con prisión preventiva por el doble homicidio de su expareja, Verónica de los Ángeles Palacios, y de la madre de ella, Felicia Bernarda Romero, en Cafayate, enfrentará una ampliación de imputación por presuntos abusos sexuales contra su hija adolescente.

Los nuevos hechos habrían ocurrido antes de los femicidios, entre los 12 y los 15 años de la víctima. La Fiscalía indicó que se habrían producido en un contexto de convivencia y que incluyeron maniobras de manipulación, intimidación y amenazas.

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El expediente se abrió tras el doble homicidio de Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y de su madre, Felicia Bernarda Romero, de 83, ocurrido la noche del 9 de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. Por esas muertes, Cardozo ya había sido imputado y permanece detenido.

Ahora, el avance de las medidas dispuestas en esa causa incorporó hechos de índole sexual que habrían tenido como víctima a la hija adolescente del imputado. La Fiscalía sostuvo que las declaraciones reunidas y una pericia sobre dispositivos digitales aportaron elementos para atribuirle nuevos delitos.

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La ampliación fue solicitada por la fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ante el Juzgado de Garantías interviniente. La audiencia para formalizar y precisar esta ampliación acusatoria todavía no tiene fecha. La fiscalía pidió su realización ante el juzgado que interviene en la causa y aguarda que se fije el día para el acto procesal.

La nueva imputación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia con una menor de 18 años, en modalidad continuada; y promoción de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y la intimidación.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos delitos concurren de manera ideal entre sí. A su vez, la acusación incorpora el cargo de producción de material de abuso sexual infantil, que se investigará en concurso real con los restantes hechos atribuidos al hombre.

Según la acusación fiscal, los hechos que se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Por tratarse de una víctima menor de edad y de delitos contra la integridad sexual, no se difundieron datos que permitan identificarla.

Sodero Calvet señaló que una pericia informática realizada durante la pesquisa permitió incorporar elementos que vincularían al imputado con la producción de registros de los hechos investigados. Esa información digital pasó a formar parte de las pruebas que sustentan el pedido de ampliación.

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El hombre se encontraba detenido por dos femicidios

Cardozo habría disparado contra Palacios, de 32 años, con quien había mantenido una relación de pareja, y contra Romero, de 83, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate. La investigación determinó que ambas mujeres fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego dentro de la vivienda.

La vivienda del barrio Prelatura de Cafayate

Luego del ataque, Cardozo se presentó en una dependencia policial de Cafayate. La información fue difundida en la cobertura inicial del caso a partir de fuentes policiales.

Por la muerte de quien había sido su pareja, el acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.

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En relación con la mujer de 83 años, madre de la víctima, fue imputado como presunto autor de homicidio calificado por alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Hasta el momento, la investigación no pudo establecer el orden en que ocurrieron ambos asesinatos.

La ampliación de los cargos abre una nueva línea dentro del expediente judicial, con hechos y víctimas diferentes a los contemplados en la causa por el doble homicidio. El imputado podrá ejercer su derecho de defensa durante la audiencia que deberá convocar el Juzgado de Garantías.