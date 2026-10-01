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La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

El secretario general, António Guterres, agradeció a las autoridades que intervinieron en la gestión del suceso “por garantizar la seguridad de todos los pasajeros” y aseguró que la organización seguirá de cerca “todos los acontecimientos relacionados con este incidente”

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en el vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia (REUTERS)
La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en el vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia (REUTERS)
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El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por el incidente registrado en un vuelo de Flydubai que tenía como destino Tel Aviv y destacó su alivio porque finalmente “se haya evitado una tragedia”.

En una declaración difundida por su portavoz en X, Stéphane Dujarric, Guterres condenó de forma tajante cualquier acción que pueda poner en peligro la vida de la población civil y la seguridad de la aviación civil. El jefe de Naciones Unidas también agradeció a las autoridades que intervinieron en la gestión del suceso “por garantizar la seguridad de todos los pasajeros”.

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El secretario general valoró además que las autoridades competentes hayan puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. Naciones Unidas, según el comunicado, seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos.

“Seguiremos de cerca todos los acontecimientos relacionados con este incidente”, concluyó el comunicado difundido por el portavoz de Guterres.

Las declaraciones del secretario general se produjeron después de que Flydubai confirmara que se registró “un altercado en la cabina de mando” de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel y que tuvo que ser desviado a Arabia Saudita para realizar un aterrizaje de emergencia.

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Las declaraciones del secretario general se produjeron después de que Flydubai confirmara que se registró “un altercado en la cabina de mando” de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel
Las declaraciones del secretario general se produjeron después de que Flydubai confirmara que se registró “un altercado en la cabina de mando” de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel

La aerolínea señaló que la investigación continúa para determinar las circunstancias del suceso y pidió evitar especulaciones sobre su origen. Horas después, Flydubai anunció además la suspensión de todos sus vuelos con Israel como origen o destino “mientras continúa la investigación”.

La compañía calificó la medida como “temporal” y explicó que permitirá a las autoridades trabajar para “esclarecer” las circunstancias del incidente.

El episodio provocó una respuesta inmediata en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó lo sucedido como un “grave incidente de seguridad” y recordó que casi todos los pasajeros del vuelo son de nacionalidad israelí.

Las circunstancias exactas del incidente todavía son objeto de investigación. Declaraciones de varios pasajeros citados por medios israelíes apuntaron a una posible disputa dentro de la cabina de mando, después de que uno de los pilotos presuntamente intentara hacerse con el control del avión y estrellarlo. De acuerdo con esos testimonios, varios pasajeros intervinieron, lo que derivó en una pelea.

Las primeras alertas se produjeron durante la mañana, cuando se emitió una señal de alarma desde la cabina mientras el avión se encontraba sobre el espacio aéreo de Jordania. La alerta coincidió con una pérdida de altura y una aceleración repentina del aparato.

La aerolínea señaló que la investigación continúa para determinar las circunstancias del suceso y pidió evitar especulaciones sobre su origen (REUTERS)
La aerolínea señaló que la investigación continúa para determinar las circunstancias del suceso y pidió evitar especulaciones sobre su origen (REUTERS)

La situación generó preocupación ante la posibilidad de un secuestro, debido a que las autoridades israelíes no lograron establecer contacto con el avión. Israel envió aviones hacia la zona ante los temores derivados de la pérdida de comunicación con la aeronave.

Finalmente, el avión consiguió aterrizar en Arabia Saudí, donde las autoridades pudieron intervenir y garantizar la seguridad de los pasajeros.

(Con información de Europa Press)

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