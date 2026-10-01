El Gobierno mantendrá los subsidios a la energía debido a la crisis en Medio Oriente

Las facturas de electricidad registrarán un aumento promedio del 1,64 por ciento y las de gas natural subirán un 2,24 por ciento.

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El Gobierno Nacional mantendrá bonificaciones para los usuarios residenciales de electricidad y gas natural durante octubre, ante el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los costos internacionales de la energía. Según se informó, las facturas subirán en promedio 1,64% en electricidad y 2,24% en gas natural.

La medida conserva en 200 kWh mensuales el consumo bonificable de electricidad y extiende por un mes la bonificación general del 50% para el gas. El esquema original de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) preveía que ese beneficio se redujera a 0% en octubre.

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Bonificaciones y alcance de los aumentos

El Gobierno Nacional dispuso que los hogares que cumplan los requisitos recibirán una bonificación total del 75% sobre la energía. El descuento combina la bonificación general del 50% con una bonificación extraordinaria del 25% en electricidad y del 24,25% en gas natural y gas propano por redes.

La decisión busca moderar los ajustes tarifarios de octubre frente a la suba de los costos energéticos internacionales. De acuerdo con lo informado, el incremento promedio previsto queda cerca del 1,7% de inflación registrado en agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), último dato oficial disponible.

Los hogares elegibles recibirán una bonificación total del 75 por ciento que combina el beneficio general con un descuento extraordinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el servicio eléctrico, el tope de consumo base bonificable seguirá en 200 kWh mensuales. El mes anterior, el Gobierno Nacional había elevado ese límite desde los 150 kWh.

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El ajuste de electricidad alcanzará solo a los clientes de EDENOR y EDESUR en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado Nacional fija las tarifas. En las demás jurisdicciones, esa potestad depende de los entes reguladores locales.

La regulación de las tarifas de gas natural tiene alcance federal y se aplicará en todo el país. El comunicado señaló que las medidas forman parte del proceso de normalización tarifaria “sin resignar las metas fiscales”.