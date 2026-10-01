Dos personas mueren por presunta intoxicación con sal de nitro en Cuba

Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico en Holguín tras consumir alimentos con sal de nitro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos personas murieron y una tercera permanece en estado crítico tras una presunta intoxicación por sal de nitro ocurrida en la ciudad de Holguín, según informó este miércoles la Dirección General de Salud de la provincia. El episodio involucró a tres integrantes de una misma familia que habían consumido alimentos preparados en una vivienda.

De acuerdo con la información oficial, el caso se registró durante la noche del 29 de septiembre. La primera paciente atendida fue Yaneisi Peña Escobar, de 37 años, quien ingresó a un hospital de la provincia.

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La mujer llegó al centro médico en estado de coma y requirió ventilación mecánica, indicó la Dirección General de Salud de Holguín. Luego fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió tratamiento intensivo.

La entidad sanitaria señaló que Peña Escobar estaba empleada como trabajadora doméstica en una vivienda cercana a la suya, donde funciona un centro de elaboración de embutidos. Según el reporte, aún se desconoce de qué manera obtuvo la sustancia que habría sido utilizada en la preparación de los alimentos.

La paciente laboraba como empleada doméstica cerca de un centro de elaboración de embutidos donde se investiga el origen del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paciente se encontraba despierta, consciente y cooperativa al mediodía posterior a su ingreso, después de que los médicos la retiraran de los equipos de ventilación mecánica. Pese a esa evolución, el parte oficial indicó que permanece reportada de crítica y bajo cuidados intensivos.

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La madre de la paciente, Clara Suárez Rodríguez, de 63 años, presentó síntomas luego de consumir la misma comida. Ante la recomendación del médico que la atendió, fue trasladada al hospital junto con su pareja, Manuel Fernández Fernández, de 65 años.

Ambos ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes con un deterioro neurológico grave, según el comunicado de las autoridades sanitarias.

El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero Suárez Rodríguez y Fernández Fernández murieron. La Dirección General de Salud de Holguín atribuyó ambos fallecimientos a un edema pulmonar grave, en el contexto de la intoxicación investigada.

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El organismo expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. También informó que el sistema de salud provincial y fuerzas del Ministerio del Interior de Cuba (Minint) mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho, el origen de la sustancia y las eventuales responsabilidades.

Los expertos en salud aconsejan acudir a urgencias y no inducir el vómito ante la sospecha de ingesta de sustancias químicas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Recomiendan no manipular ni consumir sustancias de origen desconocido

La denominada sal de nitro puede aludir a compuestos de nitrito o nitrato utilizados en procesos industriales y, bajo controles específicos, en la elaboración de productos cárnicos. Su manipulación y dosificación requieren condiciones adecuadas, ya que una confusión con sal de mesa puede provocar una intoxicación.

Ante una sospecha de ingestión de una sustancia química o de un producto de origen desconocido, la recomendación es acudir de inmediato a un servicio de urgencias. No se debe inducir el vómito ni intentar identificar la sustancia mediante pruebas caseras, como calentarla o disolverla en agua, porque esos métodos no ofrecen un diagnóstico seguro y pueden aumentar los riesgos.

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Las autoridades también recomendaron conservar el envase o una muestra del producto, siempre que hacerlo no implique exposición, para facilitar la identificación por parte del personal médico y los especialistas que intervengan en la investigación.