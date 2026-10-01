En Panamá capturan a un adolescente que presuntamente asesinó a balazos a un hombre

Una persona sostiene un arma de fuego que emite un fogonazo en una calle oscura por la que camina un hombre al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público imputó a un adolescente por homicidio doloso agravado y logró que un juez decretara su detención provisional, tras la muerte de un hombre baleado por varios sujetos en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida a través de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, luego de una audiencia ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

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El juez admitió todas las solicitudes de la Fiscalía, la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la medida cautelar contra el menor.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, barrio Nuevo Progreso. La víctima fue atacada con arma de fuego en la parte trasera de una iglesia por varios sujetos y murió en el hospital.

De igual manera, una mujer fue capturada en Curundú por apuñalar a otra en plena calle

Dos agentes de la Policía Nacional de Panamá escoltan a una mujer esposada a lo largo de una acera urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo distinto, la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer señalada de intentar matar a otra con un arma blanca.

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El procedimiento, denominado operación “Filo”, se ejecutó mediante un allanamiento en los Edificios Nueva Vida, Torre 1, en el corregimiento de Curundú, distrito de Panamá.

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y respondió a una resolución de aprehensión, la número 84 del 29 de septiembre, por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, una mujer regresaba a su residencia tras comprar un desayuno cuando fue sorprendida por la agresora, quien sacó un arma blanca y le propinó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. La víctima necesitó atención médica de urgencia y sobrevivió al ataque.

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En otro caso, un hombre de 21 años quedó detenido en Coclé por amenazar a su expareja e hijos

La víctima y sus hijos eran amenazados por el ahora detenido, quien además había incumplido las medidas de protección vigentes en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hombre se le acusa de lesiones psicológicas y de quebrantar medidas de protección en perjuicio de su expareja.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. También argumentó los riesgos procesales que justificaban la detención del imputado.

Según el ente investigador, la víctima y sus hijos eran amenazados por el ahora detenido, quien además había incumplido las medidas de protección vigentes en su contra. Esa situación representaba un riesgo para la integridad de las personas afectadas, según la Fiscalía.

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Los hechos se registraron el 28 de septiembre en la comunidad de Pozo Azul, distrito de Aguadulce.

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas, también bajo la órbita de la Procuraduría General de la Nación, logró la detención provisional de un hombre de 28 años. Se le investiga por hurto agravado en perjuicio del colegio José Santos Puga, en el distrito de Santiago.

Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un Juez de Garantías valoró la denuncia, las entrevistas, el informe de investigación de campo, el informe de inspección ocular y el informe de fijación de imágenes presentados por la Fiscalía. Con esas pruebas, legalizó la aprehensión, formuló la imputación e impuso la medida cautelar.

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Los hechos se registraron durante la noche del 18 de septiembre, cuando el imputado, junto a un grupo de personas aún por identificar, habría ingresado al plantel educativo y causado daños en la infraestructura.

Dentro del colegio, los responsables se apoderaron de $3.012 correspondientes a ahorros del personal administrativo y de $47 producto de la recaudación de la Asociación de Padres de Familia.

La Fiscalía investiga además la sustracción de equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares de estudiantes, así como los daños ocasionados a las instalaciones del plantel.