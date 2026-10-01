Cayó el jefe de una banda que cometía estafas y fraudes en Mendoza

Un operativo judicial en Mendoza derivó en seis allanamientos simultáneos por causas de fraude, estafas y usurpación de identidad. (Gendarmería Nacional)

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Un operativo judicial realizado en Mendoza derivó en seis allanamientos simultáneos, el secuestro de dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y documentación, además de la detención de un hombre, identificado en la causa como presunto líder de una organización investigada por fraude, estafas y usurpación de identidad.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana del pasado domingo por efectivos de la Gendarmería Nacional, a partir de las órdenes emitidas por el magistrado que interviene en el expediente. La investigación apunta a establecer el alcance de las maniobras atribuidas al grupo y la participación de cada una de las personas vinculadas con la causa.

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Según informó el portal del diario Los Andes, la pesquisa fue desarrollada por el Grupo de Análisis Judicial de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con colaboración de otras dependencias de la fuerza.

Un punto relevante de la investigación fue el estudio de un dispositivo móvil, del que se obtuvo información vinculada con las maniobras investigadas. A partir de esos datos, los efectivos pudieron identificar contactos, conexiones y presuntos roles dentro de la organización.

El trabajo de análisis también permitió orientar las medidas judiciales hacia los domicilios asociados con los integrantes del grupo. Con esa información, la Justicia autorizó los seis procedimientos realizados el domingo en distintos puntos de la provincia.

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Durante los operativos, la Gendarmería secuestró 15 teléfonos celulares, dos notebooks y una CPU. Los dispositivos podrían contener información relevante para reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles mecanismos utilizados en las maniobras atribuidas a la organización.

Los uniformados también incautaron nueve tarjetas de crédito y débito, junto con documentación que quedó incorporada al expediente.

Entre los objetos secuestrados se hallaron además 10 gramos de marihuana. Ese material, al igual que los equipos tecnológicos, las tarjetas y los papeles encontrados, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Gendarmería Nacional detuvo al presunto líder de la organización, quien permanece incomunicado por disposición del magistrado. (Gendarmería Nacional)

La investigación busca establecer cómo se habría organizado el grupo, qué tareas cumplía cada integrante y de qué forma se habrían cometido las maniobras denunciadas. El análisis de la evidencia digital y documental será determinante para definir nuevas medidas.

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En este tipo de causas, la utilización de datos personales ajenos puede constituir un componente relevante para ejecutar operaciones financieras, solicitar productos bancarios o generar registros a nombre de terceros. Sin embargo, los detalles concretos sobre el mecanismo investigado en este expediente no fueron informados.

La Unidad Fiscal de Mendoza interviene en la causa y dispuso las actuaciones posteriores a los procedimientos, así como el secuestro formal de los elementos considerados de interés para el expediente.

Ahora, los investigadores deberán clasificar la documentación obtenida y realizar las pericias que correspondan sobre los dispositivos electrónicos. Esas medidas permitirán contrastar la información reunida durante la pesquisa previa con el material obtenido en los domicilios allanados.

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La causa continúa en trámite bajo supervisión judicial. El resultado de las pericias y del análisis de los elementos secuestrados definirá los próximos pasos procesales, incluida la eventual identificación de más personas relacionadas con las maniobras investigadas.