Le exigieron plata a un playero de 74 años en Córdoba y tras negarse, lo golpearon con una baldosa

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Un hombre de 74 años, encargado de una playa de estacionamiento de Córdoba, fue atacado durante la mañana del miércoles luego de negarse a entregar dinero a dos personas que ingresaron al lugar. El agresor le golpeó la cabeza con un objeto contundente y la víctima recibió cinco puntos de sutura.

El hecho ocurrió cerca de las 7 en un estacionamiento ubicado sobre el bulevar Illia al 255, en la zona céntrica de la ciudad. De acuerdo con el relato de Santiago, nieto del trabajador, una mujer entró primero y le pidió dinero al hombre. Ante la negativa, poco después se presentó un acompañante de unos 35 años.

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Según contó el familiar en declaraciones recogidas por ElDoce.tv, los dos insistieron con el pedido y el encargado tomó una pala para exigirles que se retiraran. Antes de irse, rompieron la barrera de acceso del estacionamiento.

El hombre volvió a sentarse al considerar que la situación había terminado. Sin embargo, minutos más tarde, el acompañante regresó corriendo al lugar y lo atacó por sorpresa. “Mi abuelo vuelve, se sienta y ve que entra corriendo el hombre y le pega con una piedra en la cabeza”, relató Santiago en diálogo con El Show del Lagarto.

La víctima sufrió una herida en la cabeza y debió ser asistida. Aunque el nieto señaló que el hombre se encuentra fuera de peligro, también cuestionó la violencia del ataque: “Mi abuelo está bien, pero le abrieron la cabeza. Trabajó toda la vida acá”.

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Hasta el momento, la información publicada no precisó si hubo detenidos por el ataque ni los avances de la investigación.

Un antecedente que derivó en una condena

El ataque en Córdoba tiene un antecedente con características similares en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del caso de Arturo López, un playero que fue golpeado durante una discusión en un garaje del barrio de Monserrat en noviembre de 2021. El episodio derivó en una causa judicial que atravesó distintas instancias y cuya condena quedó firme en abril de 2026.

Arturo López quedó con graves secuelas motrices y cognitivas tras el ataque

López tenía 66 años y se encontraba trabajando cuando una familia fue a retirar un BMW del estacionamiento. Según la reconstrucción del caso, los ocupantes del vehículo advirtieron un rayón en el auto y responsabilizaron al empleado.

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La discusión subió de tono hasta que el hijo de la dueña del vehículo, que entonces tenía 17 años, le dio un golpe de puño al playero. El impacto derribó a López, quien sufrió lesiones de gravedad.

El agresor permaneció prófugo durante varios meses y se entregó en abril de 2022 acompañado por su familia. La causa tramitó en el fuero penal juvenil debido a que el imputado era menor de edad cuando ocurrió la agresión.

En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva condenó al joven a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por lesiones graves. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones porteña revisó esa decisión y consideró que la pena era excesiva. Por ese motivo, dispuso una sanción menor, de tres años de prisión en suspenso, junto con reglas de conducta.

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La Justicia porteña también había ordenado su liberación bajo medidas restrictivas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de la Ciudad de Buenos Aires.

En abril de 2026, el Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó el último recurso presentado por la defensa, que buscaba llevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces consideraron que no se habían acreditado vulneraciones de garantías constitucionales ni errores que habilitaran una revisión federal.

Con esa resolución, la condena por el ataque a Arturo López quedó firme y se cerró la posibilidad de nuevas apelaciones en el expediente.