A los tiros, dos encapuchados robaron una carnicería en La Plata

Dos delincuentes irrumpieron durante la mañana del domingo en una carnicería. Uno de ellos disparó al suelo para intimidar a los presentes

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Dos hombres encapuchados ingresaron a los tiros a una carnicería de La Plata durante el fin de semana. En cuestión de minutos, escaparon con dinero en efectivo y cortes de carne.

El episodio ocurrió el domingo, cerca de las 11.40, en un local situado en la zona de calles 16 y 80, en el barrio de Altos de San Lorenzo. La secuencia quedó expuesta en las imágenes que ahora son analizadas en el marco de la investigación para identificar a los responsables y establecer cuál fue su recorrido antes y después del asalto.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los asaltantes actuaron con el rostro cubierto y utilizaron armas de fuego para ejercer presión sobre trabajadores y otras personas que estaban en el establecimiento. La irrupción, los disparos y la huida sucedieron en pocos minutos.

Las cámaras muestran que uno de los sospechosos entró primero al comercio. Vestía prendas deportivas oscuras, llevaba el rostro tapado y sostenía un arma de fuego. Tras ingresar, se ubicó en cercanías de la puerta y comenzó a intimidar a las víctimas.

Poco después, ingresó el segundo hombre, que vestía ropa deportiva azul con detalles celestes. Mientras su cómplice mantenía bajo amenaza a las personas presentes, este asaltante se desplazó por el sector de exhibición de mercadería.

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Durante el robo, el hombre que permanecía junto al acceso realizó un disparo contra el piso. La detonación ocurrió mientras exigía que abrieran la caja registradora. El proyectil no impactó contra ninguna persona, según los elementos conocidos hasta el momento.

El segundo sospechoso recorrió la carnicería y comenzó a retirar mercadería. Además de los productos, los delincuentes obtuvieron cerca de $ 200.000 en efectivo. La suma habría sido sustraída de la caja registradora luego de las amenazas realizadas por el hombre armado.

Antes de abandonar la carnicería, los sospechosos efectuaron una segunda detonación. Ese disparo se produjo durante la retirada y antecedió a la fuga.

Dos hombres encapuchados asaltaron una carnicería en el barrio de Altos de San Lorenzo en La Plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asaltantes huyeron en un Toyota Etios blanco. Según los datos aportados, el vehículo no llevaba patente en su parte delantera, aunque sí tenía patente colocada en la parte trasera.

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Ese detalle forma parte de los elementos bajo análisis. La identificación del automóvil puede ser central para reconstruir el trayecto seguido por los acusados y verificar si el vehículo figura vinculado con otros delitos denunciados en la zona.

Tras el robo, personal policial preservó el lugar para evitar la alteración de posibles elementos de interés para la causa. Luego intervino Policía Científica, que realizó tareas periciales dentro del comercio.

Los especialistas secuestraron dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado. Esos elementos quedaron incorporados al expediente y podrán ser analizados para establecer características del arma utilizada durante el hecho.

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Las pericias balísticas podrían aportar datos sobre los disparos que se observan en el video y, eventualmente, permitir comparaciones con evidencias recuperadas en otras investigaciones.

El trabajo de los investigadores continuará con el relevamiento de cámaras de seguridad del área y el análisis de los rastros hallados en la escena. El objetivo es establecer la identidad de los dos hombres que participaron del robo, reconstruir la ruta de fuga del Toyota Etios y determinar si el vehículo fue utilizado en otros hechos.