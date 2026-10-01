Encuentro peronista en San Juan: Máximo Kirchner, Uñac y un grupo de legisladores suman una nueva foto de unidad

Sergio Uñac y Máximo Kirchner

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Este jueves, en la provincia de San Juan, habrá un nuevo encuentro peronista de relevancia. El anfitrión será el ex gobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, uno de los precandidatos presidenciales que tiene el PJ. El principal invitado será Maximo Kirchner, el hombre fuerte del kirchnerismo y el delgado de Cristina Kirchner en el territorio. Habrá también una gran cantidad de legisladores nacionales y dirigentes de base acompañando la jornada.

La delegación legislativa estará integrada por Juliana di Tullio, Florencia López, Carlos Linares, Ana Marks, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Fernando Salino, Florencia Carignano, Florencia Estevez, Paula Pennaca, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Mario “Paco” Manrique, José Glonski y Fernando Rejal. También habrá dirigentes del Frente Renovador, aunque aún no están confirmados los nombres. Será un encuentro donde se buscará transmitir un mensaje de unidad, la vocación de trabajar unidos de cara al proceso electoral del 2027 y la necesidad de construir una agenda común respecto a la política económica y productiva.

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La reunión que se concretará hoy se encadena con algunos otros encuentros que tomaron estado público en las últimas semanas, como el que tuvieron el líder de La Cámpora, Uñac, Jorge Capitanich y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, o la cumbre peronista en el Hotel Emperador, donde estuvieron Kirchner, Massa, Axel Kicillof y el resto de los mandatarios provinciales de Fuerza Patria. Todas muestras de de acercamiento entre distintos referentes del peronismo y en el medio de una interna, con base en la provincia de Buenos Aires, que se mantiene activa.

Sergio Uñac y Leonardo Nardini

En lo que respecta al desarrollo de la jornada, las actividades comenzarán cerca del mediodía en el departamento de Albardón, con una jornada denominada “Democracia, interior y participación” donde se analizará el impacto de las políticas económicas del gobierno nacional sobre las economías regionales, la industria y el empleo. La vocación de Uñac, como impulsor del encuentro, es construir una agenda común desde las provincias.

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El objetivo que planteó el sanjuanino es generar un ámbito para discutir las prioridades del país, compartir diagnósticos y avanzar en acuerdos. Buscar puntos en común respecto a la situación económica y política actual, y dar una señal hacia dentro del peronismo, sobre la necesidad de achicar las diferencias y encarar un trabajo en conjunto. El ex gobernador de San Juan hace tiempo que insiste en la necesidad de que la fórmula peronista del año que viene tenga influencia y representación del interior del país. Esa idea va a sobrevolar todas las actividades de la jornada y será uno de los mensajes que el propio Uñac se encargue de dejar en claro.

Entre los temas que atraviesen las conversaciones de la agenda sanjuanina estará la reforma política que impulsa el gobierno nacional y que tiene la eliminación de las PASO como tema central. En el peronismo hace un tiempo trabajan con la hipótesis de que la Casa Rosada puede lograr su eliminación o, eventualmente, su suspensión. Sin embargo, hay algunos dirigentes de la primera línea del PJ que están convencidos que el oficialismo no podrá tumbar las elecciones primarias. Después, el acuerdo para ver cómo se ordena la competencia, es otra parte de la historia para resolver.

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En los últimos meses Máximo Kirchner inició una recorrida por distintas provincias del país

Todos los dirigentes que estarán presentes coinciden en la necesidad de sostener las PASO para que el peronismo pueda dirimir sus diferencias y legitimar a un candidato. Massa y Kirchner vienen diciendo que hay que tratar de mantener esa herramienta en el Congreso para que funcione como eje de ordenamiento. Uñac, en cambio, cree que es muy probable que el gobierno de Milei logre, al menos, suspender las primarias y propuso, como camino alternativo, realizar una elección partidaria abierta dividida en cuatro regiones y momentos.

La posibilidad de tener que organizar una interna está en los planes del peronismo. Fue un tema que se trató en la reunión que tuvo lugar en las oficinas que tiene Máximo Kirchner en San Telmo, donde se pensó un plan B para afrontar, con rapidez, una eventual caída de las PASO. Hay varios dirigentes justicialistas que empiezan a tratar con mayor seriedad la idea de construir una interna en el primer semestre del año que viene.

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Al caer la tarde del jueves, habrá un encuentro de todos los visitantes, sumado a dirigentes del peronismo local, en la sede del PJ sanjuanino. Tienen planeado realizar un encuentro denominado: “Mesa de trabajo: la Argentina que viene”. Es posible que, con el correr de las semanas, una actividad se replique en otra provincia del país y le dé un marco federal a los movimientos políticos de las figuras nacionales.

Sergio Uñac es uno de los precandidatos presidenciales que tiene el peronismo. Viene recorriendo varias provincias y empuja la idea de que la fórmula electoral del año que viene debe tener una figura del interior. “Hay que renovar las caras y tenemos que ponernos de acuerdo“, dijo algunos días atrás. El sanjuanino insiste con la necesidad de afrontar una interna partidaria en distintos sectores del país. Pero, sobre todo, reclama que se materialicen los reclamos del interior del país en una agenda de trabajo y, en consecuencia, en un programa de gobierno.

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Máximo Kirchner, tal como contó Infobae, viene construyendo un perfil nacional con sus recorridas por distintas provincias del país y se ha convertido en el hombre fuerte del kirchnerismo, teniendo en cuenta las limitaciones que enfrenta CFK debido a su condena y su detención. En una entrevista que le dio al canal streaming de este medio aseguró que su madre tiene vocación de ser candidata a presidenta el año que viene y alborotó el ecosistema justicialista. “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”, sentenció.

Los dos dirigentes están inmiscuidos en la articulación del armado justicialista y aparecen, dentro del espacio político, en distintas hipótesis electorales. Lo cierto con el encuentro de hoy mostrarán sintonía fina y una distancia evidente con el camino por donde se mueve Axel Kicillof que, a esta altura del calendario, es el principal candidato que tiene el peronismo para la presidencia, pese a no tener el consenso de una parte importante de la coalición. Las PASO, o una competencia interna, pasan a ser determinantes para que el voto resuelva esas diferencias.

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