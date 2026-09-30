Deportes

El llamativo regalo que recibió Marcelo Gallardo durante la gira de la selección de Ecuador en Japón

El entrenador argentino fue abordado por un hincha antes del duelo de la Tri frente al elenco nipón

Un hincha japonés de River Plate se encuentra con Marcelo Gallardo y le entrega un obsequio consistente en una figura de Dragon Ball

Guardar

Marcelo Gallardo vivió un momento inusual en Yokohama, cuando un hincha japonés de River Plate lo esperó en el lobby de un hotel para pedirle una foto y entregarle un regalo particular. El episodio ocurrió en la previa del amistoso entre las selecciones de Ecuador y Japón, programado para este jueves 1 de octubre en el Nissan Stadium, y se dio en el marco de la gira que el entrenador argentino encabeza al frente de La Tri.

El fanático, vestido con la camiseta de River Plate, aguardaba la llegada del técnico con un mensaje escrito en un papel: “Marcelo, soy un gran admirador tuyo. Mi sueño es hacerme una foto contigo y conseguir tu autógrafo”. Cuando Gallardo apareció en el salón, accedió de inmediato al pedido del seguidor.

PUBLICIDAD

La situación derivó en una confusión que generó risas entre los presentes. El hincha le entregó al director técnico un muñeco de Dragon Ball y pretendía que se fotografiara solo con el obsequio, sin él en la imagen. Ante los nervios del joven, que no entendió la invitación inicial, Gallardo insistió en que también posara junto a él para cumplirle el sueño. Finalmente, ambos se sacaron la foto, también acompañados por el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana.

Marcelo Gallardo y el hincha japonés que le dio un regalo
Marcelo Gallardo y el hincha japonés que le dio un regalo

Tras ese gesto, se acercó otro grupo de aficionados locales, a quienes el entrenador les firmó autógrafos antes de regresar a su habitación para continuar con la rutina de concentración del plantel.

PUBLICIDAD

No fue el primer obsequio curioso que recibió el Muñeco desde su llegada a Ecuador. Una periodista ya le había entregado un muñeco del “Diablo Huma”, figura vinculada a las fiestas populares ecuatorianas, cuando arribó al país para asumir el cargo.

Gallardo afronta su segundo partido al mando de la selección de Ecuador, luego de la derrota por 3 a 0 ante Corea del Sur en su debut como seleccionador, disputado la semana pasada. A diferencia de aquel encuentro, en el que el plantel solo pudo entrenar una vez antes del partido, el cuerpo técnico contó con más tiempo de trabajo conjunto de cara al desafío ante Japón.

El partido entre Ecuador y Japón se disputará este jueves desde las 7:10, hora argentina, en el estadio Nissan de Yokohama, ciudad con la que la selección ecuatoriana tiene un antecedente histórico: allí, 24 años atrás, el equipo sudamericano convirtió un gol recordado de Iván Kaviedes.

“Esta sigue siendo una gira de evaluación y conocimiento, tanto para mí como para los futbolistas. Está bueno enfrentarnos a selecciones que nos ponen a prueba futbolísticamente hablando, pero también para competir. En este caso, más allá de lo que pasó en el primer partido, vamos a llegar a mejores condiciones para enfrentar a una muy buena selección como es Japón”, admitió Gallardo en la conferencia de prensa previa al duelo.

“Va a ser un buen partido para evaluar y seguir observando comportamientos de acuerdo a esta semana que hemos tenido para trabajar con el equipo. Más allá de los nombres propios, me parece que en este caso nosotros estamos evaluando no solamente esa alternativa de ver los comportamientos de cada jugador, sino también en el conjunto, de qué manera podemos ir asimilando conceptos y reflejando algunas cuestiones que tienen que ver con la idea”, completó el ex entrenador de River.

Temas Relacionados

Marcelo Gallardoselección de Ecuadorselección de Japóndeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recibió un pase de la arquera, agarró la pelota con la mano en el área y le cobraron un insólito penal en la Champions Femenina

El error de Leah Williamson derivó en el gol de Maeline Mendy para sellar el empate final 2-2 del París FC ante Arsenal de Inglaterra

Recibió un pase de la arquera, agarró la pelota con la mano en el área y le cobraron un insólito penal en la Champions Femenina

Tim Ream, capitán de Estados Unidos en el Mundial 2026, anuncia su retiro de la Selección tras 16 años

El zaguero de 38 calendarios cerró una trayectoria internacional marcada por 86 partidos y dos trofeos continentales, aunque seguirá ligado a Charlotte FC

Tim Ream, capitán de Estados Unidos en el Mundial 2026, anuncia su retiro de la Selección tras 16 años

Cuál será la primera formación de Argentina en el inicio de la era post Messi: el movimiento de piezas que anticipa el futuro

Scaloni encara ante Bolivia su primera prueba tras el Mundial 2026. Las claves detrás de la renovación

Cuál será la primera formación de Argentina en el inicio de la era post Messi: el movimiento de piezas que anticipa el futuro

Fue figura en un histórico título de la Premier League, se retiró del fútbol y bromeó sobre su nueva vida: “Soy Uber a tiempo completo”

El danés Kasper Schmeichel reveló cómo se siente al dejar la actividad deportiva a los 39 años y no descarta convertirse en entrenador

Fue figura en un histórico título de la Premier League, se retiró del fútbol y bromeó sobre su nueva vida: “Soy Uber a tiempo completo”

Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

El ídolo de 41 años se marchó de la búnker lusitano tras la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus y emitió un comunicado

Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

MALDITOS NERDS

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

Pearl Abyss retrasa el DLC de ‘Crimson Desert’ hasta el 29 de octubre

Valve amplía ‘Deadlock’ con accesibilidad, bots y seis personajes nuevos

Monitores OLED GIGABYTE: cuál elegir según tu forma de jugar

ENTRETENIMIENTO

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Maestra de escuela perdió su trabajo tras ser descubierta en OnlyFans: “Si a los docentes les pagaran mejor...”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

El consumo de los hogares sostiene la actividad centroamericana con el respaldo de las remesas

Dos proyectos buscan incentivar la salida de funcionarios jubilados de la planilla estatal panameña

La jueza María Elisa Hernández Portillo muere tras el choque múltiple registrado en la carretera Panamericana de El Salvador

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón