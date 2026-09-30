El llamativo regalo que recibió Marcelo Gallardo durante la gira de la selección de Ecuador en Japón

Un hincha japonés de River Plate se encuentra con Marcelo Gallardo y le entrega un obsequio consistente en una figura de Dragon Ball

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Marcelo Gallardo vivió un momento inusual en Yokohama, cuando un hincha japonés de River Plate lo esperó en el lobby de un hotel para pedirle una foto y entregarle un regalo particular. El episodio ocurrió en la previa del amistoso entre las selecciones de Ecuador y Japón, programado para este jueves 1 de octubre en el Nissan Stadium, y se dio en el marco de la gira que el entrenador argentino encabeza al frente de La Tri.

El fanático, vestido con la camiseta de River Plate, aguardaba la llegada del técnico con un mensaje escrito en un papel: “Marcelo, soy un gran admirador tuyo. Mi sueño es hacerme una foto contigo y conseguir tu autógrafo”. Cuando Gallardo apareció en el salón, accedió de inmediato al pedido del seguidor.

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La situación derivó en una confusión que generó risas entre los presentes. El hincha le entregó al director técnico un muñeco de Dragon Ball y pretendía que se fotografiara solo con el obsequio, sin él en la imagen. Ante los nervios del joven, que no entendió la invitación inicial, Gallardo insistió en que también posara junto a él para cumplirle el sueño. Finalmente, ambos se sacaron la foto, también acompañados por el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana.

Marcelo Gallardo y el hincha japonés que le dio un regalo

Tras ese gesto, se acercó otro grupo de aficionados locales, a quienes el entrenador les firmó autógrafos antes de regresar a su habitación para continuar con la rutina de concentración del plantel.

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No fue el primer obsequio curioso que recibió el Muñeco desde su llegada a Ecuador. Una periodista ya le había entregado un muñeco del “Diablo Huma”, figura vinculada a las fiestas populares ecuatorianas, cuando arribó al país para asumir el cargo.

Gallardo afronta su segundo partido al mando de la selección de Ecuador, luego de la derrota por 3 a 0 ante Corea del Sur en su debut como seleccionador, disputado la semana pasada. A diferencia de aquel encuentro, en el que el plantel solo pudo entrenar una vez antes del partido, el cuerpo técnico contó con más tiempo de trabajo conjunto de cara al desafío ante Japón.

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El partido entre Ecuador y Japón se disputará este jueves desde las 7:10, hora argentina, en el estadio Nissan de Yokohama, ciudad con la que la selección ecuatoriana tiene un antecedente histórico: allí, 24 años atrás, el equipo sudamericano convirtió un gol recordado de Iván Kaviedes.

“Esta sigue siendo una gira de evaluación y conocimiento, tanto para mí como para los futbolistas. Está bueno enfrentarnos a selecciones que nos ponen a prueba futbolísticamente hablando, pero también para competir. En este caso, más allá de lo que pasó en el primer partido, vamos a llegar a mejores condiciones para enfrentar a una muy buena selección como es Japón”, admitió Gallardo en la conferencia de prensa previa al duelo.

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“Va a ser un buen partido para evaluar y seguir observando comportamientos de acuerdo a esta semana que hemos tenido para trabajar con el equipo. Más allá de los nombres propios, me parece que en este caso nosotros estamos evaluando no solamente esa alternativa de ver los comportamientos de cada jugador, sino también en el conjunto, de qué manera podemos ir asimilando conceptos y reflejando algunas cuestiones que tienen que ver con la idea”, completó el ex entrenador de River.