Estados Unidos

Tim Ream, capitán de Estados Unidos en el Mundial 2026, anuncia su retiro de la Selección tras 16 años

El zaguero de 38 calendarios cerró una trayectoria internacional marcada por 86 partidos y dos trofeos continentales, aunque seguirá ligado a Charlotte FC

Tim Ream anunció su retiro de la Selección de Estados Unidos tras 16 años de trayectoria internacional (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
Tim Ream anunció su retiro de la Selección de Estados Unidos tras 16 años de trayectoria internacional (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
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Tim Ream anunció su retiro de la Selección de Estados Unidos tras 16 años de trayectoria internacional, una decisión que llega después de haber capitaneado al equipo en el Mundial 2026.

El defensor central, de 38 años, continuará abocado a su carrera profesional en el Charlotte FC, de la Major League Soccer.

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El futbolista comunicó su salida el 29 de septiembre, antes del amistoso que Estados Unidos disputó ante Chile en el Energizer Park de San Luis, su ciudad natal.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos organizó un reconocimiento por su recorrido con el combinado nacional.

“Eso es todo para mí. Estoy orgulloso de haber sido parte de algo durante 16 años, pero es momento de alejarme de la selección”, afirmó Ream ante los medios.

El defensor central continuará su carrera únicamente en el Charlotte FC de la Major League Soccer (Jim Dedmon-Imagn Images)
El defensor central continuará su carrera únicamente en el Charlotte FC de la Major League Soccer (Jim Dedmon-Imagn Images)

Según informó ESPN, el zaguero cerró su ciclo internacional con 86 partidos disputados y tras haber llevado la cinta de capitán en decenas de encuentros.

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Su despedida se produjo luego de liderar al USMNT durante el Mundial organizado este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Ream dejó la selección después de capitanear a Estados Unidos en el Mundial

La decisión representa el final de una etapa en la que Tim Ream fue una de las referencias defensivas de Estados Unidos.

El seleccionador Mauricio Pochettino lo designó capitán antes de la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que fue titular en cuatro de los cinco partidos que jugó el equipo.

Estados Unidos alcanzó los octavos de final de la competencia, instancia en la que quedó eliminado por Bélgica.

Estados Unidos cayó eliminado en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Bélgica (REUTERS/Albert Gea)
Estados Unidos cayó eliminado en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Bélgica (REUTERS/Albert Gea)

Ream, que disputó también el Mundial de Qatar 2022, fue uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel durante la campaña mundialista.

El defensor explicó que la renovación generacional pesó en su decisión de cerrar su etapa internacional, aun cuando seguirá activo en el fútbol de clubes.

“Sé que en el pasado dije que no me retiraría de la selección hasta retirarme por completo del fútbol, pero los chicos son cada vez más jóvenes, y no me refiero a mis propios hijos”, señaló durante una transmisión de TNT Sports.

El defensor acumuló 86 partidos con la camiseta estadounidense

Ream debutó con la selección el 17 de noviembre de 2010, en un amistoso frente a Sudáfrica. Su recorrido no fue lineal: tuvo períodos fuera de las convocatorias, entre ellos la totalidad de 2018, pero recuperó protagonismo en la recta final hacia Qatar 2022.

En el Mundial de Qatar fue titular en los cuatro encuentros de Estados Unidos. Su rendimiento le permitió mantenerse como una alternativa relevante en el ciclo siguiente y, finalmente, asumir la capitanía en la Copa del Mundo de 2026.

El zaguero acumuló 86 encuentros internacionales desde su debut en 2010 contra Sudáfrica (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
El zaguero acumuló 86 encuentros internacionales desde su debut en 2010 contra Sudáfrica (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

A lo largo de su carrera internacional, conquistó dos ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf, en 2021 y 2024. También fue parte del proceso de varias generaciones de futbolistas y de distintos cuerpos técnicos.

“Hubo conversaciones antes de esta concentración y se habló de que ya no sería jugador de la selección, así que es un retiro”, explicó el central. “Usamos la palabra ‘reconocimiento’, porque no teníamos claro cómo queríamos etiquetarlo, pero sí, esto es todo para mí”.

Charlotte FC será su prioridad antes de definir el final de su carrera

El retiro de Estados Unidos no supone, por ahora, el final de la actividad de Ream. El defensor continuará en Charlotte FC, club al que llegó en agosto de 2024, y dejó en claro que postergará cualquier definición sobre su futuro profesional hasta el cierre de la temporada de la MLS.

“Queremos intentar ganar un título. Tenemos un buen grupo en el vestuario y estamos en una buena racha, así que ese es el objetivo”, sostuvo el futbolista.

El central no precisó si seguirá en Charlotte FC después de la presente campaña. “Cuando termine la temporada, veremos qué ocurre, pero no tomaré ni comunicaré una decisión hasta que se haya pateado el último balón”, afirmó.

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