La jueza María Elisa Hernández Portillo muere tras el choque múltiple registrado en la carretera Panamericana de El Salvador

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Un vehículo de carga que perdió los frenos desató una colisión en cadena de al menos 14 vehículos en la carretera Panamericana, cerca del redondel El Ángel, en Apopa. El siniestro, ocurrido la mañana de este miércoles, dejó preliminarmente dos personas muertas y provocó incendios en varias unidades.

Entre las víctimas fatales está una jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. El segundo fallecido era el conductor de un vehículo rescatado con equipo hidráulico, cuya identidad no fue confirmada de inmediato.

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La jueza de Chalatenango identificada como María Elisa Hernández Portillo

La magistrada fallecida fue identificada como María Elisa Hernández Portillo, según informó El Mundo, diario salvadoreño. La funcionaria viajaba en uno de los automóviles impactados por la volqueta descontrolada.

El diario precisó que el hombre fallecido conducía un sedán y murió mientras era trasladado a un centro médico, de acuerdo con el relato de un socorrista.

Una volqueta que circulaba de occidente a oriente por la carretera Panamericana quedó sin frenos y colisionó contra una fila de vehículos detenidos por el tráfico de horas pico. El impacto encadenó choques con otra volqueta, un camión y varios sedanes, y provocó incendios que atendió el Cuerpo de Bomberos.

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El conductor de la volqueta, bajo custodia policial

Videos de cámaras de seguridad de la zona, muestran a la volqueta pasar a gran velocidad antes de colisionar primero con un sedán blanco, luego con otra volqueta y un camión, y finalmente con el resto de los vehículos.

La vía presenta una inclinación pronunciada en ese tramo, factor que las autoridades vinculan de forma preliminar a la falla mecánica del vehículo de carga.

La Policía Nacional Civil confirmó que el conductor de la volqueta causante del siniestro resultó lesionado y permanece bajo custodia policial en un hospital, según el mismo diario.

Bomberos sofocaron incendios en varios vehículos

La cabo Delmy Erazo, del Cuerpo de Bomberos, relató al medio que, al llegar al lugar, los vehículos siniestrados ya habían comenzado a incendiarse y los equipos trabajaron para sofocar las llamas antes de continuar con el rescate de las personas atrapadas.

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Luis Laínez, vocero de Comandos de Salvamento, confirmó la muerte de una persona cuya identidad se desconocía en el momento inicial del reporte. Laínez precisó además que otras cinco personas fueron trasladadas a centros asistenciales mientras se completaba el rescate de una más.

Instituciones de socorro y cuerpos de seguridad atienden un accidente de tránsito registrado en una vía de El Salvador. En la escena se observan múltiples vehículos dañados, incluyendo un camión de carga y un auto calcinado. Integrantes de la Policía Nacional Civil, Bomberos y Comandos de Salvamento ejecutan labores de auxilio y sofocación de llamas en la zona afectada.

El Viceministerio de Transporte informó sobre la restricción del paso vehicular en la zona mientras se desarrollaba el operativo de emergencia, según consignó el diario.

Cruz Roja Salvadoreña contabilizó al menos 15 vehículos involucrados y desplegó dos ambulancias junto a un equipo hidráulico para atender a las personas atrapadas.

Tráfico restablecido y siete heridos contabilizados

Cruz Verde Salvadoreña contabilizó siete personas heridas entre los ocupantes de los 14 vehículos afectados, cifra que la institución de emergencias médicas actualizó conforme avanzaba la atención en el lugar, hasta llegar a trece.

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Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital nacional Zacamil.

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Pasadas las 12:30, las cuentas oficiales de gobierno en redes sociales anunciaron que el paso vehicular en el bulevar Constitución había sido habilitado nuevamente, tras varias horas de trabajo de los cuerpos de socorro en la zona.

Las autoridades no habían precisado, hasta el cierre de los reportes, si existirán responsabilidades penales adicionales derivadas de la falla mecánica que originó la colisión.