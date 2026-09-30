Juicio por el crimen de Verónica Dessio: nuevas pruebas complican a la acusada de instigar el homicidio por celos

Verónica Dessio fue asesinada en diciembre de 2020 y, por el hecho, hay dos acusados

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En el juicio oral por el crimen de Verónica Dessio, la abogada de La Plata asesinada en 2020, se incorporaron elementos que podrían perjudicar la situación procesal de Ivana Mapis, acusada de instigar el homicidio, y de Antonio Alves, señalado por la acusación como el presunto autor material.

Durante la tercera audiencia que se realiza ante el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, se debatió sobre los dos teléfonos atribuidos a Mapis. Uno de ellos se trataba de su dispositivo personal, mientras que el segundo utilizaba un chip registrado a nombre de la víctima. A partir del análisis de esta prueba, varios policías y especialistas que participaron de la investigación fueron citados a declarar.

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Una de las primeras testigos en declarar fue María Celeste Segui, quien al momento del crimen trabajaba en la Policía Judicial de la Procuración General bonaerense, que fue consultada sobre el análisis de los teléfonos secuestrados a Mapis, Alves y al testigo identificado como Gustavo Cameli.

Según explicó, Mapis tenía dos dispositivos. Uno era un iPhone registrado a su nombre. El segundo funcionaba con un chip prepago que estaba inscripto a nombre de Dessio. Ese número aparecía agendado en los otros teléfonos examinados bajo los nombres “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.

El juicio comenzó el viernes pasado en los Tribunales de La Plata

Frente a esto, la Fiscalía planteó que esa segunda línea pudo haber sido utilizada para contactar a personas a las que se les habría ofrecido dinero a cambio de cometer el homicidio. Además, la identidad “Rosana” ya había surgido en las primeras audiencias, a partir de testimonios sobre una mujer que habría buscado a alguien para matar a otra persona.

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De hecho, un informe incorporado por lectura indicó que el número atribuido a “Rosana” había sido guardado en el teléfono de Mapis tres días antes de la activación del chip. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, ese dato podría permitir establecer quién obtuvo la línea prepaga.

Segui también describió el contenido extraído de uno de los teléfonos secuestrados a Mapis. Fue así que reveló que el historial de navegación tenía más de 500 búsquedas relacionadas con venenos, entre ellas consultas sobre Yiya Murano y semillas tóxicas.

El material fue incorporado como parte de la prueba que la acusación pretende utilizar para reconstruir qué investigaba Mapis antes del crimen de Dessio. No obstante, la perito no atribuyó durante su declaración una finalidad concreta a esas consultas.

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Durante la audiencia se dio a conocer que la acusada habría hecho consultas sobre veneno y semillas tóxicas

Otro informe técnico analizó el impacto de los dos teléfonos encontrados en poder de la acusada sobre las antenas de telefonía. De acuerdo con la documentación expuesta en la audiencia, ambos equipos se conectaban de manera simultánea a las mismas antenas en distintos momentos.

Esa coincidencia permite establecer que los dispositivos estuvieron cerca entre sí durante esos períodos. Una de las posibilidades planteadas durante el debate es que ambos hubieran sido trasladados por una misma persona.

De la misma manera, indicaron que del análisis de los registros surgieron 21 llamadas y 53 mensajes entre Mapis y Alves, en fechas cercanas al asesinato de Dessio. En total, la investigación contabilizó 74 comunicaciones entre la mujer acusada de instigar el crimen y el hombre señalado como presunto ejecutor material.

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Para el bloque acusatorio, esos intercambios deben ser valorados junto con el resto de los elementos reunidos durante la investigación. No obstante, aún restaría que la defensa exponga su alegato el próximo miércoles, en donde tendría la oportunidad de hacer mención a los contactos entre los imputados.

Los alegatos se conocerán el próximo miércoles 7 de octubre

Entre las testigos que declararon este martes también se ubicó a Yanina Herrera, integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, quien había participado en el allanamiento realizado en la vivienda de Mapis. En ese contexto, afirmó que la acusada colaboró con el procedimiento y entregó su teléfono a los investigadores.

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Por último, Romina Fitipaldi, quien era subcomisaria de la DDI La Plata cuando ocurrió el hecho, declaró sobre la rueda de reconocimiento en la que Mapis fue señalada como la mujer que buscaba a alguien para cometer un asesinato.

La testigo confirmó que de esa diligencia participaron el secretario de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de La Plata, el abogado defensor de Mapis y otras personas. Sin embargo, respondió que no recordaba varios detalles de aquella medida.

Ante esas respuestas, el juez Claudio Bernard le recomendó conservar copias de las actas de los procedimientos para poder revisarlas antes de declarar en un juicio. El consejo se dio luego de que, en la audiencia anterior, el testigo Leonardo Catriel Badía negara haber reconocido voluntariamente a Mapis y denunciara supuestas presiones policiales.

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Badía fue identificado como el yerno de Alves y sería analfabeto. Frente a esto, los particulares damnificados lo acusaron de presuntamente haber incurrido en graves incongruencias, por lo que solicitaron que fuera investigado por presunto falso testimonio y pidieron su detención. No obstante, el Tribunal rechazó esa medida.

La defensa de Mapis buscó instalar otra lectura sobre Carolina Pérez

Tras la exposición de los testimonios vinculados con la pesquisa, comenzó el bloque de la defensa. La represetnante oficial de Alves, Verónica Garganta, desistió de los testigos que había ofrecido. Por su parte, Gastón Nicocia, abogado de Mapis, mantuvo tres declaraciones de concepto.

La víctima y su ex pareja mantenían contacto por el hijo que tenían en común

Una de ellas fue Cecilia Sambrosito, actual pareja de Mapis, quien contó que inició su relación con la acusada en septiembre de 2020, un mes después de la ruptura entre Mapis y Pérez. Fue así que describió a su pareja como “una persona extraordinaria, empática, solidaria” y dijo que no entendía el motivo de la detención, ocurrida el 5 de enero de 2021.

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La testigo sostuvo que Pérez, por su condición de psicóloga, tenía herramientas para manipular a Mapis. “Ella accedía a todos los pedidos de Carolina porque la manipulaba”, afirmó Sambrosito. También aludió al sentimiento de culpa que, según su relato, Mapis tenía por las lesiones que Pérez sufrió en un accidente vial.

Durante el interrogatorio, el abogado Matías Pietra Sanz, apoderado de Pérez, le consultó a Sambrosito si conocía a alguna amiga de Mapis llamada “Ros” o “Rosana”. Sin embargo, la mujer respondió que no.

Por otro lado, Érica Keller, compañera de estudios de Mapis en la carrera de Fonoaudiología, fue la segunda testigo de la defensa. Al describirla como una persona alegre, sostuvo: “Ivana Mapis no es la persona que se refleja en los medios de comunicación”.

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Keller y Sambrosito integran un grupo de Facebook llamado “Justicia para Ivana Mapis”. Ambas aseguraron que Pérez las contactó después de publicaciones realizadas en ese espacio y que se sintieron intimidadas. A pesar de esto, Keller reconoció, ante una pregunta de Pietra Sanz, que no presentó una denuncia penal por esos hechos.

El vínculo entre Dessio, Pérez y Mapis integra la hipótesis sobre el móvil

La relación entre las tres mujeres ocupa un lugar relevante en el proceso. Pérez fue pareja de Dessio durante 17 años: convivieron diez años y estuvieron casadas durante siete. Aunque se separaron en 2017, mantuvieron el vínculo por el hijo que tenían en común.

Verónica Dessio y Carolina Pérez durante su casamiento

Tres meses después de aquella separación, Pérez comenzó una relación con Mapis. En su declaración durante la primera audiencia, la ex esposa de la víctima sostuvo que el vínculo comenzó de manera positiva, pero que luego estuvo atravesado por celos y reproches.

Según su testimonio, Mapis pretendía que dejara de ver a Dessio y la habría distanciado de amistades. Además, afirmó que decidió terminar la relación en agosto de 2020. Meses más tarde, Dessio volvió a vivir en la propiedad de Parque Sicardi en la que residía Pérez, aunque se instaló en el quincho.

La acusación sostiene que esa situación podría constituir el móvil, debido a que plantearon que Mapis habría querido eliminar a Dessio para evitar obstáculos en su vínculo con Pérez. La defensa, en cambio, buscó cuestionar esa interpretación y presentar una versión diferente sobre la dinámica entre las tres.

Los alegatos están previstos para el 7 de octubre

Con la audiencia de este martes, concluyó la etapa probatoria del juicio. Mapis y Alves comunicaron, a través de sus defensas, que no declararán. Cabe recordar que la decisión de no prestar declaración no implica una presunción en contra de los acusados.

De esta manera, la próxima audiencia será el miércoles 7 de octubre, cuando las partes presentarán sus alegatos. Intervendrán los fiscales Martín Chiorazzi y Cristian Granados, los abogados de la familia Dessio, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, y los representantes de Pérez, Pietra Sanz y Axel Hurtado.

Luego será el turno de las defensas de Mapis y Alves. Finalmente, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, deberá analizar la prueba reunida para determinar si considera acreditada la acusación por el homicidio de Verónica Dessio.