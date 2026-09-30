Demoraron a una mujer por dos amenazas de bomba a una comisaría en Mar del Plata

Una mujer de 28 años fue aprehendida en Mar del Plata acusada de realizar falsas amenazas de bomba a la comisaría tercera. (La Capital de Mar del Plata)

Guardar

Una investigación por amenazas de bomba contra la comisaría tercera derivó en la identificación y aprehendida de una mujer de 28 años, señalada como la presunta autora de dos llamados telefónicos al sistema 911. Las comunicaciones advertían sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la dependencia policial.

La mujer fue demorada en la zona de Padre Dutto y Ayolas de la ciudad de Mar del Plata, donde el personal policial también secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las llamadas. El dispositivo quedó incorporado a las actuaciones ordenadas por la Justicia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, cada alerta motivó la intervención del personal especializado de Explosivos. Los agentes inspeccionaron la seccional mencionada en ambos casos y no encontraron elementos que confirmaran la presencia de una bomba. Las verificaciones concluyeron con resultado negativo.

El caso comenzó a partir de dos comunicaciones al 911 que informaban sobre una presunta bomba en la comisaría tercera. Ante ese tipo de aviso, la Policía activó los procedimientos previstos para evaluar el riesgo y revisar el edificio alcanzado por la amenaza.

Las inspecciones estuvieron a cargo del área de Explosivos, que recorrió la dependencia tras cada llamado. No se informó el hallazgo de objetos sospechosos ni de dispositivos explosivos durante los controles realizados en el lugar.

PUBLICIDAD

El procedimiento policial se concretó en la esquina de Padre Dutto y Ayolas, donde los efectivos secuestraron el teléfono celular de la sospechosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actuaciones permitieron avanzar sobre el origen de las comunicaciones. A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad de la mujer que quedó vinculada de manera preliminar con los llamados que pusieron en marcha el operativo policial.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía N° 5, que dispuso la notificación de la formación de una causa por el presunto delito de intimidación pública.

Además del secuestro del teléfono, la fiscalía ordenó que se labraran actuaciones contravencionales.

Tras la notificación de la causa, la fiscalía dispuso la libertad de la mujer conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal. La decisión no interrumpe la investigación ni deja sin efecto las medidas ya incorporadas al expediente.

PUBLICIDAD

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

En agosto, un operativo coordinado entre la Policía de la Ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Córdoba culminó con la detención de un joven acusado de realizar múltiples amenazas falsas, incluidas tres alertas de bomba simultáneas contra vuelos que partían o llegaban a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque a fines de julio.

La aprehensión se concretó en una vivienda ubicada en América al 500, en la ciudad cordobesa de La Falda, luego de un allanamiento ordenado por la Justicia y ejecutado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, en conjunto con fuerzas locales y federales.

PUBLICIDAD

La causa se inició el 23 de julio, cuando el imputado, de 20 años, llamó al 911 para advertir sobre supuestas bombas en tres vuelos: el AR1411 procedente del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza con destino Ezeiza; el AR1370, que partía desde Ezeiza rumbo a Cancún; y el 5162 de Flybondi, programado para despegar desde Aeroparque a Salta a las 19.25.

Las amenazas provocaron demoras y cancelaciones temporales en ambas terminales aéreas, hasta que personal de la PSA confirmó, tras inspecciones, que se trataba de denuncias infundadas.

La pesquisa reveló que estas llamadas no fueron un hecho aislado. Entre el 26 de junio y el 22 de julio, el joven habría efectuado al menos 35 comunicaciones falsas a los servicios de emergencia del 911 en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD