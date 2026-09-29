Política

Visita de León XIV a la Argentina: los movimientos sociales participarán "de forma masiva" en los actos programados

La UTEP movilizará en las tres celebraciones programadas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La agenda oficial y el pensamiento que hay que conocer del vicario de Cristo sobre temas cruciales como el rearme, la migración, América Latina y la Inteligencia Artificial

Papa
El papa León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. La UTEP participará en las misas al aire libre y de alguno de los encuentros con otros dirigentes (Foto: Shutterstock)
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Los movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizarán para acompañar al papa León XIV en su visita apostólica en la República Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Dirigentes del sindicato de los trabajadores informales también participarán del encuentro que Su Santidad mantendrá “con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina” el lunes 9 a las 16:10.

Según pudo saber este medio de fuentes de la UTEP y de organizaciones que la componen, como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie y el Movimiento Misioneros de Francisco, entre otros, hasta el momento está definido “participar masivamente en las tres misas que va a haber en el esquema ‘juvenil estudiantil’ en el Monumento de los Españoles, en Luján y Córdoba”.

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En estos momentos, los referentes de la UTEP —su secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo— se encuentran diagramando “la estructura logística para participar con fuerza”. Aún no está resuelto si realizarán alguna acción “más propia”. Según pudo saber Infobae desde la Conferencia Episcopal Argentina, organizadora de los mínimos detalles de la visita del Vicario de Cristo junto al Vaticano y en combinación con la Casa Rosada, la actividad papal estará ceñida a la apretada agenda que ya fue anunciada de manera oficial desde Roma.

La visita papal en el país

El programa muestra un recorrido que combinará actividad institucional, celebraciones religiosas, encuentros con trabajadores, jóvenes, autoridades, representantes de otras confesiones y sectores vulnerables. La visita se extenderá durante cuatro jornadas, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, y tendrá como escenarios a la Ciudad Autónoma Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el Papa continúe viaje hacia Lima.

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León XIV con cartoneros en el Vaticano
El lunes 9 de noviembre, a las 16:10, el Papa mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”. Tras el recibimiento oficial, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y luego se trasladará a la Casa Rosada para la ceremonia de bienvenida y la visita al Presidente Javier Milei. A las 18:30 mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

El lunes 9, el primer destino será el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde a las 9:15 visitará al personal y a los asistidos. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, tendrá lugar uno de los encuentros que mayor interés despierta entre los movimientos sociales: la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego, a las 17:30, se encontrará con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá a las 18:45 con la celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad y, posteriormente, con una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Buenos Aires y llegará a las 9 al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 16:55 emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde arribará a las 18:10. A las 20:15 encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Este es otro de los puntos donde la UTEP apuesta a movilizar de forma masiva.

El papa León XIV y el presidente Javier Milei (Foto: REUTERS)
El papa León XIV y el presidente Javier Milei (Foto: REUTERS)

El miércoles 11 de noviembre, antes de abandonar el país, el Papa visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Dos horas después celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Esta no será la primera vez que la UTEP moviliza a ese icónico santuario. Ya lo hicieron en apoyo al papa Francisco.

A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini” y a las 14 el avión papal partirá rumbo a Lima.

El recorrido permite advertir que la visita no estará concentrada exclusivamente en los grandes actos religiosos. La agenda coloca al pontífice frente a distintos sectores de la sociedad: desde las máximas autoridades políticas y el cuerpo diplomático hasta los trabajadores, los jóvenes, las personas privadas de su libertad, los sectores vulnerables y los representantes de distintas tradiciones religiosas.

Sobre todos esos escenarios, León XIV tendrá la posibilidad de desplegar los ejes que viene desarrollando desde el comienzo de su pontificado.

Entre esas actividades no figuran las propuestas que por carta había realizado la UTEP para que Robert Francis Prevost Martínez visite un barrio popular y un centro de reciclado de una cooperativa cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Movilización Lujan movimientos sociales
Los movimientos sociales ya habían participados de varias ceremonias en la Catedral de Luján

León XIV y los movimientos sociales

El secretario general de la UTEP participó en una audiencia con León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre.

El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

Alejandro Gramajo UTEP papá León XIV
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, con el papa León XIV en el Vaticano

Ese es el espíritu del viaje de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. Robert Francis Prevost conoce de primera mano la realidad por la que atraviesa la región, desde los cambios políticos que se están dando, pasando por la violencia narco, las realidades sociales de los sectores más vulnerables y los pueblos originarios. El sucesor de Francisco tiene doble nacionalidad: estadounidense y peruana. Nació en Chicago, Illinois, el 14 de septiembre de 1955. Obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, cuando fue nombrado obispo de Chiclayo. El propio Vaticano lo identifica expresamente como ciudadano de ambos países. Vivió buena parte de su vida sacerdotal en Perú, llegó como misionero en 1985 y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

De hecho, el propio León XIV explicó que se siente estadounidense, pero que Perú y su experiencia latinoamericana forman una parte fundamental de su identidad.

La gente celebró en la Catedral de Santa María, el día de la elección del papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025 (Foto: REUTERS/Diego Torres Menchola)
La gente celebró en la Catedral de Santa María, el día de la elección del papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025 (Foto: REUTERS/Diego Torres Menchola)

El pensamiento de León XIV sobre temas como el rearme y la IA

El Papa llegará a América del Sur con un bagaje de declaraciones y posiciones que están muy cerca de los conceptos que los dirigentes sociales de la región expresaron en el Vaticano semanas atrás.

Sobre su experiencia latinoamericana, al presentar su encíclica Magnífica humanitas, en el Aula del Sínodo, el 25 de mayo pasado, su santidad recordó sus años en Perú y dijo: “Aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo destruido. Significa reparar los vínculos, restablecer la confianza y despertar la esperanza en el futuro. Además, nadie reconstruye solo”.

Sobre las migraciones, León XIV fue muy explícito el 23 de abril durante el vuelo de regreso de África: “El tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no solamente España, no solamente Europa, no solamente Estados Unidos; es un fenómeno global”.

Acto seguido, formuló una pregunta dirigida al mundo desarrollado: “¿Qué está haciendo el Norte Global para ayudar al Sur Global, o a esos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y por eso sueñan con trasladarse al norte?”.

El 14 de mayo, al coronar la visita pastoral a la Universidad Sapienza de Roma, pronunció una frase que marca su posición más contundente sobre el mayor rearme planetario después de la Guerra Fría: “No se llame ‘defensa’ a un rearme que aumenta tensiones e inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, desmiente la confianza en la diplomacia, enriquece a élites a las que nada les importa el bien común”.

Sin vueltas, en esa misma exposición denunció: “Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en el Líbano, en Irán, describe la evolución inhumana de la relación entre guerra y nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”.

El papa León XIV contra el rearme: “No se llame ‘defensa’ a un rearme que aumenta tensiones e inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, desmiente la confianza en la diplomacia, enriquece a élites a las que nada les importa el bien común” REUTERS/Kacper Pempel
El papa León XIV contra el rearme: “No se llame ‘defensa’ a un rearme que aumenta tensiones e inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, desmiente la confianza en la diplomacia, enriquece a élites a las que nada les importa el bien común” REUTERS/Kacper Pempel

El líder de la Iglesia Católica también se expresó sobre la inteligencia artificial que desencadenó una revolución tecnológica con profundas consecuencias económicas, militares y geopolíticas. En su primera encíclica, Magnífica humanitas, dedicada precisamente a la persona humana en la era de la IA, León XIV plantea la siguiente posición: “La inteligencia artificial debe ser desarmada”. Y explica: “Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar sino económica y cognitiva”.

También establece una diferencia sustancial entre inteligencia humana e inteligencia artificial: “Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad”.

El papa León XIV dijo en su visita a España: “Las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana”. (Jesús Hellín/Europa Press/Pool / Europa Press)
El papa León XIV dijo en su visita a España: “Las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana”. (Jesús Hellín/Europa Press/Pool / Europa Press)

Y el 8 de junio, en el Parlamento español, volvió sobre esa preocupación: “Las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana”.

Vale la pena conocer algunos de los pensamientos más profundos que ha pronunciado en cada uno de los viajes que realiza León XIV fuera del Vaticano en su incipiente papado.

También permite comprender la empatía y el acercamiento que los movimientos populares de todo el mundo sienten hacia un pontífice que profundiza el legado de Jorge Mario Bergoglio. Francisco, el papa argentino, murió el 21 de abril de 2025 y dejó a esos movimientos ante la incertidumbre de haber perdido una figura que había hecho propias muchas de sus demandas. Sin embargo, encontraron en su sucesor un nuevo referente. En León XIV reconocen hoy una voz que retoma buena parte de aquel camino y a la que han decidido acompañar con fuerza y determinación.

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