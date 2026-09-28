Crimen y Justicia

Facundo Moyano contó qué pasó en el departamento con Candela Arizaga y afirmó: “La quiero ver, dejen de romper las pelotas”

El sindicalista siguió el reportaje con Moria Casán, dio su versión después de ser acusado de golpear a su novia y dijo que no rompió con la restricción perimetral. Confirmó que ella tomó tusi, pero él no negó ni afirmó haber consumido drogas. "Me siento recontra extorsionado", remarcó

Facundo Moyano dio detalles de la noche del escándalo y afirmó: "Me sentí recontra extorsionado"
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En una segunda parte de la entrevista que le dio a Moria Casán después de su polémica reaparición, el sindicalista Facundo Moyano reveló cómo fue la cronología del fin de semana en el que terminó detenido acusado de golpear a su pareja Candela Arizaga. No negó ni afirmó haber consumido drogas y remarcó que se siente “recontra extorsionado”.

“No tuve ninguna encarcelación porque no estuve preso, estuve detenido”, aclaró en el inicio de la charla que se conoció en Canal 13 y apuntó contra las versiones periodísticas que señalaban que había roto las restricciones perimetrales para ver a su pareja: “Si la violo, me tiene que cuestionar la fiscalía, no Pochi no sé cuánto, que le pasó información a otra persona”.

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Y continuó: “La quiero ver a Candela, dejen de romper las pelotas, porque no tiene sentido. Me querían hacer mal. El abogado que el otro día se equivocó y mandó la renuncia. No renunció porque yo soy culpable, renunció porque yo le dije que renunciara. No lo saqué, porque es un excelente abogado, pero creo que esta causa no existe, Moria, es un invento. Candela nunca se contradijo, nunca le pegué. No hay un indicio de nada. El perro no tomó falopa, Candela no toma cocaína”.

Facundo Moyano pidió ver a su pareja en medio de las investigaciones

El exdiputado peronista, imputado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, describió con detalle los días previos al episodio del 4 de agosto en su departamento del barrio de Belgrano. Según su relato, el sábado almorzó con sus primos y su hermano Hugo, comieron pollo, tomaron vino y pasaron la noche juntos en su casa. El domingo, Arizaga pidió para ir a ver el partido de River-Rosario Central, ya que es fanática —“tiene un tatuaje de Central que yo le digo: ‘Te lo querés sacar’“—, y más tarde cenaron en su departamento. “Comemos en mi casa, saca a pasear al perro, ya está. Descartado dos días, tres días tomando falopa”, sentenció.

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Fue en ese tramo cuando Casán le preguntó sobre la noche del sábado, y se produjo uno de los intercambios más directos de la entrevista:

— ¿Tuvieron noche de sexo?

— Sí, sábado sí. No, pero no me acuerdo cuántos.

— ¿Cómo te vas a acordar? Te acordás del perro y de Vito y no te vas a acordar cómo te fue la noche.

— Sí me acuerdo que hubo sexo. Es muy intenso eso. Creo que alguien dijo la única verdad que dijeron: que tengo algunos problemas de que me gusta mucho con Candela. A los dos, creo que los dos. Le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema.

Pantalla dividida con una mujer de cabello largo a la izquierda y un hombre con barba a la derecha en un estudio de televisión
Moria Casán dialoga con Facundo Moyano durante una entrevista transmitida por televisión.

Durante otro tramo de la entrevista, Moyano fue categórico respecto al consumo de cocaína: negó que él la haya tomado —“para tener sexo no, porque no. Me hace mal, tipo. He probado, no lo hago”— y sostuvo que Arizaga tampoco. “Candela no tomó cocaína, porque no toma cocaína”, insistió. Sin embargo, en otro tramo admitió que lo que sí pudo haber estado presente fue tusi —también conocida como cocaína rosa—, una sustancia de mayor circulación en algunos entornos sociales. Sobre su propio consumo esa noche, Casán fue más directa:

— Vos no esnifaste algo, sí.

Mirá, yo te digo algo. Si dijera que sí, ¿en qué cambia?

— Nada, nada, tal vez te ayude.

— Sí. Pero no. O sea, si ayuda que diga que sí, sí, pero no. Aparte, no se me está investigando por tomar cocaína, por tener cocaína o por narcotráfico.

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moyano explicó además por qué fue él quien llamó a la policía aquella madrugada. Afirmó que Arizaga tuvo un episodio de salud —“tuvo una cosa”, dijo, sin precisar— y que él marcó el número de emergencias en tres oportunidades. Rechazó la versión de que habría enviado a alguien a retirar estupefacientes antes de que llegaran los efectivos: “En definitiva, está mal, pero se tira, no se saca. ¿Cuánto tengo para sacar? ¿Y voy a mandar justo a un pibe que me conoce a mí, con veinte periodistas afuera?”. Aclaró que ese hombre fue a buscarle ropa, porque él fue trasladado a la comisaría sin pertenencias.

Facundo Moyano negó haber violado las restricciones que impuso la Justicia

Uno de los ejes más duros de sus declaraciones apuntó al abogado Diego Storto, quien fue el letrado de Arizaga. Denunció que el progenitor de su novia intentó extorsionarlo con un audio en el que su pareja supuestamente lo acusaba de haberla iniciado en el consumo de cocaína. “Dejá de extorsionar, hermano. El chabón la grabó a Candela, que es un delito, lo reconoció en un programa de televisión”, afirmó. Al mismo tiempo, reiteró la acusación contra un policía —ya mencionada en la primera entrevista—, a quien señaló por haberlo golpeado y por ser la fuente de los tres ítems que la instrucción tomó como base: “Es una mentira de este policía, que aparte de corrupto, tiene abuso de autoridad, no solamente conmigo, sino con Candela”.

Sobre su decisión de no declarar en sede judicial, Moyano fue explícito: “No declaré porque no quiero decir nada que pueda complicar, inclusive cosas que no son tan malas como se las presenta”. Aclaró que su silencio no equivale a culpa y que cuenta con elementos para demostrar cada punto de su versión. “Todo lo que digo lo tengo que justificar y lo hago. Lo hago, pero aparte me gusta hacerlo”, sostuvo.

Yanina Latorre Facundo Moyano

Al cierre del reportaje, descartó seguir el consejo de su abogada, quien le sugirió declarar una adicción para generar empatía pública. “No, primero porque no tengo nada y porque no soy víctima, pero tampoco soy victimario”, respondió.

En las últimas horas, Yanina Latorre publicó una foto del sindicalista en un aeropuerto, donde presuntamente se habría ido a España en medio del escándalo judicial.

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