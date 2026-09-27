Detuvieron a otro menor por el crimen del joven asesinado durante los festejos por el Día del Estudiante en San Juan

Uriel Ríos recibió una puñalada en el pecho

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La investigación por la muerte de Uriel Alejandro Ríos Echegaray, el adolescente de 17 años que fue apuñalado tras una pelea a la salida de una fiesta en Pocito, provincia de San Juan, sumó un segundo detenido. Se trata de otro menor de edad que quedó a disposición de la Justicia, mientras la familia convocó a una movilización frente a la Legislatura sanjuanina.

Con la nueva detención ocurrida este viernes, ya son dos los adolescentes vinculados al episodio ocurrido durante la madrugada del 21 de septiembre, que terminó con la muerte de Uriel y dejó herido a su hermano mellizo.

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Mientras tanto, la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, que busca determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento, quiénes participaron y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.

Por otro lado, los familiares de las víctimas realizarán una movilización el próximo miércoles, a las 10:30 horas, en la puerta de la Legislatura provincial. Amigos, compañeros y personas cercanas al joven difundieron el llamado en redes sociales bajo el pedido de justicia y de esclarecimiento del ataque.

Los familiares de las víctimas se movilizarán hasta la Legislatura provincial el próximo miércoles

“Tu familia no va a dejar de pedir justicia”, expresaron en el mensaje que acompaña la convocatoria. De acuerdo con Diario La Provincia SJ, remarcaron que el reclamo no persigue una venganza, sino que la investigación avance y que se aplique la ley sobre los responsables.

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Los detalles del caso

El hecho se registró alrededor de las 5:15 horas del lunes en una finca situada sobre calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14. En el lugar se había realizado una celebración por el Día del Estudiante a la que, según las primeras informaciones, asistieron cerca de 200 jóvenes de distintos establecimientos educativos.

Entre los asistentes había alumnos del colegio Santa Teresita del Niño Jesús, institución a la que concurrían Uriel y su hermano mellizo. Al finalizar el encuentro, se produjo una pelea que involucró a los dos hermanos y a otros adolescentes que estaban en el lugar.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que una de las hipótesis que analiza la Fiscalía apunta a un incidente previo: el enfrentamiento habría comenzado luego de que uno de los hermanos arrojara una piedra contra un automóvil en el que se encontraban los presuntos agresores. Esa secuencia, sin embargo, forma parte de las líneas que todavía deben ser corroboradas mediante testimonios, registros de cámaras y peritajes.

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La zona en donde ocurrió el ataque donde Uriel y su hermano mellizo fueron atacados

En medio de la pelea, Uriel Ríos Echegaray recibió una puñalada en el pecho. El joven fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona. Por la gravedad de la herida, luego fue derivado al Hospital Rawson, donde murió pese a la atención médica recibida.

Su hermano mellizo también resultó lesionado durante el ataque. Sufrió heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo, por lo que fue llevado al mismo hospital. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

La causa está encabezada por los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz, de la UFI de Delitos Especiales. Durante una conferencia de prensa, Ginsberg confirmó que los investigadores encontraron y secuestraron un cuchillo en el lugar donde se produjo la agresión.

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El arma blanca será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada en el homicidio. La Fiscalía también ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaración de quienes presenciaron la pelea, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El otro adolescente está internado en el Hospital Rawson

El hermano de Uriel ya fue entrevistado por los investigadores. No obstante, el fiscal anticipó que volverá a declarar cuando se encuentre en condiciones de aportar un relato más detallado. Su testimonio es considerado relevante para conocer qué pasó antes, durante y después del ataque.

Horas después del crimen, durante la noche del lunes, un adolescente de 16 años se presentó de manera voluntaria en los Tribunales de San Juan. El joven está señalado como el presunto autor material del homicidio y quedó detenido.

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Por tratarse de un menor de edad, intervino la jueza María Julia Camus, a cargo del Segundo Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Juan. El abogado defensor del adolescente, Claudio Rodríguez, informó a Radio Sarmiento que su asistido quedó alojado en un centro para menores.

“Está en un estado de ansiedad y de tristeza profunda”, sostuvo el letrado al referirse a la situación del joven detenido. La incorporación de un segundo menor a la causa amplía el foco de la investigación y abre nuevos interrogantes sobre la participación de quienes estuvieron presentes en el enfrentamiento.