Sociedad

Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid tuvo una falla en un motor y debió volver a Ezeiza

La aeronave despegó a las 23.52, permaneció 36 minutos en el aire y volvió por sus propios medios. Vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense escucharon explosiones

El incidente ocurrió pasadas las 3 de la madrugada
El incidente ocurrió pasadas las 3 de la madrugada
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El vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después del despegue por un problema en uno de los motores. La aeronave partió a las 23.52 y permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar.

Se trata del vuelo AR1132 que volvió a la pista por sus propios medios y recibió asistencia de personal aeroportuario y bomberos. Según informaron fuentes de la empresa, el avión “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.

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“La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, agregaron.

El recorrido que realizó el avión antes de devolverse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza
El recorrido que realizó el avión antes de devolverse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Durante el trayecto sobre el conurbano bonaerense, vecinos reportaron ruidos similares a explosiones y vibraciones en los vidrios de algunas viviendas.

Según explicaron fuentes oficiales, durante el episodio se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones”. en concreto, se producen por una falla en la entrada salida del aire pero no por fuego o algo semejante.

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El vuelo AR1132 fue finalmente reprogramado y volvió a despegar desde Ezeiza durante la madrugada con destino a Madrid. Para esta segunda salida, Aerolíneas Argentinas utilizó otra aeronave, un Airbus A330-243. El nuevo avión partió alrededor de las 4.30 de la mañana y tiene previsto llegar a destino a las 21.25, hora de España.

A través de las redes sociales, vecinos de la zona de Ezeiza y Luis Guillón señalaron haber escuchado fuertes explosiones y estruendos.

“Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, comentó una usuaria en redes sociales.

Otras personas contaron que los sonidos fuertes se percibieron también desde Monte Grande, Jagüel, Lanús y Burzaco. “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”, publicó una vecina de la zona.

Otros testimonios difundidos en redes sociales reflejaron el mismo desconcierto: “Casi me pongo a llorar, pensé que caía” y “se escuchó como si fueran truenos”, escribieron distintos vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense.

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