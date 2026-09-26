Crimen y Justicia

La mujer acusada de drogar a su hijo: investigan si lo mantenía enfermo mientras vecinos reunían dinero para su tratamiento

La pediatra que atendía al niño declaró que vecinos realizaban una colecta para afrontar su internación. La Justicia busca determinar si la imputada recibió dinero y cuál fue el destino de los fondos

Acusada de envenenar a su hijo en Quilmes
La mujer acusada de drogar a su hijo de 5 años
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La Justicia investiga una serie de descompensaciones sin claro motivo que sufrió un niño de 5 años durante una internación en un centro de salud de Quilmes Oeste. El caso sigue una hipótesis aberrante: si su madre lo mantenía enfermo mientras personas de su entorno reunían dinero para afrontar un tratamiento médico.

Lo que se sabe hasta ahora es que el menor ingresó el 18 de agosto a la Clínica del Niño y la Familia con un cuadro de cefalea y hormigueo o debilidad en las piernas. Antes, durante consultas pediátricas, había presentado malestares gastrointestinales y palidez.

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Los estudios iniciales no encontraron una causa que explicara esos síntomas. En medio de la internación, el chico atravesó una complicación intrahospitalaria. Y luego comenzó a alternar períodos de mejoría con recaídas que los médicos no lograban justificar.

La causa está a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Quilmes. La madre, identificada como N.M.A., de 34 años, quedó imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo y hoy cumple arresto domiciliario. Durante la indagatoria, se negó a declarar.

Acusada de envenenar a su hijo en Quilmes
El caso ocurrió en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes

No existe, por ahora, un diagnóstico médico que explique los episodios que llevaron a la internación. El expediente procura determinar si las recaídas respondían a la evolución de un cuadro clínico aún no identificado o a la presunta administración de sustancias ajenas al tratamiento indicado.

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Las sospechas surgieron dentro de la clínica. El personal médico advirtió que el paciente mostraba señales de recuperación en terapia intensiva, pero volvía a descompensarse luego de las visitas de su madre.

Ante esa situación, una enfermera colocó un teléfono celular en la sala para registrar lo que ocurría durante los encuentros. De acuerdo con las fuentes consultadas, en esos videos se observan maniobras de la imputada sobre la cánula que tenía colocada el nene.

Desde la clínica hicieron la denuncia. Un estudio de sangre practicado al menor detectó sustancias que no correspondían con los medicamentos prescriptos durante la internación.

En un primer momento, los resultados indicaron la presencia de barbitúricos -un fármaco que actúa como sedantes del sistema nervioso central y provoca una reducción en la movilidad del paciente-, aunque aún restan pericias para determinar con precisión cuáles fueron los compuestos hallados y de qué modo ingresaron a su organismo.

Durante una requisa urgente, el jueves la Policía detuvo a N.M.A. y le secuestró una jeringa descartable vacía que llevaba en su cartera. También incautó su teléfono celular y el de su hijo.

Acusada de envenenar a su hijo en Quilmes
Los celulares secuestrados en los procedimientos

Más tarde, con una orden firmada por el Juzgado de Garantías N°3 de Quilmes, los agentes allanaron la vivienda familiar en la localidad de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui. Allí encontraron recetas médicas a nombre del niño, pero no se hallaron las sustancias que son objeto de la investigación.

La hipótesis bajo análisis tomó fuerza en las últimas horas a partir de la declaración de la pediatra que atendía al niño, quien conocía a la familia desde hacía años. La médica, desconcertada cuando le contaron la situación y el arresto de la sospechosa, aseguró que no podía entender las descompensaciones del paciente. “No lo puedo creer, es una madre amorosa”, dijo entre otras cosas.

En medio de su relato, además, mencionó que vecinos del barrio realizaban una colecta para reunir fondos destinados a afrontar su tratamiento. Esto llamó rápidamente la atención de los detectives y abrió una línea de investigación.

Según fuentes del caso, la fiscalía busca establecer si la mujer tuvo alguna intervención en esa colecta, si recibió dinero y cuál fue el destino de los fondos. Hasta el momento, no está probado que haya provocado el deterioro de salud de su hijo con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Por el momento, se analizan las cámaras de seguridad de la clínica, mientras se esperan nuevas pericias médicas. En el marco de la causa, se realizará una evaluación psicológica a la imputada, a la vez que se avanzará sobre el origen, la organización y el destino de la colecta mencionada por la pediatra.

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