Crimen y Justicia

“Para nosotros los caballos son mascotas”: denuncian el robo y faena clandestina de caballos en el conurbano

Más de 50 personas denunciaron el robo de equinos en menos de un año en Pilar, Cañuelas, General Rodríguez y otras localidades bonaerenses. Los damnificados alertan por faenas clandestinas y una presunta cadena de comercialización de carne

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“Haber visto las cabezas de nuestros caballos ha sido muy fuerte”. La frase de Jorge Maíquez, criador de caballos de polo al que le robaron cuatro animales, condensa la experiencia de quienes denuncian robos de caballos, faenas clandestinas y venta de carne en campos de Pilar, Cañuelas, General Rodríguez y otras localidades bonaerenses.

En menos de un año, más de 50 personas denunciaron el robo de equinos en las mencionadas zonas. Damnificados describen ingresos nocturnos a campos, faenas clandestinas y una presunta cadena de comercialización de carne.

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Maíquez contó a Infobae Al Mediodía que “el problema es bastante viejo”. La situación alcanza a animales de polo, ejemplares de cría y caballos vinculados a familias y centros de equinoterapia. Para los propietarios con Jorge, las pérdidas se suman a la falta de recupero de los animales y a la preocupación por el destino de la carne obtenida en las faenas.

Según relató, la situación se agravó durante el año pasado en su zona. “Tuvimos un pico muy grande ahí en la zona mía”, dijo. Uno de los animales, explicó, pertenecía a su familia. “Una era de mi nieta, que juega al polo”, contó. También dimensionó la cantidad de casos registrados entre vecinos: “Se robaron 72 caballos en un rato, por decirte, en unos días”.

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El criador Jorge Maíquez sufrió el robo de cuatro caballos de polo y advirtió sobre la presencia de faenas clandestinas en la zona (Captura de video)
El criador Jorge Maíquez sufrió el robo de cuatro caballos de polo y advirtió sobre la presencia de faenas clandestinas en la zona (Captura de video)

Respuesta ante los robos de caballos

Maíquez sostuvo que los recorridos utilizados para trasladar a los animales serían conocidos en la zona. “Todos los lugares por donde pasan los caballos son conocidos”, dijo.

“El año pasado nosotros trabajamos muchísimo, tuvimos un cierto acompañamiento de la policía rural, pero pasó la ola y se sabe quiénes son”, señaló Maíquez.

Ante esa situación, relató que los vecinos organizaron controles durante la madrugada. “Tenemos que actuar nosotros como policía”, afirmó conmocionado por la situación. Y aseguró que para él y su familia los caballos no eran simplemente animales sino “mascotas”, destacando el sentimiento hacia los equinos.

El criador aseguró que los dueños no lograron recuperar los caballos sustraídos. “No es que después se recupera, no hay ni un caballo que se recuperó”. Sobre las actuaciones de la fuerza rural, añadió: “La policía el año pasado, la rural, metió preso a un par”.

Un caballo blanco y marrón camina sobre rocas junto a un muro de hormigón de noche, mientras varias personas alumbran con linternas
El criador Jorge Maíquez sufrió el robo de cuatro caballos de polo y advirtió sobre la presencia de faenas clandestinas en la zona (RAHU)

Estructura para robar animales y vender carne

Para Inés Morikawa, veterinaria e integrante de Fundación Zorba, los episodios exceden los hechos aislados. “Ya no es un delito aislado, ya hay una estructura en estos delitos”, sostuvo.

La profesional describió una secuencia que, según su denuncia, comienza con la sustracción de los caballos. “Hay una persona que se encarga, una o un grupo de personas que se encargan de robar los caballos”.

Morikawa afirmó que luego intervienen otras personas en la venta de la carne. “Después hay otras personas que se encargan de vender la carne en carnicerías”. Y definió el esquema denunciado con una frase: “Es una asociación ilícita”.

La veterinaria dijo que la fundación concentra las presentaciones realizadas por quienes fueron afectados. “Nosotras tenemos todas las denuncias”, afirmó.

La Fundación Zorba centraliza las denuncias de los damnificados para respaldar las actuaciones ante la justicia bonaerense
La Fundación Zorba centraliza las denuncias de los damnificados para respaldar las actuaciones ante la justicia bonaerense

Cañuelas registra un detenido y otras zonas siguen sin arrestos

Morikawa señaló que hubo una detención en Cañuelas, aunque aseguró que no se registraron avances similares en otros distritos. “Se arrestó a una persona en Cañuelas”. Luego agregó: “En Pilar y alrededor, en General Rodríguez, no hay ningún detenido”.

La integrante de Fundación Zorba insistió en que la situación no cambió fuera de ese caso. “Hay un detenido en Cañuelas por el momento, pero en ningún lado más”.

También alertó sobre el circuito de comercialización denunciado y el riesgo para quienes compran productos sin conocer su procedencia. “La gente no sabe lo que está comprando”, afirmó.

Morikawa cifró el alcance de las denuncias en “más de cincuenta damnificados en menos de un año”. Aclaró, además, que los robos no se limitan a los animales de polo: “No son solamente caballos de polo”. La veterinaria amplió: “Son todo tipo de caballos”.

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