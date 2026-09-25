El acosador de Homero Pettinato y Sofía Gonet se presentó ante la Justicia y definen su situación procesal

El acosador de Homero Pettinato y Sofía Gonet

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La Policía de la Ciudad identificó en Junín al hombre señalado por las amenazas contra Homero Pettinato y Sofía Gonet y lo trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº6. Se trata de Hernán Claudio Di Carlo, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero.

El operativo se concretó después de que los investigadores localizaran al sospechoso en esa ciudad bonaerense. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, a las 11:30 de este viernes el acusado ya había llegado al edificio judicial ubicado en la avenida Ricardo Balbín y se puso a disposición de las autoridades.

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Allí, Hernán Bloquero mantuvo una reunión con sus defensores oficiales y luego fue sometido a una evaluación interdiscilplinaria a fin de comprobar si comprende la criminalidad de sus actos. A partir de los resultados de ese informe, el fiscal Federico Taramelli determinará su situación procesal.

La causa se abrió por la denuncia que Pettinato presentó el 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B, luego de recibir mensajes intimidatorios y de un episodio ocurrido en la puerta del canal de streaming OLGA.

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

El conductor había expuesto públicamente que recibía amenazas desde distintas cuentas en redes sociales. Además, relató que el hombre se presentó frente al estudio donde trabaja y realizó un gesto que el hijo del ex Sumo interpretó como una advertencia de que le cortaría el cuello.

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Gonet, expareja de Pettinato e influencer conocida como “La Reini”, también denunció al hombre por hostigamiento. Según su relato, los episodios de acoso se extendieron durante diez años.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso para Gonet un botón antipánico y una restricción de acercamiento. Pettinato también recibió medidas de protección mientras avanza el expediente, entre ellas una custodia en su domicilio y acompañamiento policial en sus traslados al estudio.

El trasfondo del caso

Homero Pettinato y Hernán Di Carlo

Pettinato señaló a Di Carlo como fan de Gonet y afirmó: “Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”.

En esa línea, sostuvo que durante un tiempo consideró que las amenazas quedaban circunscriptas a las redes sociales. Incluso pensó que terminarían después de su separación de la influencer. Sin embargo, “el tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, afirmó.

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En sus redes, Di Carlo muestra varios tatuajes dedicados a Gonet. Entre ellos figuran los ojos de ella, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, la fecha de su nacimiento y el nombre “Sofía” dentro de un corazón.

En la descripción de su perfil también hace referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel”, escribió junto a la cuenta de Gonet.

Los tatuajes que Di Carlo se hizo en homenaje a Sofía Gonet

En una historia en la que compartió imágenes de los diseños agregó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se lea juega por la mujer que ama”.

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También publicó mensajes contra Pettinato durante la relación entre el conductor y la influencer. En una de sus historias manifestó que sentía “odio a muerte” hacia él.

“Ustedes saben perfectamente el odio a muerte que le tengo. No lo puedo ni nombrar. No lo puedo ver ni en fotos. Le tengo tanto odio que no lo puedo nombrar ni por el nombre”, expresó, llamando a la víctima “gordo putito”.

Tras la mediatización del caso, Di Carlo dio una entrevista a Primicias Ya, de América TV, y se refirió a los tatuajes dedicados a Gonet. “Los tatuajes no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me los hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado”, afirmó.

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Sofía Gonet

Ante la consulta sobre si se consideraba obsesivo con Gonet, fue categórico: “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias”.

Sobre el episodio frente al canal de streaming, aseguró que pasó por el lugar sin saber que allí funcionaba OLGA. También dijo que reaccionó al ver a Pettinato por un cruce previo entre ambos. “Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a La Reini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido”, expresó.

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