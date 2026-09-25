Crimen y Justicia

Le disparó a un hombre en la cabeza y después tiroteó al hermano: quedó imputado por tentativa de homicidio en Neuquén

La Fiscalía acusó al imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas. La víctima permanece internada y el proyectil continúa alojado en su cabeza

La causa investiga una secuencia de disparos contra dos integrantes de una misma familia
La causa investiga una secuencia de disparos contra dos integrantes de una misma familia
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Un hombre disparó tres veces contra otro y le provocó una herida en la cabeza que puso en riesgo su vida en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén. Después, según la acusación fiscal, efectuó otros seis tiros contra el hermano de la víctima, sin herirlo.

Por los hechos, la fiscal atribuyó al acusado L.A.L.S. ambos hechos en concurso real y calificó la conducta como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas, en carácter de autor.

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La fiscal Lucrecia Sola formuló cargos contra el acusado por el ataque a tiros contra dos hermanos en el barrio Gregorio Álvarez
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Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el primer episodio ocurrió el 15 de septiembre cerca de las 8:22. En ese momento, la víctima estaba sentada en un vehículo abandonado que pertenecía a su familia cuando el acusado llegó al lugar en bicicleta y realizó tres disparos en su dirección.

Dos de los tiros impactaron contra la puerta trasera izquierda del vehículo. El tercero alcanzó al hombre en el pómulo izquierdo. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el proyectil ingresó por el maxilar y quedó alojado en el lóbulo témporo-parietal derecho.

La lesión provocó una hemorragia que puso en peligro la vida de la víctima. El hombre continúa internado y todavía no se puede establecer si sufrirá secuelas permanentes o una deformación facial como consecuencia del disparo. Además, la herida le ocasionó una incapacidad para sus tareas habituales por un plazo superior a un mes.

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La calificación es provisoria y deberá ser analizada durante el desarrollo de la causa. En esta etapa, la Fiscalía busca reunir pruebas para establecer las circunstancias del ataque, la participación del imputado y el arma que habría sido utilizada.

El segundo hecho investigado se produjo inmediatamente después del primer ataque. El hermano del hombre herido se dirigió hacia la casa del acusado, situada a unas dos cuadras del lugar donde se produjeron los disparos iniciales.

Cuando se aproximaba al domicilio, el imputado habría efectuado seis disparos directamente hacia él. Ninguno de los proyectiles lo hirió, aunque el episodio derivó en una segunda imputación por abuso de armas.

Tras formular cargos, Sola solicitó que el acusado permaneciera detenido con prisión preventiva durante seis meses. Fundamentó el pedido en riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de peligro para las víctimas y su entorno.

Respecto del riesgo de fuga, la fiscal sostuvo que el imputado permaneció oculto durante varios días después de los hechos y que se presentó ante el Departamento de Seguridad Personal recién el 22 de septiembre. También remarcó que enfrenta una expectativa de pena que parte de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

Sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, Sola señaló que el arma de fuego presuntamente utilizada todavía no fue encontrada. Además, indicó que hay personas que podrían verse condicionadas por la influencia del acusado y que algunos vecinos expresaron temor de aportar información a la causa.

Por último, la Fiscalía advirtió un riesgo para las víctimas y su entorno. El planteo se apoyó en los disparos contra el hombre herido y contra su hermano, además de las amenazas que, según expuso la fiscal durante la audiencia, se produjeron en el contexto de los hechos.

La defensa se opuso al pedido de prisión preventiva y propuso una detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con las víctimas y con personas relacionadas con la investigación.

La jueza Carina Álvarez impuso seis meses de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo sea colocado, ordenó una consigna policial permanente en la vivienda donde el acusado cumplirá la medida. También le prohibió comunicarse o mantener contacto con la familia de las víctimas, vecinos y otras personas vinculadas al expediente.

La investigación continuará con la búsqueda del arma presuntamente utilizada, la incorporación de testimonios y las pericias necesarias para determinar la evolución médica de la víctima internada.

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