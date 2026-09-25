Crimen y Justicia

Usurpó una casa en Neuquén con su pareja tras romper las paredes con una maza y fue imputada

El dueño compró la vivienda en 2024 y la refaccionó para vivir de manera permanente en ella. Sin embargo, meses después, los usurpadores aprovecharon su ausencia para tomar la propiedad

Edificio justicia neuquen
Una mujer identificada como X.M.V. enfrentó la formulación de cargos por el delito de usurpación en la Ciudad Judicial de Neuquén.
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Una mujer, identificada como X.M.V., fue acusada por el delito de usurpación tras una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén.

La causa se concentra en un episodio ocurrido el 5 de abril de 2026, cuando, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), la imputada y su pareja habrían accedido a una propiedad vecina mediante daños en la medianera y en sectores de la construcción. Luego habrían colocado obstáculos, cadenas y candados para evitar el ingreso del propietario.

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El fiscal del caso, Juan Narváez, atribuyó a X.M.V. participación como coautora del hecho. El juez de garantías Luis Giorgetti dio por formulados los cargos y estableció un plazo de tres meses para que la fiscalía concluya la investigación penal preparatoria. La audiencia respecto de la pareja de la mujer permanece pendiente, ya que el hombre aún no pudo ser notificado.

De acuerdo con la acusación presentada durante la audiencia, el denunciante, según expuso Narváez, había comprado el inmueble mediante un boleto de compraventa en abril de 2024.

Después de esa operación y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la víctima realizó trabajos de refacción en la casa. La Fiscalía indicó además que el propietario comenzó a vivir allí de forma permanente en agosto de ese mismo año, un antecedente que forma parte de la reconstrucción del caso planteada ante el juez.

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La secuencia bajo investigación comenzó el 5 de abril, cerca del mediodía. Según el MPF, la pareja de X.M.V. se presentó en la puerta de acceso a la vivienda y verificó que no hubiera personas dentro.

La Fiscalía ubicó el momento principal de los hechos alrededor de las 18:10. En esa franja horaria, el hombre habría saltado la reja frontal del domicilio y habría golpeado con un palo una cámara de seguridad hasta dañarla.

Narváez explicó que el hombre habría utilizado una maza y un cortafierros para derribar dos sectores de pared. Una de esas aberturas permitió el paso desde la vivienda que ocupaba la pareja hacia la propiedad del denunciante, conforme a la teoría expuesta por la acusación.

Después, siempre según el relato fiscal, se produjo la destrucción de otro muro en el sector de la cocina de la casa afectada. Ese segundo acceso habría permitido llegar al interior del inmueble.

Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
El juez de garantías Luis Giorgetti fijó un plazo de tres meses para que la fiscalía complete la investigación penal preparatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía señaló que, tras la apertura de los accesos, X.M.V. y su pareja habrían ingresado junto a sus hijos. También indicó que habrían instalado muebles y electrodomésticos detrás de la puerta de entrada, con el objetivo de impedir que otras personas pudieran acceder desde el exterior.

Otro de los puntos detallados en la audiencia fue la colocación de cadenas y candados en la puerta y en la reja de la vivienda. Para la Fiscalía, esa medida buscó impedir que el propietario volviera a entrar a la casa cuya posesión afirmó haber mantenido desde 2024.

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial, el juez Giorgetti resolvió tener por formulados los cargos contra la mujer. La decisión habilita al MPF a profundizar las medidas de investigación vinculadas con el presunto ingreso, los daños denunciados y la ocupación del inmueble.

El magistrado estableció un período de tres meses para concluir la investigación penal preparatoria. En ese lapso, las partes podrán producir y analizar los elementos que consideren pertinentes para definir el avance del expediente.

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