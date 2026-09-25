Crimen y Justicia

Robaron $20 millones a una jubilada en Chaco y hay un detenido

La pesquisa avanzó tras el análisis de filmaciones que ubicaron una Renault Master cerca del domicilio de la mujer

Un agente policial inspecciona una furgoneta blanca junto a un hombre sentado en la acera
Una investigación por el robo de aproximadamente 20 millones de pesos en Resistencia derivó en la detención de un hombre de 37 años. (Diario Chaco)
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Una investigación por un robo de cerca de $20 millones a una jubilada de Resistencia, Chaco, derivó este miércoles en la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de una camioneta que habría sido utilizada durante el hecho.

La víctima es una mujer de 76 años que denunció la sustracción de sus ahorros de una casa situada en Fray Bertaca al 900.

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Según la presentación realizada ante la Policía, la mujer dejó su vivienda el sábado 19 de septiembre alrededor de las 19:30. Su destino fue la casa de una nieta, ubicada en el barrio Las Palmeras, donde permaneció durante la noche.

Ya en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 4:15, recibió un aviso sobre un ingreso ilegal a su domicilio. Al volver a la propiedad, encontró daños en la parte trasera de la casa y también en la puerta de su habitación.

La denunciante indicó que quienes ingresaron forzaron los mecanismos de seguridad de ese ambiente. Allí, había un candado y un perno que presentaban signos de haber sido violentados, de acuerdo con los elementos consignados en la denuncia.

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Dentro de la habitación y según informó el portal Diario Chaco, la mujer advirtió el faltante de unos $20 millones. De acuerdo con su declaración, el dinero provenía de ahorros reunidos a partir del cobro de alquileres y de la venta de un automóvil.

El caso comenzó a ser investigado a partir del relato de la propietaria y del análisis de registros de videovigilancia ubicados en los alrededores del domicilio. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir una secuencia en la que intervinieron tres hombres y una camioneta Renault Master de color blanco.

Tras la denuncia, los efectivos revisaron las cámaras de seguridad disponibles en el sector de Fray Bertaca al 999. El relevamiento permitió situar el episodio cerca de las 22:45 del sábado 19 de septiembre, varias horas antes de que la mujer fuera notificada sobre lo ocurrido.

En las secuencias analizadas se observó una camioneta Renault Master blanca que se detuvo en las inmediaciones de la vivienda. Para los investigadores, el vehículo se convirtió en uno de los elementos centrales de la pesquisa.

Las grabaciones muestran a tres hombres vinculados con ese rodado. Uno de ellos habría permanecido al volante, mientras que los otros dos descendieron y se dirigieron hacia el inmueble denunciado como escenario del robo.

Agentes con chalecos que llevan la sigla DIC inspeccionan una motocicleta roja y diversos objetos colocados sobre el césped junto a una furgoneta
Durante el procedimiento policial se secuestró una motocicleta adquirida recientemente y elementos nuevos contenidos en una mochila. (Diario Chaco)

La identificación de la camioneta llevó a una nueva etapa de la investigación. Durante el operativo realizado el miércoles, la Policía logró localizar el vehículo dentro de un garaje de la ciudad y montó una vigilancia sobre el lugar.

A partir de esa tarea, fue detenido M.N.H., de 37 años, a quien los investigadores señalan como la persona que dejó la Renault Master en ese garaje. La aprehensión fue comunicada a la Fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes también encontraron una motocicleta Guerrero Trip 110. De acuerdo con lo manifestado por el hombre detenido, el rodado había sido comprado recientemente.

Los policías revisaron la moto y una mochila que el sospechoso llevaba consigo. Allí hallaron prendas de vestir y zapatillas nuevas, elementos que quedaron incorporados al procedimiento para su evaluación dentro de la causa.

La fiscal Ingrid Wenner ordenó el secuestro de la camioneta Renault Master. Antes de esa medida, intervino personal de la División Rastros, que realizó las tareas correspondientes sobre el vehículo para la búsqueda y preservación de posibles elementos de interés judicial.

Asimismo, se dispuso que el detenido fuera notificado formalmente de su aprehensión.

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