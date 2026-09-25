Crimen y Justicia

Se realizaron nuevos allanamientos y pericias, a 45 días de la desaparición de Maira Cabrera en Catamarca

Los investigadores profundizaron los operativos en Capayán y Valle Viejo, con procedimientos en inmuebles vinculados al entorno de su expareja

Una mujer de cabello largo y oscuro lleva una camiseta blanca con estampado de leopardo
Maira Cabrera fue denunciada como persona desaparecida el pasado 14 de agosto
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A 45 días de la desaparición de Maira Romina Cabrera, la Justicia volvió a concentrar procedimientos en Telaritos, en Catamarca. La joven, de 27 años, no volvió a ser vista desde el 10 de agosto.

Este jueves, se realizaron cinco allanamientos y nuevos rastrillajes en distintos puntos del departamento Capayán. Las diligencias también abarcaron domicilios ubicados en Valle Viejo y vinculados a familiares directos de Eduardo del Jesús Cejas, expareja de Cabrera.

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La investigación busca reconstruir el recorrido de Cabrera desde que salió de Casa de Piedra. La denuncia por su paradero fue presentada el 14 de agosto por un familiar. Los primeros datos incorporados al expediente indicaban que la joven habría partido por la Ruta Nacional 60 con destino a Telaritos a bordo de un camión.

A lo largo de la causa se ordenaron búsquedas en terreno, inspecciones en viviendas y análisis de dispositivos electrónicos, sin que hasta el momento se haya informado de manera oficial dónde se encuentra la mujer.

Familiares de Maira Cabrera reclaman avances en la investigación para conocer qué ocurrió con la joven
Familiares de Maira Cabrera reclaman avances en la investigación para conocer qué ocurrió con la joven

Los nuevos elementos que se sumaron a la causa

En los últimos operativos participaron personal de Homicidios, grupos especiales de la Policía, canes, drones, integrantes del Grupo GER, efectivos del Laboratorio Satélite y una profesional en bioquímica. La intervención de especialistas apunta a detectar rastros que puedan requerir análisis posteriores.

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Según informó El Esquiú, no se comunicó de manera oficial si los procedimientos lograron encontrar fluidos, muestras biológicas u otros elementos relevantes para el expediente. De existir, esos resultados deberán ser analizados antes de aportar conclusiones sobre la presencia de Cabrera en los lugares allanados.

El despliegue volvió a poner el foco sobre Telaritos, la localidad a la que la joven había viajado luego de salir de Casa de Piedra. La información reunida en la investigación sitúa a Cejas como una de las últimas personas que habría tenido contacto con ella, aunque no existe una imputación pública en su contra por la desaparición.

Un letrero de color azul con letras blancas que dicen CASA DE PIEDRA en un terreno árido con árboles y cielo despejado
La joven de 27 años es oriunda de la localidad de Casa de Piedra, de la provincia de Catamarca (Facebook: Enamorate de la Ruta)

La fiscal de Recreo, Jorgelina Sobh, mantiene abiertas las líneas de investigación, con la colaboración del fiscal coadyuvante Luis Córdoba Andreatta. Entre las medidas realizadas desde agosto figuran rastrillajes con perros, vuelos de drones, allanamientos y tareas de búsqueda.

Uno de los elementos secuestrados durante la última jornada fue un celular hallado en la vivienda del padre de Cejas, en Valle Viejo. El aparato quedó a disposición del Laboratorio Satélite para determinar si contiene comunicaciones, ubicaciones, archivos u otros registros que puedan resultar relevantes.

La detención de la expareja

La madre de Maira Cabrera manifestó que su sospecha apunta a la expareja de su hija. Esa postura fue planteada por la familia y no implica una acusación judicial por la desaparición.

Una mujer con camiseta azul, pantalón negro y sandalias está de pie en un camino de tierra
La búsqueda de Maira Cabrera continúa con nuevos allanamientos y rastrillajes en Telaritos (Ministerio de Seguridad Nacional)

Durante los primeros días de la investigación, la fiscalía ordenó el arresto de Cejas y su traslado a una dependencia policial. Sin embargo, el hombre escapó del lugar. Horas después se presentó en otra comisaría, acompañado por su abogado. Tras prestar declaración, la fiscal evaluó que no había elementos suficientes para mantenerlo detenido y dispuso su liberación.

Más adelante, el hombre quedó detenido en el marco de dos causas ajenas a la investigación por el paradero de Cabrera. La Justicia confirmó una detención de ocho días por hechos de resistencia a la autoridad y lesiones. Uno de los episodios que se le atribuyen ocurrió el 15 de agosto, cuando estaba bajo custodia en el destacamento de Telaritos.

La segunda acusación se vincula con un allanamiento realizado el 12 de septiembre en su domicilio. De acuerdo con la imputación reseñada por ese medio, Cejas habría intentado alejarse del lugar hacia una zona de campo y se habría resistido a los policías que lo interceptaron.

Mientras tanto, la investigación sobre el paradero de la joven continúa con la revisión de los elementos secuestrados, los testimonios ya incorporados y las medidas que puedan ordenar los fiscales.

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