Crimen y Justicia

Tras dispararle, lo dio por muerto y le robó la moto: fue condenado a 8 años y medio de prisión en Río Negro

El hecho ocurrió el 29 de mayo en Cipolletti. Tras el disparo, la víctima quedó con lesiones permanentes en sus extremidades inferiores

El tribunal de Cipolletti homologó el acuerdo y condenó al acusado a ocho años y seis meses de prisión efectiva
El tribunal de Cipolletti homologó el acuerdo y condenó al acusado a ocho años y seis meses de prisión efectiva
Guardar

Un hombre le disparó en el cuello a otro tras una discusión en una vivienda del barrio Anai Mapu, ubicado en Río Negro, y escapó en la motocicleta de la víctima, a quien dio por muerto. Por ese ataque, ocurrido el 29 de mayo, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en un juicio abreviado.

Según sostuvo la Fiscalía, entre las 21:00 y las 21:45, la víctima y el acusado llegaron a una vivienda ubicada en la calle Lamarque e ingresaron al patio de la vivienda. Allí, se inició una discusión que derivó en el ataque.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el condenado efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó a la víctima a la altura del cuello. Después se retiró del lugar en la Gilera Smash 110 que pertenecía al herido, bajo la creencia de que había muerto.

Vecinos de la zona auxiliaron al hombre herido y solicitaron una ambulancia del Servicio Integral de Atención de Emergencias (SIARME). El paciente fue trasladado de urgencia al hospital local, donde personal del Cuerpo de Investigación Judicial logró entrevistarlo brevemente.

La víctima identificó al agresor, a quien conocía previamente, y relató tanto la secuencia del ataque como la sustracción de su motocicleta. Según se informó durante el proceso, sufrió lesiones gravísimas y una afectación permanente en las extremidades inferiores, luego de haber estado en riesgo inminente de vida.

PUBLICIDAD

Para sostener la acusación, la Fiscalía incorporó testimonios de vecinos, allegados y policías que participaron en las primeras actuaciones. También presentó las actas de la inspección ocular, muestras de sangre recogidas por el Gabinete de Criminalística, el certificado médico y la documentación que acreditó la propiedad del vehículo.

El juicio abreviado permitió resolver el caso luego de que el acusado admitiera su responsabilidad penal (Fuente: Ministerio Público de Río Negro)
El juicio abreviado permitió resolver el caso luego de que el acusado admitiera su responsabilidad penal (Fuente: Ministerio Público de Río Negro)

La jueza de Garantías habilitó una investigación por cuatro meses y ordenó que el imputado permaneciera detenido de manera preventiva durante ese plazo. En esa instancia se informó que contaba con antecedentes penales computables.

Por su parte, la víctima expresó ante el equipo fiscal y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) su conformidad con la realización de un proceso abreviado. Durante la audiencia, el hombre admitió su responsabilidad penal por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación no autorizada de arma de uso civil, y en concurso real con hurto de un vehículo dejado en la vía pública.

El tribunal colegiado, integrado por la jueza Agustina Bagniole y los jueces Julio Sueldo y Marcelo Gómez, validó la pena y ordenó su cumplimiento inmediato, tras la renuncia a los plazos procesales.

Además de la prisión, los magistrados impusieron el pago de las costas del proceso, la inhabilitación para portar armas de fuego por 17 años y la declaración de reincidencia.

Otro hombre recibió una condena por disparar a un vecino

En otro expediente resuelto recientemente, un hombre fue condenado a siete años y medio de prisión efectiva por un intento de robo durante el cual un vecino recibió un disparo en el cuello. El hecho ocurrió el 26 de julio, en una vivienda de la calle Río Gallegos, barrio San Lorenzo, en Río Negro.

Según la acusación fiscal, una pareja llegó hasta el lugar cuando las víctimas ingresaban en camioneta a su domicilio. Los sospechosos subieron al vehículo, que se encontraba en marcha, trabaron las puertas e intentaron llevárselo. La maniobra no pudo concretarse porque el vehículo se detuvo mientras circulaba en reversa.

Uno de los damnificados intentó impedir la sustracción y golpeó el vidrio del lado del conductor. En ese momento, el condenado efectuó un disparo con un arma calibre .22 desde el interior de la camioneta. El proyectil impactó en el cuello de la víctima.

El acusado fue detenido el 28 de agosto, tras un allanamiento en el que se secuestró un arma de fuego. Las pericias balísticas determinaron que los proyectiles y una vaina servida estaban vinculados con esa arma.

El tribunal integrado por Agustina Bagniole, Julio Sueldo y Marcelo Gómez homologó el acuerdo abreviado, declaró reincidente al condenado y le impuso una inhabilitación para gestionar la tenencia de armas por 15 años.

Temas Relacionados

CipollettiIntento de homicidioRobo de vehículosRío NegroCondenaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se realizaron nuevos allanamientos y pericias, a 45 días de la desaparición de Maira Cabrera en Catamarca

Los investigadores profundizaron los operativos en Capayán y Valle Viejo, con procedimientos en inmuebles vinculados al entorno de su expareja

Se realizaron nuevos allanamientos y pericias, a 45 días de la desaparición de Maira Cabrera en Catamarca

Un hombre perdió la consciencia y murió sobre la avenida General Paz: hay reducción de carril

El hecho ocurrió este viernes en el cruce con Juan Bautista Alberdi, rumbo al Río de la Plata, luego de que una comunicación al 911 alertara que la víctima no respondía

Un hombre perdió la consciencia y murió sobre la avenida General Paz: hay reducción de carril

Condenaron a 20 años a la monja Kumiko Kosaka por abusos sexuales a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo

Aunque la acusada no quedó detenida de inmediato, el tribunal fijó restricciones mientras se tramitan las apelaciones. Entre ellas, ordenaron la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de Mendoza y una fianza de 15 millones de pesos

Condenaron a 20 años a la monja Kumiko Kosaka por abusos sexuales a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo

Usurpó una casa en Neuquén con su pareja tras romper las paredes con una maza y fue imputada

El dueño compró la vivienda en 2024 y la refaccionó para vivir de manera permanente en ella. Sin embargo, meses después, los usurpadores aprovecharon su ausencia para tomar la propiedad

Usurpó una casa en Neuquén con su pareja tras romper las paredes con una maza y fue imputada

Imputaron a un ex jefe de Tránsito de Río Negro por usar la tarjeta municipal mientras estaba de licencia

La Fiscalía sostuvo que realizó cargas para un viaje particular a Buenos Aires. No obstante, su defensa afirmó que trasladó equipos del área y que el monto fue descontado de su sueldo

Imputaron a un ex jefe de Tránsito de Río Negro por usar la tarjeta municipal mientras estaba de licencia

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía”

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

TELESHOW

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Yemen advirtió ante la ONU que las ataques de los rebeldes hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb amenazan la economía mundial

Rodrigo Paz aseguró USD 10.000 millones de organismos multilaterales para Bolivia tras sus reuniones en Estados Unidos

Jair Bolsonaro retiró su pedido a la Corte Suprema para que suspenda la condena por golpismo

La OTAN aumentó el intercambio de inteligencia entre sus miembros ante la amenaza rusa