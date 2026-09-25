Crimen y Justicia

Condenaron a 20 años a la monja Kumiko Kosaka por abusos sexuales a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo

Aunque la acusada no quedó detenida de inmediato, el tribunal fijó restricciones mientras se tramitan las apelaciones. Entre ellas, ordenaron la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de Mendoza y una fianza de 15 millones de pesos

Una mujer con anteojos de marco rojo y cabello largo viste una camisa celeste frente a un edificio blanco
La monja japonesa fue condenada a 20 años de prisión y 10 años de inhabilitación a ejercer cargos relacionado al cuidado de menores (NA)
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Luego de que le revocaran la absolución, la monja japonesa Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de prisión por abusos sexuales, cometidos contra alumnos hipoacúsicos del ex Instituto Próvolo, que funcionaba en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

Aunque la pena no se ejecutará hasta que quede firme, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 le impuso restricciones para evitar una posible fuga. De esta manera, deberá permanecer en Mendoza, entregó su pasaporte y fijó una fianza de $15 millones.

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La resolución fue dictada por los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina, luego de reanudar la audiencia que había pasado a cuarto intermedio tras los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa.

Además de las dos décadas que deberá pasar en prisión, el tribunal también la inhabilitó para desempeñar tareas de cuidado, guarda o educación de menores durante 10 años, el máximo previsto por la ley para esa sanción especial. La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, debido a que se investigan delitos contra la integridad sexual y de instancia privada.

La investigación por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo comenzó en noviembre de 2016 tras la denuncia de una de las víctimas
La investigación por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo comenzó en noviembre de 2016 tras la denuncia de una de las víctimas

De acuerdo con la información publicada por Diario El Sol, el fiscal Alejandro Iturbide y los abogados querellantes Sergio Salinas y Lucas Lecour habían solicitado una pena de 22 años de prisión y la detención inmediata de Kosaka durante los alegatos del miércoles.

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Tras la deliberación, los magistrados establecieron una condena de 20 años de cárcel, dos menos que la solicitada por las partes acusadoras. No obstante, la defensa, integrada por Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz, se opuso al planteo y anticipó que recurrirá la sentencia.

Al término de la jornada, Iturbide valoró el fallo y afirmó que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza recibió la decisión con “mucha satisfacción”. Para el fiscal Iturbide, la condena constituye “una reparación de un daño muy grande que hubo en el marco de esta causa”, que está próxima a cumplir una década desde el comienzo de la investigación.

En línea con esto, consideró que el monto de la pena se corresponde con la gravedad de los hechos atribuidos a la religiosa. “Se acerca bastante a los fundamentos y a la valoración” realizada durante el proceso sobre “las cosas gravísimas que ocurrieron y que eran responsabilidad de la condenada”, sostuvo.

Kumiko Kosaka Provolo Telam
Tras la absolución otorgada en 2023, Kumiko Kosaka fue condenada

Respecto de la decisión de no disponer el encarcelamiento inmediato, Iturbide indicó que la sentencia no está firme y recordó que Kosaka ya permaneció detenida durante una parte relevante del proceso. Los fundamentos de la resolución serán dados a conocer en los próximos días.

El fiscal añadió que las restricciones fueron comunicadas a las reparticiones correspondientes y remarcó que la religiosa residía en Buenos Aires. “Esto reasegura que no vaya a intentar en este tiempo una fuga”, expresó.

Tras conocerse la sentencia, un familiar de una de las víctimas aseguró que el fallo representa el resultado de una búsqueda que atravesó “diez años, con muchos altibajos”. Asimismo, manifestó que estaba “muy contento”. “Se hizo justicia por mi hija y por todas las víctimas del caso Próvolo”, expresó.

“Más allá de los años, lo importante era que pudimos comprobar que era culpable”, afirmó. También explicó que su hija no asistió a la audiencia, debido al desgaste emocional que implica volver a transitar las instancias judiciales y revivir lo ocurrido en el instituto.

“Es terrible todo lo que te pasa visitando tribunales y reviviendo todos los hechos que te pasaron tanto tiempo en ese instituto”, relató al remarcar: “Hemos luchado durante diez años, pero hemos logrado la justicia que veníamos buscando tanto tiempo”.

Tres de los condenados: los dos sacerdotes Nicola Corradi de 83 años y Horacio Corbacho de 59 y el empleado administrativo del lugar, Armado Gómez de 57
Tres de los condenados: los dos sacerdotes Nicola Corradi de 83 años y Horacio Corbacho de 59 y el empleado administrativo del lugar, Armado Gómez de 57

Por su parte, el abogado querellante Sergio Salinas señaló que la sentencia deja sin efecto la absolución dictada en 2023 y reivindica los testimonios de quienes denunciaron los abusos. “Quedó claro que las víctimas dicen la verdad, que Kumiko Kosaka mintió”, afirmó.

En línea con esto, destacó que la decisión incorporó límites concretos para la condenada mientras se resuelve la apelación y sostuvo que el proceso deja un mensaje para las víctimas de delitos sexuales. “La Justicia llega. Lamentablemente, a veces demora, pero en este caso llegó”, expresó.

La pena fue fijada luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocara, un mes atrás, la absolución que había beneficiado a Kosaka en octubre de 2023. El máximo tribunal provincial entendió que el fallo anterior había analizado las pruebas de forma fragmentada, en vez de considerar el conjunto de los elementos reunidos durante el debate.

De acuerdo con el fiscal Iturbide, la Corte la declaró culpable de siete delitos, cuatro en calidad de autora y tres como partícipe, por hechos que alcanzaron a cinco víctimas del internado. En este tramo del expediente, Kosaka fue responsabilizada por abusos cometidos contra exalumnos y exalumnas sordos del instituto, entre ellos episodios vinculados al cura Horacio Corbacho.

Corbacho recibió una condena de 45 años de prisión en el primer megajuicio por el caso Próvolo, en 2019. En ese proceso también fueron condenados el sacerdote Nicola Corradi, a 42 años; el ex jardinero Armando Gómez, a 18 años; y el exmonaguillo Jorge Bordón, a 10 años en 2018. Corradi murió en 2021.

La Corte, a su vez, confirmó las absoluciones de las otras ocho mujeres juzgadas junto a Kosaka. Entre ellas se encontraban la monja Asunción Martínez, la exrepresentante legal Graciela Pascual, una exdirectora y la excocinera de la institución. El tribunal consideró que no se había acreditado que hubieran omitido denunciar los hechos.

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