Investigan la desaparición de una mujer en Catarmarca: la familia sospecha de su ex y la Justicia indagó a tres camioneros

Maira Cabrera fue denunciada como persona desaparecida el pasado 14 de agosto

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A casi un mes de la desaparición de Maira Romina Cabrera (27) en Catamarca, su madre pidió que detengan a la ex pareja de la joven. “Entró a su casa y no salió más”, aseguró la mujer respecto a los movimientos que habría dado su hija el pasado 10 de agosto. Desde entonces, la familia no tuvo noticias de ella y, por el momento, la Fiscalía avanzó con la indagatoria a tres camioneros. Ellos serían las últimas personas que la vieron.

Según la reconstrucción de las autoridades, la joven desapareció en la localidad de Casa de Piedra, ubicada en el departamento La Paz. En línea con el relato de su familia, aquel día se había dirigido a la vivienda de un hombre identificado como C. Se trata del padre de uno de sus tres hijos, para pedirle dinero antes de ir a ver a los chicos.

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Para la madre de Cabrera, ese fue el último contacto confirmado y el punto desde el que debe ordenarse la reconstrucción del caso.

La denuncia por la desaparición fue radicada el 14 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, en el destacamento policial de Casa de Piedra por un familiar de Cabrera.

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De acuerdo con la información obtenida por El Ancasti, en esa primera presentación, se indicó que la joven habría salido de la zona por la Ruta Nacional 60 con destino a Telaritos, en el departamento Capayán, a bordo de un camión.

La joven de 27 años es oriunda de la localidad de Casa de Piedra, de la provincia de Catamarca (Facebook: Enamorate de la Ruta)

A partir de esta información, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y en las últimas horas sumó una nueva medida: tres camioneros que habrían tenido contacto con la joven fueron citados a declarar.

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Aunque la identidad de los choferes se mantiene bajo reserva, trascendió que estos serían oriundos de otras provincias. Para las autoridades, sus testimonios podrían aportar datos para reconstruir los movimientos y rutinas de la mujer antes de su desaparición.

Pese a esas actuaciones, la madre de Maira insistió en que la principal sospecha de la familia sigue puesta en la ex pareja. “Entró a su casa y no salió más”, afirmó sobre lo que, a su entender, ocurrió el 10 de agosto.

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En línea con esto, la mujer también advirtió que en el terreno donde vive el hombre hay pozos, aljibes y viviendas abandonadas, y planteó que ese sector debía ser revisado con mayor profundidad. “Puede ser que le haya hecho algo y la haya tirado ahí”, sostuvo.

“Sospechamos que él le hizo algo. Yo pido que detengan a este hombre hasta que esto se aclare”, apuntó la madre de la joven desaparecida. Además, C. ya había estado bajo la mira de la Justicia y hasta había sido detenido inicialmente.

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Cabrera es madre de tres hijos (Ministerio de Seguridad Nacional)

Fue a partir de los primeros elementos reunidos en el expediente que la fiscal de Recreo, Jorgelina Sobh, ordenó el arresto de la ex pareja de Cabrera. Por esto, el hombre había sido trasladado a la sede policial de Esquiú, aunque poco después escapó de ese lugar.

Horas más tarde de darse a la fuga, se presentó de manera espontánea en una dependencia policial del departamento Capayán, acompañado por su abogado particular, Luis Tula. Luego de esa presentación, intervino el fiscal de turno del distrito Sur, que dispuso su traslado para que diera su versión de los hechos ante la funcionaria judicial que llevaba la causa.

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Tras recibir su testimonio, Sobh evaluó que no había elementos suficientes para justificar que siguiera detenido y ordenó su inmediata libertad. Esa decisión profundizó el malestar de la familia, que volvió a reclamar medidas más firmes sobre el entorno de la joven desaparecida.

Aunque el hombre recuperó la libertad, la investigación continuó con un allanamiento en su vivienda. En el lugar, se realizaron rastrillajes en el terreno y búsquedas con perros de la Policía de Catamarca y drones.

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Los objetos secuestrados en ese procedimiento, junto con otros elementos incautados en Santiago del Estero y La Rioja, fueron enviados al Laboratorio Satélite Forense para ser peritados. Entre ese material figuran líneas prepagas, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el paradero de Maira.

A raíz de esto, la madre de la joven cuestionó la actuación de la Justicia y de la Policía provincial al sostener que no la están buscando. En cambio, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) catamarqueño informaron que en los operativos participan grupos especiales, personal de Trata de Personas, canes, drones y fuerzas de seguridad de otras provincias.

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Mientras la causa sigue abierta y se esperan los resultados de peritajes y nuevas declaraciones, el reclamo de la familia mantiene un eje central: que se profundice la investigación sobre la ex pareja y que la Justicia revise la decisión de no mantenerlo detenido.