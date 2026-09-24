Crimen y Justicia

Tragedia en la Ruta 2: dos muertos y dos heridos tras un vuelco cerca de Chascomús

El siniestro ocurrió el martes, cuando cuatro inspectores bonaerenses regresaban a La Plata desde Mar del Plata luego de realizar una inspección de obra en esa ciudad

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Camioneta blanca volcada con las ruedas hacia arriba sobre el pasto y un bombero con casco amarillo detrás de la carrocería dañada
Un equipo de rescate trabaja junto a una camioneta volcada en el margen de la ruta 2 en Chascomús, donde se registró un accidente con dos víctimas mortales.

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos este martes al volcar una camioneta en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en los alrededores de Chascomús. Los involucrados viajaban juntos y regresaban a La Plata, después de realizar una inspección de obra en Mar del Plata.

El conductor del vehículo, un modelo Ford Ranger, perdió el control por causas que todavía se investigan. La camioneta salió de la calzada y volcó en el cantero central de la autovía, según informó el portal 0221.

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Las víctimas fatales fueron Sebastián Esteban Comai, de 58 años, vecino de Gonnet, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, de City Bell. Los cuatro ocupantes trabajaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense, según publicó el diario El Día.

Comai murió en el lugar del accidente. Mazzoni fue trasladado junto con los otros ocupantes al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde falleció horas más tarde por las lesiones sufridas.

Los sobrevivientes fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, domiciliado en Villa Elisa, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48, vecino de Berazategui. Ambos sufrieron politraumatismos y permanecían fuera de peligro.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús. El expediente busca determinar cómo se produjo el vuelco.

El pesar por las víctimas

Dos imágenes separadas por una línea vertical: un hombre con guitarra a la izquierda y un hombre sonriente con bufanda a la derecha.
Tragedia en la ruta 2 en Chascomus con dos muertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Uno, expresó sus condolencias por la muerte de Comai y destacó su trayectoria profesional en la institución y en el Banco Hipotecario. Recordó que fue docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. El Círculo Italiano de La Plata también lo despidió con un mensaje dirigido a sus familiares, amigos y compañeros del coro La Anunciación.

Mazzoni, además de su trabajo como inspector, se dedicaba a la música y al asesoramiento, la dirección y la gestión empresarial. Antes del accidente había anunciado el lanzamiento de una canción y compartido detalles de la grabación de un disco en el que trabajaba desde hacía casi un año; también era hermano de Antonio Mazzoni, exjugador y entrenador de La Plata Rugby Club.

En un posteo desde su perfil, el músico había posteado su felicidad por la salida de su tercera canción: “Ha sido duro llegar hasta acá y lo sigue siendo, donde hace casi un año que estoy grabando el disco, grabando las canciones de a poco, hasta donde puedo. No es pegarla o no pegarla, acá las canciones nacen del corazón y ya”.

Al conocerse la noticia de la tragedia, numerosos usuarios se despidieron con pesar y le dedicaron mensajes a las víctimas.

“La calle 465 no será la misma. Ojalá hayas pasado por acá para sentir nuestro cariño. Y si no pudiste pasar sábelo esto nos parece una mierda. Te vamos a extrañar, el barrio no será igual sin tus caminatas. Jano es un gusto a haberte conocido y una enorme tristeza despedirte. Los chicos, Luis, mi papá y yo te despedimos. Chau amigo, hasta siempre”, dijo Mari, en un posteo de Instagram.

“Sebastián Comai era todo lo que estaba bien como profesional y tuve el privilegio de tenerlo como compañero del Banco Hipotecario. Mis condolencias a su familia y acompaño en el dolor a todos los amigos en común que supimos y pudimos disfrutar de su bella persona”, dijo Richard sobre el arquitecto. “Sebastián te veía llegar y ya su sonrisa lo decía todo. Chau amigo, día muy triste y doloroso”, escribió otro allegado de Comai.

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