Detuvieron a una banda que intentó extraer 30 mil dólares y 29 millones de pesos de un banco con un DNI falso

Los sospechosos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad

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La Policía de la Ciudad detuvo a cinco integrantes de una banda que intentó extraer USD 30.000 y $ 29.000.000 de una sucursal del Banco Galicia en el barrio de La Paternal, mediante el uso de un documento de identidad apócrifo, indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió días atrás, cerca de las 14:00, en la sucursal bancaria ubicada en la avenida Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires. La gerente del banco, de 39 años, dio aviso al 911 tras detectar que un hombre intentaba realizar una extracción con un DNI presuntamente falso a nombre de E.O.M., titular real de la cuenta.

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Según las fuentes consultadas por Infobae, el sospechoso ya había intentado la misma operación en otra sucursal de la misma entidad, ubicada en San Martín y Beiró. En esa ocasión, el personal bancario advirtió irregularidades en el documento y alertó a un grupo de WhatsApp integrado por gerentes de distintas sucursales, revelaron.

Esa comunicación previa permitió que, al repetirse el intento en la sucursal de Paternal, la gerente reconociera de inmediato la maniobra y solicitara la intervención policial.

Personal de la Comisaría Vecinal 11 B se hizo presente en el lugar e identificó al hombre que había intentado la extracción, un ciudadano peruano de 43 años, junto a un acompañante. Durante el procedimiento, uno de los detenidos manifestó de manera espontánea que otros integrantes del grupo esperaban a bordo de un Fiat Palio en las inmediaciones de la calle Sanabria.

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El auto en el que se movilizaban los supuestos estafadores

Los efectivos se dirigieron a esa dirección y localizaron a otros tres hombres. En presencia de dos testigos, revisaron el vehículo y hallaron en su interior el DNI original del sospechoso identificado como cabecilla de la maniobra. También constataron que el auto era de alquiler y que carecía del formulario de contrato correspondiente, aunque no registraba impedimentos legales.

Antecedentes del cabecilla y datos de los detenidos

El hombre señalado como líder de la banda es J.C.P.C., de 43 años, con domicilio en el barrio porteño de Villa Carbonilla, en Paternal. Según constató la Policía, tiene antecedentes por delitos que incluyen estafa y violencia de género.

Los otros cuatro detenidos son argentinos: N.A.B.L, de 23 años, con domicilio en Villa Madero, partido de La Matanza; G.E.F., de 21 años, y L.D.F, de 23 años, ambos hermanos y residentes en el barrio de Liniers; y T.F.Z., de 26 años, oriundo de Quilmes, quien se desempeñaba como conductor del vehículo utilizado por el grupo.

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Tras la consulta con la autoridad judicial, se dispuso la detención e incomunicación de los cinco hombres. La Policía secuestró el DNI apócrifo utilizado en el intento de extracción, el documento original de J.C.P.C., el vehículo Fiat Palio con dominio POX578, documentación diversa y cinco teléfonos celulares.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, Secretaría N°18, a cargo del juez Pablo Frede, quien ordenó labrar actuaciones por asociación ilícita, tentativa de estafa y uso de documento público apócrifo.