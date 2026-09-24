Desesperación, tiros y un ladrón reducido por los propios clientes: así fue el violento intento de robo en un banco de La Matanza

Guardar

Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la sucursal del Banco Galicia ubicada en la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza, captaron la secuencia completa del violento intento de robo que este miércoles sufrió un cliente cuando salía de la sucursal con una mochila.

El timer de los videos a los que tuvo acceso Infobae muestra que eran las 11:27 de la mañana cuando la víctima, que vestía una campera negra y pantalones claros, salía del banco con un bolso negro colgado de su espalda.

PUBLICIDAD

Pero al dar unos pocos pasos sobre la vereda, un delincuente encapuchado y armado se abalanzó sobre él para quitarle sus pertenencias.

En ese contexto, el damnificado llegó a retroceder sobre sus pasos y alcanzó a ingresar nuevamente al sector de cajeros automáticos del banco. En medio de la desesperación, tropezó y logró arrojar la mochila hacia el ingreso al salón de la sucursal, pero el ladrón pasó por encima suyo y llegó al botín.

No obstante, la víctima se resistió al robo y comenzó a forcejear con el delincuente. Primero lo sujetó de una de sus piernas y luego se tiró encima suyo. Esa maniobra fue clave para que otro cliente, que aguardaba ser atendido dentro de la sucursal, pudiera salir en ayuda de la víctima.

PUBLICIDAD

El detenido

Así, la víctima y el otro cliente lograron reducir al asaltante contra uno de los cajeros automáticos, lugar donde lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

El aprehendido fue identificado como O.M.M. de 42 años, quien quedó acusado de intentar robarle a un hombre de 52 que se disponía a hacer un depósito en la sucursal.

La causa fue caratulada de manera provisoria como tentativa de robo agravado a banco. Los investigadores buscan establecer la mecánica completa del hecho y determinar si una camioneta Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con la fuga.

Así reducían a uno de los ladrones

Rosa, la mamá de uno de los hombres de los que participó en el forcejeo con el sospechoso, habló con la prensa y relató: “Mi hijo se baja y va al cajero. En eso que mi hijo va al cajero, viene entrando un muchacho con una mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes. Uno se tira encima del muchacho que tenía la mochila. El otro, cuando, cuando mi hijo ve eso, que empezaron a los gritos, empezó el forcejeo. El otro se va, lo deja solo y ahí empezaron a forcejear entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo. De acá yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros, porque tiró como cuatro o cinco tiros. Entonces, en un momento, cuando se terminaron los tiros, yo atino a bajar y a ver qué pasaba. Lo habían reducido y por lo menos mi hijo y el otro muchacho estaban bien”.

PUBLICIDAD

El ingreso de los sospechosos

Y siguió: “No podía hacer nada porque como estaban a los tiros yo no sabía. Entonces cuando pude ver que ya lo habían reducido, entonces sí, ahí pude y bajé del auto. Vino un montón de gente al escuchar los tiros y después no sé si los del banco llamaron a la Policía. Por suerte está todo bien. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte”.

“Escuché los tiros, la policía que venía sí, pero justo de casualidad no pasé por la vereda, por esta vereda. Siempre hago los mandados y hoy justo no. Se ve que hoy estaba protegida. Hay mucha delincuencia. Es mucho lo que está pasando”, dijo una vecina a TN.

PUBLICIDAD

“Escuché, hubo como seis, siete tiros”, dijo un empleado de un comercio ubicado a pocos metros del banco. “Fue a plena luz del día, cuando los chicos salen de la escuela. Cuando escuché los tiros cerramos la puerta y nos metimos adentro. Cuando ellos empezaron a salir, nosotros también empezamos a salir y vimos que ya estaba el delincuente adentro. Me imaginé que era del banco, porque roban bastante seguido. “Lo estaban reduciendo al delincuente y le pegaron todos. Se cansaron. En la cuadra han robado un par de veces. Gente que estaciona, que va también al banco, kioscos”, dijo el trabajador.