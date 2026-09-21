Crimen y Justicia

Brutal asesinato en Salta: atacaron a golpes a su padrastro hasta matarlo durante una celebración religiosa

La víctima también fue apuñalada y la Justicia espera la autopsia para poder avanzar con la causa. Además, buscan a los sospechosos

Policía de Salta
Un hombre murió tras un ataque a golpes y con un arma blanca en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Vaqueros.
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Un hombre murió luego de un ataque a golpes y con un arma blanca ocurrido durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas, en inmediaciones del río Vaqueros, de la provincia de Salta. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de dos jóvenes que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, serían hijastros de la víctima.

El episodio se registró cuando concluía una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña realizada en un predio de la zona. La alerta inicial se produjo cerca de las 5.30, después de que una pelea fuera advertida en el sector de los baños.

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La víctima logró salir de ese lugar tras la agresión, aunque cayó herida a poca distancia. Una ambulancia se presentó para asistirlo, pero el personal médico constató su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el Sistema de Emergencias 911 recibió una comunicación que advertía sobre una confrontación cuando la actividad comunitaria llegaba a su fin. Los primeros datos incorporados a la causa indican que el hombre habría sido interceptado en el área de los baños por dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, de entre 19 y 23 años.

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Según la información preliminar, entre los involucrados se produjo una discusión que derivó en una agresión física. Durante ese episodio se habría empleado un elemento cortante, cuya identificación precisa todavía forma parte de las medidas ordenadas por los investigadores.

Testigos que permanecían en el predio relataron haber visto a la víctima salir del sector donde se inició el enfrentamiento. Detrás de él habrían aparecido los dos jóvenes que luego fueron localizados por la policía. Esos aportes son considerados relevantes para establecer el recorrido de cada participante y la secuencia previa al desenlace fatal.

La pesquisa deberá determinar si el altercado comenzó dentro del predio o si existían antecedentes inmediatos entre las personas involucradas. También se busca precisar cuántas personas estuvieron presentes en el lugar de los hechos y si hubo otros testigos directos de la agresión.

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones identificaron y localizaron a los dos sospechosos a partir de los testimonios reunidos en el lugar. Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal conforme avance la investigación.

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La Justicia ordenó la detención de dos jóvenes por el crimen ocurrido durante la madrugada del domingo.

Las fuentes consultadas señalaron que los detenidos tendrían un vínculo familiar con el hombre fallecido y serían sus hijastros.

Por ahora, no se informó de manera oficial imputaciones concretas ni declaraciones de los detenidos. La causa se encuentra en una etapa inicial, con medidas orientadas a reunir evidencia material y testimonios antes de reconstruir una hipótesis completa sobre lo sucedido.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajó en el predio donde ocurrió el ataque. Las tareas incluyeron la preservación del sector, la documentación de la escena y el levantamiento de indicios que puedan aportar datos sobre la mecánica de la agresión.

Entre los puntos que deberán esclarecerse figura la identificación del arma presuntamente utilizada.

La Justicia dispuso la realización de la autopsia sobre el cuerpo del hombre fallecido. El examen forense será determinante para identificar la causa puntual de la muerte, el tipo y la cantidad de lesiones que presentaba y la posible intervención de un arma blanca.

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