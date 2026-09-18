Crimen y Justicia

Video: robó una moto, se fracturó la pierna y terminó detenido tras pedirle ayuda a un camionero

Ocurrió en City Bell, La Plata. El joven de 18 años fue detenido cuando era trasladado en un camión. Permanece internado con custodia policial

Una de las cámaras de seguridad registró el momento del ilícito
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Un joven de 18 años fue detenido, acusado de robar una moto que estaba estacionada frente a un supermercado de City Bell, en La Plata. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y tuvo un particular desenlace: durante la fuga, el sospechoso sufrió una fractura en una pierna y le pidió ayuda a un camionero, que lo trasladó hasta que fue interceptado por la Policía.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 20.14, en un comercio ubicado en 446 y 27. En el video que encabeza esta nota se observa al sospechoso, identificado por fuentes policiales como Jonathan Braian Laprida, vestido con un pantalón y un buzo negros.

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Las imágenes muestran cómo el joven merodea durante algunos minutos por la vereda y observa una moto Gilera Smash 110 gris y negra. Luego se acerca al vehículo, comienza a llevárselo a pie y, segundos después, acelera el paso hasta salir de la escena.

Tras el robo, personal del Comando de Patrullas La Plata Norte fue alertado y se dirigió hasta el supermercado. Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre de 50 años, personal de seguridad del comercio, quien denunció la sustracción de la motocicleta.

A partir de ese momento se desplegó un operativo para encontrar al sospechoso y recuperar el vehículo.

Robo La Plata moto
El acusado permanece internado con custodia policial

En medio de la búsqueda, en 446 y 28, los policías encontraron una moto Corven. Al consultar sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 13 de septiembre, solicitado por la Comisaría 12ª de La Plata en una causa con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°9.

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La investigación continuó hasta que los agentes determinaron que el sospechoso estaba herido y le había pedido ayuda a un camionero para trasladarse.

Finalmente, en la zona de 467 y 144, efectivos de la Comisaría Décima de City Bell interceptaron el camión blanco en el que viajaba el joven y lo detuvieron. Durante el procedimiento, además, fueron secuestradas las dos motocicletas vinculadas a la investigación.

Según pudo saber Infobae, al momento de ser capturado el acusado presentaba una fractura en una pierna, por lo que debió ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y posteriormente trasladado al Hospital San Roque de Gonnet.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata y fue caratulada como robo calificado y encubrimiento. El joven permanece internado en ese centro de salud con custodia policial.

Robo La Plata moto
Los agentes secuestraron las dos motos

Días atrás, también en La Plata, dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos acusados de intentar robarle una moto a un joven de 24 años.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en la intersección de avenida 60 y calle 26. Tras el intento de robo, la víctima dio aviso a la Policía y se inició un operativo de búsqueda.

Personal del Comando de Patrullas encontró a los sospechosos a pocas cuadras, en 59 y 29, y recuperó la motocicleta. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta de La Plata y quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como robo doblemente calificado en grado de tentativa.

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