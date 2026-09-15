Detuvieron a dos hermanos tras el intento de robo de una moto en La Plata

Dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos en La Plata por el intento de robo de una moto a un joven de 24 años. (0221)

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Dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos acusados de intentar robar una moto a un joven de 24 años en La Plata. El procedimiento se realizó el domingo por la noche, luego de que personal policial los localizara a pocas cuadras del lugar donde se produjo el episodio.

El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida 60 y calle 26, en la capital bonaerense. Según la información aportada sobre el caso, los acusados abordaron al motociclista e intentaron quedarse con el vehículo que conducía.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, tras el aviso de la víctima, agentes del Comando de Patrullas iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. La intervención concluyó en 59 y 29, donde los efectivos interceptaron a los dos jóvenes y recuperaron la moto.

El joven de 24 años alertó a la Policía después del episodio ocurrido en avenida 60 y 26. A partir de esa comunicación, se desplegó un rastrillaje en los alrededores con el objetivo de localizar a las personas señaladas y establecer el paradero del rodado.

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La secuencia se concentró en un sector urbano cercano al punto inicial. La distancia entre ambas esquinas permitió que los efectivos mantuvieran el operativo dentro de la misma área de La Plata, sin que se informaran persecuciones hacia otros barrios ni la participación de unidades de otras jurisdicciones.

De acuerdo con los datos conocidos, los sospechosos fueron ubicados en calle 59 y 29. Allí se concretó la aprehensión de los dos hermanos, de 22 y 16 años, quienes quedaron bajo custodia policial.

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El operativo también permitió recuperar la motocicleta perteneciente al denunciante. La restitución del vehículo forma parte de las actuaciones vinculadas con el hecho que se investiga, mientras se analiza la participación que habría tenido cada uno de los detenidos.

Luego de la intervención en 59 y 29, los dos jóvenes fueron trasladados a la comisaría Quinta de La Plata. En esa dependencia quedaron a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

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A raíz del episodio, se abrió una investigación penal por “tentativa de robo doblemente calificado”. Esa es la calificación judicial informada de manera inicial para el expediente, que continuará con las diligencias correspondientes.

La causa seguirá su curso ante las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar la situación procesal de ambos hermanos. Por ahora, los dos permanecen vinculados a la investigación iniciada tras el intento de robo denunciado en La Plata.

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El procedimiento policial permitió recuperar la motocicleta denunciada y trasladar a los detenidos a la comisaría Quinta de La Plata. (Télam)

Tres jóvenes de 13, 15 y 18 años fueron detenidos en Barracas

Días atrás, un operativo de la Policía de la Ciudad permitió detener a tres delincuentes que intentaron sustraer una motocicleta estacionada frente a una vivienda del barrio porteño de Barracas. El caso llamó la atención por la edad de dos de los involucrados y por la cantidad de antecedentes acumulados entre los tres sospechosos.

El hecho ocurrió en la calle Vieytes al 1400, donde efectivos de la División Intervenciones Rápidas realizaban tareas de prevención. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a tres jóvenes corriendo por la zona mientras un vecino solicitaba ayuda y señalaba que acababan de intentar robarle su vehículo.

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Ante la situación, los uniformados iniciaron una rápida intervención y lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tras ser demorados, los tres jóvenes fueron identificados por el dueño de una motocicleta Honda Twister que se encontraba estacionada frente a su domicilio. El damnificado aseguró que eran las mismas personas que instantes antes habían intentado llevarse el rodado.

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Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar su grado de participación en el hecho.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del procedimiento fue el historial delictivo de los involucrados. Uno de los detenidos tiene apenas 13 años y registra cinco antecedentes por robo y tentativa de robo cometidos entre abril y agosto de este año.

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Su cómplice, de 15 años, presenta el prontuario más extenso de los tres: acumula diez antecedentes vinculados a robos, hurtos y tentativas. De acuerdo con la información oficial, ocho de esos hechos ocurrieron durante los últimos cinco meses.

Por su parte, el único mayor de edad del grupo, un joven de 18 años, posee tres antecedentes por delitos contra la propiedad registrados desde 2022.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional de Menores N.º 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N.º 19.

Por disposición judicial, el sospechoso de 18 años fue imputado por el delito de robo en grado de tentativa. En tanto, los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron alojados mientras continúa la investigación.