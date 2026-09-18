Desarticularon un punto de venta de drogas en Córdoba: era gestionado por una madre y su hija

La Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta de drogas y detuvo a dos mujeres en barrio Joison de la ciudad de Córdoba.

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Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes derivó en el cierre de un punto de venta de drogas y la detención de dos mujeres en la ciudad de Córdoba. El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó en un inmueble de barrio Joison, donde funcionaba un kiosco.

Las detenidas son madre e hija, ambas mayores de edad. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, las mujeres quedaron vinculadas a una causa por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737, que regula los delitos relacionados con drogas en Argentina.

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El operativo incluyó el secuestro de 114 dosis de marihuana, siete plantas de cannabis sativa, dinero y otros elementos que serán incorporados a la investigación judicial. La cercanía del domicilio con una escuela primaria fue señalada como uno de los aspectos relevantes del procedimiento.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda situada sobre Pasaje Público sin número, en barrio Joison, dentro de la capital cordobesa. La intervención se concretó en el marco de tareas investigativas desarrolladas por personal de la FPA, según los datos difundidos.

Durante el registro del inmueble, los efectivos localizaron dosis de marihuana ya fraccionadas. El hallazgo de estupefacientes divididos en porciones es uno de los elementos que formará parte de la causa, junto con el resto del material incautado durante la medida judicial.

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El domicilio intervenido funcionaba, según la información proporcionada, bajo la apariencia de un kiosco. Esa modalidad forma parte de la investigación que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales de las dos mujeres detenidas.

Madre e hija quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 tras el operativo por narcomenudeo. (extrayendo crédito…)

La causa se concentra en una modalidad conocida como narcomenudeo, término utilizado para describir la comercialización de drogas en cantidades reducidas y destinada a la distribución directa. En este caso, las actuaciones deberán establecer el rol que tuvo cada una de las personas arrestadas.

Las dos mujeres fueron detenidas en el inmueble y trasladadas posteriormente por disposición judicial. Al ser mayores de edad, quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que ordenó las medidas posteriores al secuestro de los elementos.

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La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso la remisión de todos los elementos incautados durante el operativo. Entre ellos se encuentran las dosis de marihuana, las plantas de cannabis sativa, el dinero y los objetos que serán analizados dentro de la causa. En las próximas instancias, la investigación analizará el material secuestrado y las circunstancias detectadas durante el allanamiento.

Hace tan solo cuatro días, la FPA capturó a una “abuela narco” en la ciudad de Córdoba. Con ella, también detuvieron a su nieto de 16.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó la semana pasada a partir de una denuncia telefónica anónima. Con la información recibida, los agentes realizaron cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, en inmuebles ubicados sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

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De acuerdo con la investigación, dos de las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes, mientras que las otras dos funcionaban como lugares de almacenamiento.

Durante el procedimiento realizado en una casa de la calle Filiberto de Mena, un adolescente de 16 años intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque finalmente fue aprehendido. También fue detenida su abuela, una mujer de 58 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa previa vinculada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En los cuatro allanamientos, los agentes de la FPA secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo, además de otros elementos relacionados con la actividad investigada.

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