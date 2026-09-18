Conflictos en el Gobierno: Karina Milei oficia de árbitro en el cruce entre Bullrich y Caputo

La mesa política reunida en Casa Rosada

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En la Casa Rosada mastican bronca, en silencio, por los errores no forzados del Gobierno en torno a un tema tan delicado como el giro del Presupuesto. Los roces entre Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo, justo cuando se acaba de pre-lanzarse la campaña para el año que viene y se acerca el debate por la reforma política dejaron ayer mal parado al oficialismo. Sobre todo cuando se jactaban de que podrían usar la ley de leyes para negociar con aliados fijos y circunstanciales la codiciada suspensión o eliminación de la PASO

“Sin comentarios”, dijeron cerca de la Secretaria General sobre el affaire de ayer, pero luego admitieron que hubo “fallos en la comunicación” en Economía a la hora de maniobrar con el esperado envío del Presupuesto 2027 al Congreso. Poco antes, Bullrich exponía su enojo en distintas entrevistas, por no haber sido informada de los recortes en Discapacidad, pese a haber estado sentada en la mesa política junto a Caputo y Karina Milei dos días antes.

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Cerca de Karina Milei, reconocieron razón en el enojo de la senadora. Lo cual se sumó a que en la Cámara de Diputados confirmaron que Martín Menem, mano derecha de Karina Milei, tampoco sabía el detalle de los recortes en el área de Discapacidad, el punto “sensible” (en palabras de Bullrich) que actuó como puntapié de la pelea entre caciques libertarios. Y los tropiezos dejaron expuestos problemas políticos internos, además de que obligarán al Gobierno a -probablemente- dar marcha atrás con algunos recortes que provocaron roces con los partidos socios de LLA en el Congreso.

Sin posibilidades de tomar partido en el cruce entre Bullrich y el ministro preferido del Presidente, Karina Milei se posicionaba ayer como una suerte de árbitro o mediadora y en Balcarce 50 evitaban decir hacia dónde se inclina. “Toto” es el gran protegido de su hermano, y Bullrich sigue siendo totalmente necesaria para sostener el voto “republicano” de cara al año que viene. Esa doble lealtad explicaba el silencio en la cúpula libertaria, donde no defendieron a “Toto” y evitaron cruzar a Bullrich.

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No es la primera vez que la hermana del Presidente muestra frialdad hacia un funcionario de primera línea del área económica. Karina Milei tuvo una fuerte -y silenciosa- tensión con Federico Sturzenegger, al punto de terminar dándole la razón a Bullrich en la discusión por la reforma de Propiedad Privada, cuando el ministro de Desregulación fue recibido en el Senado después de que ella introdujera cambios para consensuar el proyecto en esa cámara.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Foto: Nicolás Stulberg)

El antecedente más citado puertas adentro de la inclinación de Karina por Bullrich -a pesar de sus desmarques- es el de Manuel Adorni. La ex PRO le había marcado la cancha al Gobierno con la necesidad de sacárselo de encima por corrupto. Y, por un tiempo, se instaló la lectura de que la hermana presidencial estaba enojada. Pero terminó yendo al cumpleaños de Bullrich, un sábado y después se lo festejó en Casa Rosada, con foto y torta. El final de esa historia se conoce: terminó echando a Adorni.

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Hasta ayer por la noche, Milei se mantenía al margen del tema que condicionaba fuerte al Gobierno. En cambio, se mostraba preocupado por la seguridad en Olivos, entre versiones sobre filtraciones desde la Residencia Presidencial y los cambios en el personal. Mañana, el jefe de Estado desembarcará en Bahía Blanca, pero no está previsto que hable, ni en el marco de las visitas por el RIGI ni en el acto partidario de LLA previsto en el centro de la ciudad.

Por lo pronto, quedó descartado que Caputo se sume a la visita en la cabecera de la Sexta Sección, algo que estaba en duda porque la agenda del Presidente incluye recorridas vinculadas a inversiones y los proyectos de megaminería. Según dijeron en su círculo a Infobae, su ausencia se debe a que planea viajar hoy a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones privadas en Nueva York. Recién la semana que viene Caputo se encontrará con el Presidente en la Gran Manzana, a donde Milei partirá junto con su hermana y Pablo Quirno el lunes por la noche para participar de la Asamblea General de la ONU.

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En el Gobierno aseguran que la discusión de fondo ayer, más allá del cruce puntual entre la senadora y el titular de Hacienda, es si al Gobierno le convenía pelearse con sus propios aliados, ahora que dependen de ellos para sacar los proyectos que les interesan en los últimos meses de un Congreso activo, antes del año electoral. La respuesta en la cúpula de LLA es que no. Pero no les queda otra opción que disculpar a Caputo. “Ahora miramos para adelante”, dicen en el karinismo. Y aseguran que aún hay margen para, cambios mediante, negociar con los aliados.