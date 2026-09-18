Política

En plena interna con CFK, Kicillof ultima detalles del acto del sábado: quiere reunir a todas las provincias

Tras su último paso por la región nordeste y las avanzadas que hicieron sus armadores por fuera de PBA, quienes están en la organización del encuentro de este sábado en Avellaneda buscan mostrar estructura federal. Hay 7.300 inscriptos para participar en los diferentes plenarios

En plena interna con CFK, Kicillof prepara un sugestivo acto con presencia de todas las provincias
En plena interna con CFK, Kicillof prepara un sugestivo acto con presencia de todas las provincias
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, usará el acto de este sábado en Avellaneda para exhibir un discurso de matiz federal, al que sumará algunas presencias de dirigentes por fuera del territorio bonaerense, luego de las distintas recorridas que hizo en otras provincias en lo que va de este año. Más allá del ya conocido y utilizado aparato que aportarán los intendentes del conurbano, el sindicalismo o las organizaciones sociales que hoy forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hasta Avellaneda llegarán, en pequeñas comitivas, referentes de otras provincias.

La expectativa de reunir delegados de las 24 jurisdicciones tendrá como antecedente una serie de seis recorridas que Axel Kicillof realizó fuera de Buenos Aires desde abril. El gobernador busca que el acto de este sábado 19 de septiembre, previsto en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, exhiba una estructura federal para el Movimiento Derecho al Futuro y consolide vínculos que empezó a tejer con dirigentes territoriales, gobernadores y sectores sindicales. Desde la organización avisaron que para el encuentro del sábado se registraron hasta el momento 7.300 personas para participar de las diferentes mesas temáticas divididas en Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Luego habrá un documento final.

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Todo se da en medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo y que en la última semana, en la provincia de Buenos Aires, volvió a asomar. Hubo fuertes declaraciones de la intendenta interina de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral. La dirigente que responde a Crisitina Kirchner habló de deslealtad y desagradecimiento de aquellas personas que hoy se mostraban lejos del esquema de CFK, sobre todo mientras la expresidenta se encuentra detenida en el marco de la causa Vialidad. Mendoza también planteó que con la conformación del MDF, Kicillof decidió “dividir al peronismo”.

Kicillof recorriendo un establecimiento yerbatero en Misiones tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua
Kicillof recorriendo un establecimiento yerbatero en Misiones tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua

En lo que va del año, Kicillof se movió fronteras afuera del territorio bonaerense. La primera escala fue Tierra del Fuego, el 1 y 2 de abril, cuando participó de la vigilia y los actos por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella y al mandatario riojano Ricardo Quintela. Luego viajó a Córdoba, el 8 de mayo, donde se reunió con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y participó de una actividad sindical con Héctor Daer. No hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora. Esta semana, sin embargo, se mostró con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, uno de los referentes del llamado cordobesismo. El jefe comunal no dio indicios de un respaldo electoral público hacia Kicillof aunque sí se mostró crítico con la gestión de Javier Milei y habló de convocar a distintos sectores en vistas al año que viene.

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El 3 de junio, el mandatario bonaerense estuvo en Corrientes con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, con quien firmó convenios de cooperación. El 19 de agosto llegó a Chaco para una jornada de actividades políticas y gremiales que compartió con el senador y exgobernador Jorge Capitanich y con el secretario de Interior de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. En ambos casos, Kicillof combinó la agenda institucional con reuniones junto a dirigentes locales y presentaciones de su libro. De hecho, para este sábado se estaba preparando “una gran movilización” desde Chaco según marcaban armadores del espacio. A Avellaneda irán intendentes, legisladores provinciales, militantes y referentes. Una de ellas será la diputada provincial Analía Flores, que participará de la comisión de Educación del encuentro. Tras esta movida, la próxima semana habrá un acto de lanzamiento formal del MDF Chaco. Flores será una de las protagonistas.

Desde Corrientes también partirá una comitiva rumbo a Avellaneda. En la provincia del payé, el axelismo tiene dos vertientes. En una está el ex Cámpora José “Pitín” Aragón y en la otra el ex senador provincial Martín Barrionuevo. En La Plata avalan a los dos, pese a que el PJ Correntino (controlado por la cristinista Ana Almirón) quiere echar a Barrionuevo por haber sido candidato a vicegobernador del ex gobernador Ricardo Colombi el año pasado.

Este jueves la Jefa de Asesores del mandatario bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo en Corrientes con algunos referentes del MDF de esa provincia para inaugurar la “Casa Peronismo con Axel-MDF Corrientes”. Por estos días, la funcionaria que es una de las armadoras políticas del gobernador también estuvo en Chaco y compartió una actividad con el ex diputado nacional, Juan Manuel Pedrini. “Acá y en todo el país, con Kicillof estamos construyendo una alternativa federal, inclusiva y de abajo hacia arriba, que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida digna para nuestro pueblo”, dijo en su paso por las provincias del nordeste.

Cristina Álvarez Rodríguez en Chaco
Cristina Álvarez Rodríguez en el PJ de Chaco

El recorrido de Kicillof por fuera de Buenos Aires, continuó el 31 de agosto en La Pampa, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, aunque sin mayores movimientos de carácter político o con tintes electorales. Algo que sí sucedió el 9 de septiembre en Misiones, cuando se reunió con su par Hugo Passalacqua.

En Posadas también tuvo contactos con autoridades del Partido Justicialista (PJ) provincial, intendentes y referentes peronistas y brindó un discurso con contenido electoral: “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, cerró su alocución. Un posicionamiento que podría repetirse este sábado. En Misiones, según supo Infobae, el presidente del PJ misionero, Christian Humada, organizó una comitiva de personas para que saliera del partido. También hay grupos de misioneros que irán en autos particulares.

Además de lo que buscó “sembrar” Kicillof en las provincias que recorrió, ministros y dirigentes también intentarán aportar el resultado de sus recorridas por otras provincias.

En Entre Ríos, por ejemplo, hay un grupo de intendentes que llegarán este sábado a Avellaneda. El armado contó con el ok del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien tiempo atrás encabezó un encuentro en la localidad de San José, contra la costa del río Uruguay. El intendente de ese municipio, Gustavo Bastián, confirmó presencia. Forma parte de un grupo llamado “intendentes jóvenes”, que rondan los cuarenta años. También están allí Damián Arévalo, (San José de Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo). Los tres merodean el MDF.

De la región oeste también se espera presencia. Tiempo atrás el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvieron en la provincia de Mendoza. El armador allí es el diputado nacional Martín Aveiro. Además, estará la intendenta del Departamento de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Otros intendentes que estarán son Martín Pérez, Río Grande (Ushuaia); Pablo Graso, Río Gallegos (Santa Cruz); Karina Paniagua, Humahuaca (Jujuy); Pablo Corsalini, Pérez (Santa Fe).

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