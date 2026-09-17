Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembre

El billete al público es ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560, sin variantes. El BCRA compró ayer USD 9 millones en el mercado

Guardar
13:24 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es operado a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,56 para la venta y $1.480,07 para la compra. El dólar blue continúa sin variantes, a 1.560 pesos.

13:24 hsHoy

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen

El lunes aterrizan en Buenos Aires los equipos técnicos del organismo internacional para comenzar la tercera revisión del acuerdo. El ministro de Economía no estará presente porque acompañará al presidente a Nueva York

El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)
El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno, en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Leer la nota completa
13:23 hsHoy

Inocencia Fiscal II: punto por punto, las claves del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado

Contadores, especialistas tributarios y el propio equipo económico coinciden en que la nueva redacción busca despejar las dudas que frenaban la exteriorización de ahorros bajo la ley vigente desde diciembre

El Gobierno estima que hay más de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno estima que hay más de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que los ahorros no declarados de los argentinos terminen dentro del sistema financiero formal es un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, y que se cruza con un problema de fondo: buena parte de esos fondos permanece fuera de los bancos porque quienes los poseen no confían en que exteriorizarlos no les traiga consecuencias. Ese temor tiene distintas causas, entre ellas el historial de blanqueos que no lograron los resultados esperados y la falta de garantías concretas frente a una eventual fiscalización posterior.

Leer la nota completa
13:23 hsHoy

El BCRA apuesta a que los dólares de Vaca Muerta y el agro apuntalen las reservas y extiendan la estabilidad del dólar

La autoridad monetaria espera cumplir el techo de la meta anual, impulsada por los ingresos de la energía y el agro, y prevé una mejora en la calidad de la cartera crediticia hacia diciembre

La autoridad monetaria compró más de USD 14.200 millones en lo que va del año. (Fuente: REUTERS)
La autoridad monetaria compró más de USD 14.200 millones en lo que va del año. (Fuente: REUTERS)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se siente cómodo con el nivel de compra de divisas y considera que podría cumplir con el techo de la meta de reservas prevista para diciembre, aún cuando las adquisiciones de dólares se moderaron en agosto y septiembre. Además, proyecta una caída de los niveles de mora en lo que resta de 2026.

Leer la nota completa
13:23 hsHoy

El dólar rebotó después de cuatro ruedas consecutivas en baja

La divisa mayorista avanzó a $1.513,50 frente a un recorte en la oferta de contado. Al público subió a $1.535 en el Banco Nación

El dólar experimenta una acotada suba de 4% en 2026.
El dólar experimenta una acotada suba de 4% en 2026.

Con un monto de operaciones que se moderó a USD 539 millones en el segmento de contado -unos USD 300 millones menos que el martes-, el dólar mayorista rebotó siete pesos o 0,5%, a $1.513,50, para interrumpir una racha de cuatro bajas seguidas.

Leer la nota completa
13:23 hsHoy

El BCRA compró USD 9 millones

El Banco Central compró el miércoles USD 9 millones en el mercado spot -el 1,7% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 47 millones, a 50.000 millones de dólares.

13:23 hsHoy

La Reserva Federal de EEUU subió las tasas por primera vez en 3 años: qué efectos puede tener en la Argentina

El banco central de EEUU dispuso un aumento en 25 puntos básicos para los rendimientos del dinero debido a los riesgos inflacionarios. Fue la primera suba de tasas desde 2023

Las bolsas operaron expectantes por la comunicación de la Fed.
Las bolsas operaron expectantes por la comunicación de la Fed.

La Reserva Federal del los EEUU (Fed) subió este miércoles las tasas de interés por primera vez desde 2023, una decisión motivada por una inflación que se mantiene obstinadamente alta y por un aumento global de los costos de financiación, lo que intensifica el escrutinio sobre la percepción del presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, ante el primer cambio de política monetaria bajo su mandato.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticiasdólar blue

Últimas noticias

TGN presentará al RIGI un gasoducto de USD 2.200 millones para llevar el gas de Vaca Muerta al norte del país y exportar a la región

La obra de 753 kilómetros unirá la cuenca neuquina con Córdoba y buscará resolver el déficit estructural de abastecimiento que cada invierno deja sin gas a cientos de industrias del centro, norte y litoral del país

TGN presentará al RIGI un gasoducto de USD 2.200 millones para llevar el gas de Vaca Muerta al norte del país y exportar a la región

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

Las consultas hacia San Pablo crecieron siete veces ante la cita programada entre los días 6 y 8. Paquetes turísticos ofrecen vuelo directo, hotel y alternativas en cuotas

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

Presupuesto 2027: en que sectores el Gobierno hará un gasto mayor con respecto a este año

Un análisis privado evaluó la letra chica del proyecto. Varios artículos habilitan cambios que profundizan la discrecionalidad del gasto

Presupuesto 2027: en que sectores el Gobierno hará un gasto mayor con respecto a este año

Inocencia Fiscal II: punto por punto, las claves del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado

Contadores, especialistas tributarios y el propio equipo económico coinciden en que la nueva redacción busca despejar las dudas que frenaban la exteriorización de ahorros bajo la ley vigente desde diciembre

Inocencia Fiscal II: punto por punto, las claves del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado

El Indec informará hoy dos datos clave: el crecimiento del PBI y la evolución del desempleo

El organismo dará a conocer cómo siguió la actividad económica y qué impacto tuvo en el mercado de trabajo durante el segundo trimestre del año

El Indec informará hoy dos datos clave: el crecimiento del PBI y la evolución del desempleo

ÚLTIMAS NOTICIAS

TGN presentará al RIGI un gasoducto de USD 2.200 millones para llevar el gas de Vaca Muerta al norte del país y exportar a la región

TGN presentará al RIGI un gasoducto de USD 2.200 millones para llevar el gas de Vaca Muerta al norte del país y exportar a la región

WhatsApp amplía los idiomas disponibles para transcribir mensajes de voz

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de hoy, 17 de septiembre, minuto a minuto

Analista asegura que boicot contra PlayStation, por el fin del formato físico, “no tuvo efecto”

INFOBAE AMÉRICA

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Un estudio reveló cómo el agua, el hielo y el aire mueven el centro de masa de la Tierra

Noche amarga en El Salvador: Alianza no logra la remontada y se despide de la Copa Centroamericana 2026

Una cámara registra cómo un golden retriever le llevó juguetes a un ladrón durante un robo

Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

DEPORTES

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

Marcelo Gallardo habló por primera vez como entrenador de la selección de Ecuador y explicó qué lo motivó para aceptar el cargo

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro