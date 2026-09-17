Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembre

Inocencia Fiscal II: punto por punto, las claves del proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado Contadores, especialistas tributarios y el propio equipo económico coinciden en que la nueva redacción busca despejar las dudas que frenaban la exteriorización de ahorros bajo la ley vigente desde diciembre

El Gobierno estima que hay más de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que los ahorros no declarados de los argentinos terminen dentro del sistema financiero formal es un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, y que se cruza con un problema de fondo: buena parte de esos fondos permanece fuera de los bancos porque quienes los poseen no confían en que exteriorizarlos no les traiga consecuencias. Ese temor tiene distintas causas, entre ellas el historial de blanqueos que no lograron los resultados esperados y la falta de garantías concretas frente a una eventual fiscalización posterior.