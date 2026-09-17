Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 17 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es operado a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,56 para la venta y $1.480,07 para la compra. El dólar blue continúa sin variantes, a 1.560 pesos.
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno, en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La posibilidad de que los ahorros no declarados de los argentinos terminen dentro del sistema financiero formal es un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, y que se cruza con un problema de fondo: buena parte de esos fondos permanece fuera de los bancos porque quienes los poseen no confían en que exteriorizarlos no les traiga consecuencias. Ese temor tiene distintas causas, entre ellas el historial de blanqueos que no lograron los resultados esperados y la falta de garantías concretas frente a una eventual fiscalización posterior.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se siente cómodo con el nivel de compra de divisas y considera que podría cumplir con el techo de la meta de reservas prevista para diciembre, aún cuando las adquisiciones de dólares se moderaron en agosto y septiembre. Además, proyecta una caída de los niveles de mora en lo que resta de 2026.
Con un monto de operaciones que se moderó a USD 539 millones en el segmento de contado -unos USD 300 millones menos que el martes-, el dólar mayorista rebotó siete pesos o 0,5%, a $1.513,50, para interrumpir una racha de cuatro bajas seguidas.
El BCRA compró USD 9 millones
El Banco Central compró el miércoles USD 9 millones en el mercado spot -el 1,7% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 47 millones, a 50.000 millones de dólares.
La Reserva Federal del los EEUU (Fed) subió este miércoles las tasas de interés por primera vez desde 2023, una decisión motivada por una inflación que se mantiene obstinadamente alta y por un aumento global de los costos de financiación, lo que intensifica el escrutinio sobre la percepción del presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, ante el primer cambio de política monetaria bajo su mandato.