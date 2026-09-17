El Departamento del Tesoro de EEUU reunió a bancos internacionales para cortar las vías financieras del régimen de Irán

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reunió el miércoles a instituciones financieras internacionales para identificar y cortar los flujos de ingresos y las redes de adquisición vinculadas al régimen de Irán, dentro de la operación Paria Económica, que busca aislar a Teherán de los circuitos económicos y financieros globales.

La reunión estuvo a cargo de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Tesoro. La agencia compartió con el sector información sobre nodos, facilitadores y redes que, según Washington, permiten al régimen iraní y a sus aliados acceder a relaciones de corresponsalía bancaria en territorio estadounidense.

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El Tesoro sostiene que esas estructuras facilitan operaciones de lavado de dinero, compra de armas y financiación de actividades terroristas en la región. “El Tesoro continúa cortando cada vía económica que le queda a Teherán”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. El funcionario agregó que las entidades financieras trabajan junto con el Gobierno estadounidense en el marco de la operación.

FinCEN explicó que los intercambios de información con el sector privado forman parte central de la presión financiera contra Irán. El mecanismo permite a las autoridades entregar datos sobre posibles operaciones y redes ilícitas, mientras las instituciones financieras aportan información que puede ayudar a detectarlas.

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La agencia instó a las entidades a mantenerse actualizadas sobre las medidas del Tesoro contra las finanzas ilícitas relacionadas con Irán. Entre ellas figuran las alertas, los avisos y los análisis de tendencias financieras de FinCEN, además de las sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Una mujer camina por una calle de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La operación Paria Económica comenzó el 24 de agosto y combina sanciones, vigilancia de transacciones y cooperación con el sistema financiero para dificultar el acceso de Teherán a canales internacionales de financiamiento.

El Congreso de EEUU aprobó la ley de sanciones contra Moscú y Teherán

En paralelo a la reunión, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó por 262 votos a favor y 159 en contra un paquete de sanciones contra Rusia e Irán que habilita al presidente Donald Trump a imponer aranceles de hasta el 100% a países que compren energía rusa. El proyecto pasó a la Casa Blanca para su promulgación. La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 recibió en agosto el respaldo del Senado, donde obtuvo 86 votos a favor y 11 en contra. La legislación lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio.

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El texto apunta contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de la denominada “flota en la sombra” de petroleros que Moscú emplea para sortear las restricciones occidentales.

Uno de los ejes de la norma otorga al Ejecutivo estadounidense la posibilidad de fijar gravámenes de hasta el 100% sobre bienes procedentes de los principales compradores de petróleo y gas rusos. La ley concede a Trump la autoridad para aplicarlos bajo los mecanismos establecidos en la legislación.

El paquete amplía, además, las facultades de Washington para sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses. También extiende determinadas sanciones financieras contra Irán, un punto que formó parte de las negociaciones para obtener el respaldo del presidente al proyecto.

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La votación expuso diferencias dentro del bloque demócrata: 58 demócratas votaron a favor y 152 en contra, mientras que siete republicanos rechazaron la iniciativa. Varios legisladores demócratas objetaron las nuevas atribuciones arancelarias porque advirtieron que podrían utilizarse contra países aliados de Estados Unidos. Tras el aval de ambas cámaras del Congreso, la norma espera la firma de Trump para convertirse en ley.

(Con información de EFE)