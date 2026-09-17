El actual ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (Europa Press)

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India y Pakistán se acusaron mutuamente de provocar una colisión entre dos buques de sus armadas en el norte del mar Arábigo y convocaron a los máximos representantes diplomáticos del otro país para presentar protestas formales.

El incidente ocurrió el martes durante un ejercicio bienal de la Armada de Pakistán en su zona económica exclusiva, según el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní. India, en cambio, sostuvo que el hecho tuvo lugar en aguas internacionales y que “no causó daños importantes”.

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Un alto funcionario indio declaró a la agencia AFP que un barco de la Armada paquistaní se aproximó a gran velocidad a un buque de guerra indio, que cumplía una misión rutinaria de vigilancia. “Un buque de la armada paquistaní se acercó a un buque de guerra de la armada india que se encontraba en primera línea durante una misión de vigilancia rutinaria... a gran velocidad, maniobrando de manera poco profesional e insegura”, afirmó.

Islamabad atribuyó el choque a la actuación de la unidad india. El Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní sostuvo que “el buque indio realizó maniobras agresivas a una distancia peligrosamente cercana del buque de la armada paquistaní, lo que provocó el contacto entre ambos buques”.

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La Cancillería de Pakistán también pidió a India que “cumplir estrictamente con el Derecho Internacional y los acuerdos bilaterales, particularmente aquellos destinados a prevenir incidentes en el mar”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar (Europa Press)

Nueva Delhi convocó al encargado de negocios de Pakistán y presentó “una enérgica protesta por la conducta inaceptable y poco profesional de las unidades navales paquistaníes en el mar, que provocó una colisión con una unidad de la Armada india”, según un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Si bien el incidente, ocurrido en aguas internacionales, no causó daños mayores, la conducta del buque paquistaní contravino directamente el artículo 10 del acuerdo entre India y Pakistán sobre avisos anticipados de ejercicios militares, maniobras y movimientos de tropas firmado en abril de 1991”, ha indicado la cartera en un comunicado.

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El Gobierno paquistaní también citó al representante indio y le pidió transmitir que “Pakistán rechaza enérgicamente esta acción beligerante de la India”. “Pakistán insta a la comunidad internacional a pedir a India que abandone su postura beligerante y se abstenga de acciones irresponsables que podrían desestabilizar aún más el sur de Asia”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores. La cartera sostuvo además que la región “no puede permitirse seguir siendo rehén perpetuo de la imprudente búsqueda de conflicto e inestabilidad por parte de India”.

India y Pakistán, dos potencias nucleares, arrastran una rivalidad histórica desde su independencia en 1947. Ambos países libraron varias guerras, en gran parte por la disputa sobre Cachemira, una región de mayoría musulmana que reclaman en su totalidad.

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India y Pakistán libraron varias guerras, en gran parte por la disputa sobre Cachemira, una región de mayoría musulmana que reclaman en su totalidad (AP/Dar Yasin/Archivo)

Los dos Estados mantienen decenas de miles de soldados a lo largo de una extensa frontera militarizada. En mayo de 2025, protagonizaron un conflicto de cuatro días tras el asesinato de más de dos docenas de turistas, en su mayoría hindúes, en Cachemira. Nueva Delhi responsabilizó a Islamabad por aquel ataque. Pakistán rechazó esa acusación.

La Cachemir acumuló el martes 103 días con restricciones a internet, en medio de las protestas por reformas electorales y reclamos sociopolíticos que persisten en la región. El bloqueo parcial comenzó el 5 de junio, de acuerdo con la organización de monitoreo digital NetBlocks. La interrupción limita el acceso a sitios web, redes sociales y aplicaciones. Las autoridades impusieron la medida tras el inicio de las manifestaciones, que reúnen demandas vinculadas con cambios en el sistema electoral y reclamos de larga data. “Cientos de manifestantes siguen presentes en Rawalakot y en algunos otros lugares”, declaró el portavoz del Departamento del Interior de Cachemira, Shahid Hussain.

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(Con información de Europa Press)