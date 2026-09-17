Carney se dirige ante el Parlamento Europeo tras las nuevas advertencias de Trump por la posible asociación de Canadá con la UE (REUTERS)

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablará este jueves ante el Parlamento Europeo, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que una eventual incorporación de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea podría constituir un “acto hostil” y amenazara con imponer nuevos aranceles al bloque.

La intervención de Carney será seguida con especial atención después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera el miércoles convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, una categoría que no existe en los tratados actuales del bloque y que debería ser creada. La propuesta surgió en medio del deterioro de las relaciones entre Ottawa y Washington y de los esfuerzos de Canadá por reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

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Trump elevó el tono de sus advertencias durante una intervención en Charlotte, Carolina del Norte, donde cuestionó la posibilidad de una asociación entre Canadá y la UE y anticipó una respuesta comercial contra Europa. El presidente estadounidense condicionó su reacción a la intención de los líderes europeos.

“Si es una buena intención, está bien. Si es una mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa”, afirmó Trump. También planteó la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa el comercio con Europa en determinados sectores.

El mandatario calificó de “ridícula” la posibilidad de que Canadá se incorpore a la UE y describió a su vecino del norte como un “terrible socio comercial”.

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Trump calificó de “ridícula” la posibilidad de que Canadá se incorpore a la UE (AP)

La propuesta europea representa un nuevo paso en el acercamiento entre Ottawa y Bruselas. Von der Leyen sostuvo que Canadá y la Unión Europea deben llevar su relación a “el nivel más alto posible” y planteó superar el actual acuerdo de libre comercio para establecer una “Alianza para el Futuro” que incluya un espacio común de prosperidad y seguridad económica.

Carney, quien se encontraba en la primera fila del hemiciclo del Parlamento Europeo, asintió ante la propuesta de Von der Leyen y luego la abrazó mientras los legisladores recibían la iniciativa con una ovación de pie.

El primer ministro canadiense recibirá a los líderes de la UE en una cumbre Canadá-UE que tendrá lugar en Montreal el 29 y 30 de octubre. En ese encuentro, ambas partes prevén analizar con mayor detalle la nueva relación propuesta.

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Canadá mantiene una fuerte dependencia comercial de Estados Unidos: alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Las medidas arancelarias adoptadas por Trump, sus demandas de concesiones económicas y sus reiteradas referencias a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos llevaron a Ottawa a buscar una mayor diversificación de sus vínculos económicos, políticos y de seguridad.

Canadá respondió con medidas comerciales contra Estados Unidos y rechazó demandas que, según Carney, amenazan la soberanía canadiense. Europa, en cambio, adoptó otra estrategia frente a Washington y dejó de lado las represalias para aceptar aranceles de hasta 15% sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos.

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Canadá mantiene una fuerte dependencia comercial de Estados Unidos: alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense (REUTERS)

Carney ya defendió ante otros foros la necesidad de que las potencias intermedias reduzcan su dependencia de las grandes potencias. En el Foro Económico Mundial de Davos, en enero, advirtió que cuando los países negocian por separado con una potencia dominante, “negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece”.

Trump respondió a esas declaraciones al día siguiente. La intervención de Carney ante el Parlamento Europeo podría volver a generar tensión con Washington, mientras las autoridades canadienses avanzan en una relación más estrecha con Europa.

El embajador designado de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, afirmó el miércoles que Ottawa no busca convertirse en miembro pleno del bloque porque esa alternativa implicaría ceder parte de su soberanía. En cambio, señaló que Canadá quiere “acercarse tanto como podamos” a Europa al mismo tiempo que incrementa su independencia.

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El alcance concreto de una eventual condición de miembro asociado todavía debe ser definido y negociado entre Canadá y la Unión Europea.

Ottawa ya dio un paso hacia una mayor integración con Europa este año, cuando se convirtió en el primer país no europeo en incorporarse al programa SAFE de adquisiciones de defensa de la UE, dotado con 150.000 millones de euros (173.000 millones de dólares). La participación permite a empresas canadienses acceder a procesos conjuntos de adquisición mientras los países europeos aumentan su gasto en defensa.

Ottawa ya dio un paso hacia una mayor integración con Europa este año (REUTERS)

Canadá y la UE también analizaron una cooperación más estrecha en áreas como energía, minerales críticos, inteligencia artificial y comercio digital.

(Con información de Associated Press)