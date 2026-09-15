Un jubilado de 81 años mató a un presunto asaltante durante un robo en el comercio de su nieto en Moreno

Un jubilado mató a un presunto ladrón en Moreno

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Un hombre de 81 años mató de un disparo a uno de los presuntos asaltantes que ingresaron armados al mayorista de su nieto en Cuartel V, Moreno. Durante el tiroteo, el jubilado recibió una herida de bala en el tórax y fue sometido a una cirugía, mientras que el dueño del local sufrió una lesión en una mano, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió este lunes en un comercio de alimentos y bebidas situado en la esquina de Juramento y Patricias Argentinas, en el barrio 23 de Diciembre. De acuerdo con el parte policial, tres hombres armados irrumpieron en el negocio con aparentes fines de robo.

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El caso llamó la atención de los detectives que trabajan en el caso por las características del lugar. El mayorista está situado en una zona alejada de la ruta, en el fondo de Cuartel V y con accesos dificultosos. Los dos detenidos viven en Grand Bourg y Malvinas Argentinas, mientras que las víctimas son oriundas de esa zona y se instalaron en Moreno hace cerca de cinco años.

“Podría tratarse de un ajuste de cuentas”, indicaron fuentes con acceso a la investigación a este medio. Otra fuentre, en cambio, descartó esa posibilidad y remarcó la violencia que tuvo el episodio.

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Vecinos del barrio advirtieron la secuencia y avisaron a Lorenzo Rivero, abuelo del comerciante Víctor Rodrigo Insfrán, de 41 años. El hombre se presentó en el lugar con una escopeta y efectuó disparos contra los sospechosos.

Uno de ellos, aún no identificado, murió en la vereda del mayorista tras recibir una herida de arma de fuego en el cráneo. En su poder, la Policía halló un revólver calibre .22 y un cuchillo.

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Rivero fue alcanzado por un disparo en el tórax durante el intercambio de tiros. Según la información oficial, permanece estable después de una intervención quirúrgica. Insfrán recibió un impacto en la mano derecha, fue atendido y obtuvo el alta médica.

Los vecinos redujeron a dos sospechosos cuando intentaban escapar

Los otros dos hombres fueron retenidos por vecinos cuando intentaban huir. La Policía los identificó como Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48. Ambos presentaban golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. El primero de ellos tiene el mismo apellido del jubilado aunque aún no se determinó ninguna relación entre ellos, hasta el momento.

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Personal policial secuestró en la vivienda del jubilado una escopeta calibre 12, con un cartucho percutado y seis municiones intactas, además de un revólver calibre .38 con seis municiones. Las armas no tenían impedimentos legales, detallaron fuentes policiales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Moreno, que ordenó la aprehensión de los dos sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

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