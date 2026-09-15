La crisis eléctrica en Cuba obliga a mover juegos mecánicos con fuerza humana

Cuatro hombres operan manualmente una rueda de la fortuna con niños a bordo en Cuba ante la falta de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los apagones que afectan a Cuba también alcanzaron las actividades recreativas en distintas comunidades. En zonas como Cienfuegos, adultos y voluntarios debieron empujar atracciones mecánicas para que los niños pudieran usarlas, después de que sus propietarios no recibieran autorización para conectarlas a la red eléctrica, según denuncias difundidas en redes sociales.

Las imágenes, publicadas este lunes, muestran a varias personas que impulsan desde el suelo una pequeña noria con niños en los asientos. En otra atracción, algunos trabajadores subieron a la estructura metálica para mantener el movimiento, una maniobra que los expuso a resbalones y caídas.

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El caso de Cienfuegos reflejó el impacto de la crisis energética en espacios cotidianos de la isla. Las atracciones privadas suelen instalarse durante fiestas vinculadas con fechas históricas, celebraciones patrióticas o tradiciones religiosas, pero la falta de generación eléctrica también limitó esas opciones de entretenimiento.

Las grabaciones fueron difundidas en Facebook por el ciudadano Darián R. A. y recogidas por CiberCuba. Según la denuncia, los trabajadores por cuenta propia que llevaron los juegos no pudieron enchufarlos al suministro, pese a que eran una de las propuestas para los menores durante los festejos.

“El Gobierno haciendo cada día más difícil la existencia prohíbe que se conecten a la corriente los aparatos que llevan los cuentapropistas para que los niños tengan al menos algo de diversión y hay entonces que hacerlos andar a mano”, escribió el usuario.

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Cienfuegos registró cortes de hasta 60 horas durante las celebraciones

Movieron atracciones mecánicas a fuerza de brazos tras prohibirles conectarse a la red eléctrica en Cienfuegos (Imagen referencia Infobae)

Las fiestas tuvieron lugar entre el 14 y el 16 de agosto y estuvieron dedicadas oficialmente al centenario del nacimiento de Fidel Castro. Mientras funcionaban puestos de venta y atracciones impulsadas de forma manual, residentes de la provincia denunciaron interrupciones del servicio de entre 50 y 60 horas consecutivas.

De acuerdo con los datos citados por CiberCuba, Cienfuegos tuvo un déficit de generación de 89 MW durante esos días. La disponibilidad no alcanzó para cubrir la demanda local, en una provincia donde los vecinos reportaron prolongados períodos sin electricidad.

El 15 de agosto, la afectación máxima real en el país llegó a 2.281 MW, una cifra que representa la demanda que el Sistema Eléctrico Nacional no pudo cubrir. Cuba había sufrido seis colapsos totales de la red en lo que iba de 2026, en un escenario marcado por averías en las centrales termoeléctricas, escasez de combustible y deterioro de la infraestructura.

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Para Darián, la escena evidenció la adaptación de parte de la población a las carencias vinculadas con el servicio eléctrico. “Creo que se ha normalizado tanto el vivir así que para el que está dentro de Cuba esto quizás hasta se vea ‘normal’. Pero créeme, en el mundo real. Esto no es normal”, afirmó.

Varios hombres en Cuba empujan manualmente una rueda de la fortuna con niños a bordo debido a la falta de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis eléctrica de Cuba ha profundizado la desigualdad económica en 2026

Los apagones prolongados, la escasez de combustible y el aumento de los precios separan a los hogares que pueden pagar alternativas privadas de aquellos que no tienen esa posibilidad, según EVTTV Noticias.

El Sistema Eléctrico Nacional sufrió varios colapsos durante el año, incluido un apagón nacional en agosto que dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas.

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Las autoridades no han conseguido recuperar una generación estable debido a las restricciones sobre el combustible y a las fallas de una infraestructura deteriorada. La agencia Reuters informó que el colapso de agosto ocurrió mientras la isla atravesaba una aguda crisis económica y problemas persistentes de abastecimiento de combustible.