Crimen y Justicia

“Estoy embarazada, ayuda”: por qué la Justicia no pudo peritar el mensaje que originó una investigación por posible abuso infantil en San Juan

El fiscal Duilio Ejarque, titular del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas, dio una conferencia de prensa con detalles del caso. Aseguró que la investigación continúa con el fin de determinar la autoría de la pintada y si el caso es real

El fiscal Duilio Ejarque de San Juan sobre la pintanda en el baño de San Juan
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La Justicia de San Juan continúa investigando una inscripción hallada en el baño de una escuela de Rawson, que aludía a un posible abuso sexual contra una niña. En rueda de prensa, el fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la investigación que se abrió de oficio, informó que las autoridades del establecimiento borraron el mensaje antes de que pudiera ser peritado.

El escrito había aparecido en la Escuela Carlos María de Alvear, situada en Villa San Damián. La leyenda alertaba sobre una presunta situación de abuso intrafamiliar y un posible embarazo de una alumna de 10 años.

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Según informó el fiscal de la UFI ANIVI, Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas, la eliminación de la inscripción impidió que los investigadores realizaran una inspección directa sobre el elemento que dio inicio a la causa. Por ese motivo, las autoridades de la escuela fueron citadas a declarar para reconstruir qué ocurrió desde el hallazgo hasta el momento en que intervino la Justicia.

“Se tomaron declaraciones a directivos y se han solicitado camaras de seguridad que den cuenta de los ingresos de personal educativo como de alumnos”, indicó Ejarque. Para el funcionario del Ministerio Público, en caso de confirmarse el abuso, se tratarái de “una situación de alta complejidad”.

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El mensaje en el baño del colegio fue borrado
El mensaje en el baño del colegio fue borrado

La pesquisa comenzó de oficio tras la difusión pública del mensaje:“Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañado por un dibujo de una cara triste. Los investigadores buscan establecer si se trató de un pedido de ayuda real o de una denuncia falsa.

Hasta el momento, no fue identificada la persona que escribió la leyenda ni surgieron elementos que permitan confirmar que una alumna de la institución esté embarazada. La escuela funciona en tres turnos y cuenta con una matrícula numerosa, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad abarca una gran cantidad de registros.

La fiscalía intenta determinar cuándo apareció la inscripción, quién ingresó al baño donde fue encontrada y si existen otros testigos que puedan aportar datos sobre el episodio. En ese sentido, Ejarque pidió la colaboración de quienes puedan contar con información sobre el hecho.

En tanto, el Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la inscripción existió y señaló que se realizaron las actuaciones correspondientes dentro del establecimiento. La definición sobre la autenticidad de la denuncia quedó en manos de la Justicia.

Fuentes judiciales habían indicado que, si se confirma la existencia de una víctima de abuso sexual infantil, podrían intervenir profesionales especializados y disponerse medidas para evitar una revictimización, como entrevistas bajo el mecanismo de Cámara Gesell.

Por ahora, la causa permanece bajo reserva y sin certezas sobre la identidad de quien escribió el mensaje ni sobre la veracidad de los hechos denunciados.

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