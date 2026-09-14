Hallan laboratorios clandestinos y maquinaria para fabricar drogas sintéticas asociadas al fentanilo en Santa Anita y SMP

Impactantes imágenes de un operativo policial que desarticuló una organización criminal dedicada a la fabricación de drogas sintéticas. En el video se observa el intento de fuga de un implicado y el laboratorio clandestino donde se producía la llamada 'cocaína rosa'. - PNP

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Laboratorios clandestinos y maquinaria para fabricar pastillas quedaron al descubierto en inmuebles intervenidos en San Martín de Porres y Santa Anita, donde la Policía Nacional del Perú desarticuló una organización criminal transnacional dedicada a la elaboración, transporte y comercialización de drogas sintéticas, informó el Ministerio del Interior.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades hallaron laboratorios clandestinos, una máquina empastilladora con capacidad de hasta 6.000 pastillas por hora, otros equipos de producción, pastillas de distintos colores y diseños, marihuana, materiales de laboratorio y ampollas de fentanilo y morfina, según el Ministerio del Interior.

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La operación se ejecutó el 12 de septiembre tras más de un año de trabajo de inteligencia, seguimiento e investigación de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro PNP) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). El operativo incluyó detenciones, allanamientos y descerraje por orden judicial.

Un conjunto de troqueles y punzones metálicos con orificios de distintas formas reposa sobre una hoja de papel en un suelo de madera. (MININTER)

En las diligencias participaron 80 efectivos policiales, 14 fiscales, siete defensores públicos y personal especializado de Sunat-Aduanas. El Ministerio del Interior señaló que la intervención se realizó después de establecer la existencia de laboratorios clandestinos de producción a gran escala.

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Qué se halló en el inmueble de San Martín de Porres

Uno de los principales puntos del operativo fue un inmueble de San Martín de Porres, donde funcionaba un laboratorio industrializado de drogas sintéticas. Allí detuvieron a Andree Eduardo Palma Quiroz y a Josué Didier Saturno Chávez.

Palma Quiroz, de 31 años, es alias “Maicelo” o “Chato”. Saturno Chávez, de 24 años, es alias “Jaime” o “Josué”.

En ese lugar, los agentes encontraron una máquina empastilladora con capacidad para producir hasta 6.000 pastillas por hora. También incautaron una máquina contadora, 14 moldes, tres máquinas secadoras, dos trituradoras y otros equipos usados en la elaboración.

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Además, los agentes hallaron pastillas de color rosa y sustancias pulverulentas. Esos materiales serán sometidos a pericias.

Un conjunto de troqueles y punzones metálicos con orificios de distintas formas reposa sobre una hoja de papel en un suelo de madera. (MININTER)

Los hallazgos en el mini laboratorio de Santa Anita

La intervención también permitió ubicar un mini laboratorio en Santa Anita. En ese inmueble, las autoridades decomisaron pastillas de drogas sintéticas de diferentes diseños y colores, marihuana, una prensa metálica para fabricar pastillas, moldes, balanza y materiales de laboratorio.

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En ese mismo punto encontraron ampollas de fentanilo y morfina. El Ministerio del Interior no precisó cantidades en su nota de prensa.

Un conjunto de troqueles y punzones metálicos con orificios de distintas formas reposa sobre una hoja de papel en un suelo de madera. (MININTER)

El alcance de la investigación y los antecedentes del caso

La Operación Perseo es resultado de acciones de inteligencia iniciadas a mediados de 2025. La pesquisa apuntó a indicios sobre organizaciones transnacionales que buscaban establecer en el país centros de producción de drogas sintéticas asociadas al fentanilo, MDMA, ketamina y tusi.

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Como parte de esa investigación, en marzo de 2026 intervinieron a dos integrantes de la red en El Agustino. En esa acción incautaron 1.200.000 pastillas de metanfetaminas, 1.600 frascos de ketamina y cerca de 5,5 kilos de cocaína.

Un conjunto de troqueles y punzones metálicos con orificios de distintas formas reposa sobre una hoja de papel en un suelo de madera. (MININTER)

Las pericias continuarán sobre las pastillas rosadas y las sustancias en polvo encontradas en esta fase del caso. A la vez, la Dirandro PNP y la Digimin mantienen las pesquisas para identificar a los demás integrantes de la red y establecer el alcance de la estructura criminal y sus conexiones dentro y fuera del país.

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