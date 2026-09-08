Crimen y Justicia

Vendía por Internet y usaba la moto para trabajar: quién era el joven de 23 años asesinado por dos motochorros en José C. Paz

David Elías Ojeda Vázquez repartía su tiempo entre el trabajo, el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. Sus allegados lo recordaron como un chico que “tenía muchas ganas de vivir” y convocaron a una marcha para pedir justicia

José C. Paz crimen
El joven fue asaltado cuando regresaba a su casa tras salir del gimnasio
Guardar

David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años, vendía artículos por Internet y usaba su moto para trabajar y trasladarse. En su rutina también había lugar para el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. El lunes por la noche, cuando regresaba de entrenar, dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en Sol y Verde, José C. Paz, y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle el vehículo.

Quienes lo conocían lo llamaban “Tito”. Entre ellos estaba Thiago, uno de sus amigos más cercanos, con quien compartió tres meses de convivencia junto a otro joven el año pasado. Este martes, Thiago lo recordó con dolor. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, dijo a TN.

PUBLICIDAD

Thiago contó que Elías trabajaba por su cuenta y que la moto que le robaron también era una herramienta para su actividad comercial. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató.

Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto
David Elías falleció en el Hospital Mercante

Su padre, José Luis, coincidió en esa descripción. Dijo que su hijo no tomaba alcohol ni fumaba y recordó cómo organizaba sus días: “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”.

PUBLICIDAD

Horas antes del crimen, “Tito” había estado en la peluquería de un amigo. Se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y anunció que se iba a entrenar. Thiago recordó la despedida: “A las siete de la tarde me dijo: ‘Voy al gimnasio y vengo’. Y no vino más”.

Los recuerdos de sus allegados también aparecieron en las redes sociales. “Sus amigos y familiares están destruidos”, expresó Paola, tía de uno de los amigos del joven, en su cuenta de Facebook. “Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, sostuvo la mujer.

“¡Queremos Justicia para Tito! Tenía toda una vida por delante. No tenía maldad, era un chico sano y con ganas de vivir”, compartió otra conocida de la víctima.

Crimen José C. Paz mensajes
“Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, compartió una conocida de la víctima (Facebook/@Pao Gomez)

Los mensajes de despedida se combinaron con pedidos para que encontraran a los responsables. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, expresó José Luis ante TN.

Al reclamo de la familia se sumaron los vecinos del barrio. “Hay que ir a manifestarnos todos al municipio. Hacernos escuchar”, escribió uno de ellos.

Los familiares y amigos de Ojeda adelantaron que el miércoles, a las 19 horas, harán una manifestación, con corte de tránsito sobre la Ruta 197, para pedir justicia por “Tito”, reclamar avances en la investigación y exigir mayor seguridad en el barrio.

Los amigos de Elías pidieron Justicia por el asesinato del joven (Video/TN)

El caso

El hecho ocurrió el lunes por la noche, a las 21.28, según el horario que muestra la cámara de seguridad que registró el ataque, en la esquina de las calles Polonia y Piñero, en la localidad de Sol y Verde. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Ojeda regresaba a su casa tras salir del gimnasio cuando fue perseguido por dos motochorros. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara el vehículo. Cuando la víctima intentó escapar, recibió un disparo en la espalda. La grabación muestra cómo cayó sobre la vereda tras el ataque. Los agresores se llevaron su moto y escaparon.

Las cámaras captaron el momento en el que el joven fue baleado

Minutos después, llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Mercante, donde constataron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa y dispuso la realización de la autopsia.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los sospechosos. Hasta el momento, no hay detenidos y la moto no fue recuperada.

Temas Relacionados

José C. PazHomicidioRoboInseguridadÚltimas noticiasDavid Elías Ojeda Vázquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Disculpá, amigo”: las últimas palabras del joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz, según uno de sus allegados

Thiago había pasado la tarde con Elías y contó qué escuchó en la grabación del ataque. La familia reclamó avances en la investigación y sus allegados anunciaron una movilización reclamar seguridad

“Disculpá, amigo”: las últimas palabras del joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz, según uno de sus allegados

Un diputado bonaerense pedirá el jury a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil en PBA y se acumulan las denuncias en su contra

Manuel Passaglia adelantó que presentará su solicitud en las próximas horas ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Sus fundamentos

Un diputado bonaerense pedirá el jury a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil en PBA y se acumulan las denuncias en su contra

“Somos sicarios”: dos jóvenes hicieron un streaming desde un centro de menores de Mendoza y desafiaron a que buscaran sus causas

Tienen 17 y 19 años y uno de ellos está acusado de balear a tres personas desde una bicicleta. Las autoridades realizaron requisas e iniciaron una investigación interna para determinar cómo accedieron a los dispositivos

“Somos sicarios”: dos jóvenes hicieron un streaming desde un centro de menores de Mendoza y desafiaron a que buscaran sus causas

Ordenaron que Aníbal Lotocki quede preso en la causa por lesiones graves a Silvina Luna, Stefi Xpolitakis y otras dos pacientes

El cirujano había sido condenado a ocho años de prisión por esos casos, pero la sentencia no está firme todavía. Tras un pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 resolvió su prisión preventiva por riesgo de fuga

Ordenaron que Aníbal Lotocki quede preso en la causa por lesiones graves a Silvina Luna, Stefi Xpolitakis y otras dos pacientes

“No fue intención mía”: Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan, pidió perdón por mentir y señaló a otros imputados

La tía del niño atribuyó a su ex abogado, José Fernández Codazzi, la versión del supuesto accidente y sostuvo que Millapi, Ramírez y Benítez podrían conocer qué ocurrió con el menor

“No fue intención mía”: Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan, pidió perdón por mentir y señaló a otros imputados

DEPORTES

Boca Juniors recibe a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Boca Juniors recibe a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Jack Doohan podría correr el GP de España: el anuncio que alimentó las versiones de su vuelta a la F1

Platense pierde contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Patronato de la Infancia organiza un torneo de golf para ayudar a un comedor escolar que alimenta a 600 chicos

El conmovedor relato de Pedri sobre cómo Messi lo ayudó en el Barcelona: “Siempre le estaré agradecido”

TELESHOW

Esteban Lamothe reveló cuál es el arma de seducción infalible de Benjamín Vicuña: "Mirá si caigo en las redes"

Esteban Lamothe reveló cuál es el arma de seducción infalible de Benjamín Vicuña: "Mirá si caigo en las redes"

Ángela Torres confesó su deseo de ser madre: "Me muero de ganas"

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

Vero Lozano habló de la polémica por la conducción de MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

INFOBAE AMÉRICA

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Diversidad funcional, la práctica que modifica la dieta animal y genera beneficios inesperados en los humanos

Guatemala: gobierno construye bases para la instalación de un Bailey tras retiro total del puente Güijo en el caribe guatemalteco

Más de 3.1 millones de personas en Cuba sufren cortes totales o parciales de agua

Hábeas corpus fue inefectivo en 9 de cada 10 casos de detenciones políticas en Nicaragua, según un informe