Vendía por Internet y usaba la moto para trabajar: quién era el joven de 23 años asesinado por dos motochorros en José C. Paz

El joven fue asaltado cuando regresaba a su casa tras salir del gimnasio

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David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años, vendía artículos por Internet y usaba su moto para trabajar y trasladarse. En su rutina también había lugar para el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. El lunes por la noche, cuando regresaba de entrenar, dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en Sol y Verde, José C. Paz, y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle el vehículo.

Quienes lo conocían lo llamaban “Tito”. Entre ellos estaba Thiago, uno de sus amigos más cercanos, con quien compartió tres meses de convivencia junto a otro joven el año pasado. Este martes, Thiago lo recordó con dolor. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, dijo a TN.

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Thiago contó que Elías trabajaba por su cuenta y que la moto que le robaron también era una herramienta para su actividad comercial. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató.

David Elías falleció en el Hospital Mercante

Su padre, José Luis, coincidió en esa descripción. Dijo que su hijo no tomaba alcohol ni fumaba y recordó cómo organizaba sus días: “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”.

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Horas antes del crimen, “Tito” había estado en la peluquería de un amigo. Se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y anunció que se iba a entrenar. Thiago recordó la despedida: “A las siete de la tarde me dijo: ‘Voy al gimnasio y vengo’. Y no vino más”.

Los recuerdos de sus allegados también aparecieron en las redes sociales. “Sus amigos y familiares están destruidos”, expresó Paola, tía de uno de los amigos del joven, en su cuenta de Facebook. “Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, sostuvo la mujer.

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“¡Queremos Justicia para Tito! Tenía toda una vida por delante. No tenía maldad, era un chico sano y con ganas de vivir”, compartió otra conocida de la víctima.

“Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, compartió una conocida de la víctima (Facebook/@Pao Gomez)

Los mensajes de despedida se combinaron con pedidos para que encontraran a los responsables. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, expresó José Luis ante TN.

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Al reclamo de la familia se sumaron los vecinos del barrio. “Hay que ir a manifestarnos todos al municipio. Hacernos escuchar”, escribió uno de ellos.

Los familiares y amigos de Ojeda adelantaron que el miércoles, a las 19 horas, harán una manifestación, con corte de tránsito sobre la Ruta 197, para pedir justicia por “Tito”, reclamar avances en la investigación y exigir mayor seguridad en el barrio.

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Los amigos de Elías pidieron Justicia por el asesinato del joven (Video/TN)

El caso

El hecho ocurrió el lunes por la noche, a las 21.28, según el horario que muestra la cámara de seguridad que registró el ataque, en la esquina de las calles Polonia y Piñero, en la localidad de Sol y Verde. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Ojeda regresaba a su casa tras salir del gimnasio cuando fue perseguido por dos motochorros. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara el vehículo. Cuando la víctima intentó escapar, recibió un disparo en la espalda. La grabación muestra cómo cayó sobre la vereda tras el ataque. Los agresores se llevaron su moto y escaparon.

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Las cámaras captaron el momento en el que el joven fue baleado

Minutos después, llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Mercante, donde constataron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa y dispuso la realización de la autopsia.

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Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los sospechosos. Hasta el momento, no hay detenidos y la moto no fue recuperada.