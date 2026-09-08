Crimen y Justicia

Ordenaron que Aníbal Lotocki quede preso en la causa por lesiones graves a Silvina Luna, Stefi Xpolitakis y otras dos pacientes

El cirujano había sido condenado a ocho años de prisión por esos casos, pero la sentencia no está firme todavía. Tras un pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 resolvió su prisión preventiva por riesgo de fuga

Hombre de cabello oscuro y jersey de punto beige claro, con las manos entrelazadas y un reloj, sentado. Dos figuras humanas se observan de fondo
Aníbal Lotocki sentado con las manos entrelazadas en una sala judicial. (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó este martes que Aníbal Lotocki quede preso preventivamente en el marco de la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por las lesiones graves generadas a Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. La medida fue solicitada por el fiscal Sandro Abraldes y respaldada por las querellas.

La decisión se produce en el marco del expediente en el que Lotocki fue condenado inicialmente, en febrero de 2022, a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la medicina por cinco años tras ser encontrado culpable de las lesiones graves reiteradas contra las cuatro mujeres.

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Luego, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó su responsabilidad por las lesiones, incorporó una condena por estafa contra Gabriela Trenchi y elevó la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

El fallo que elevó la pena había sido confirmado por Casación, pero todavía no está firme porque la defensa de Lotocki presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que fuera rechazado un recurso extraordinario. La queja tramita ante el máximo tribunal desde el 27 de agosto de 2025.

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Por qué ordenaron ahora su prisión preventiva

Para el Tribunal, desde el último pedido de detención realizado en 2023 se produjeron nuevos acontecimientos procesales que modificaron la situación de Lotocki. Entre ellos, destacó que la condena fue confirmada por la Cámara de Casación y que actualmente sólo queda pendiente la resolución de la Corte Suprema sobre la queja presentada por la defensa.

Los jueces consideraron que ese avance del proceso debilitó la presunción de inocencia y aumentó el riesgo de fuga frente a la posibilidad concreta de que deba cumplir una pena de prisión efectiva. En ese sentido, señalaron que existe una relación inversamente proporcional entre ambos factores: cuanto más se consolida la condena, mayor es, a criterio del Tribunal, el riesgo de que el condenado intente sustraerse de la Justicia.

La resolución, a la que accedió Infobae, también tomó en cuenta antecedentes vinculados con el comportamiento procesal de Lotocki. El Tribunal señaló que incumplió en tres oportunidades la obligación de informar ausencias de su domicilio superiores a 24 horas y que adempas se mudó fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial. Esas circunstancias habían sido consideradas previamente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al ordenar su encarcelamiento preventivo en otra causa.

La medida no implica que Lotocki vaya a ingrese nuevamente a una cárcel, ya que actualmente se encuentra detenido a disposición de otro tribunal. El médico está privado de su libertad por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, cuyo juicio avanza actualmente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17.

Por eso, el TOC 28 dispuso que su actual detención quede también a disposición de esa causa mediante una “anotación conjunta”. Según explicaron fuentes del caso, la prisión preventiva ordenada ahora busca garantizar que Lotocki permanezca sujeto al proceso y eventualmente pueda ejecutarse la pena impuesta.

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