Crimen y Justicia

Motochorros acosaron a una mujer embarazada y golpearon a su pareja: uno resultó herido durante un tiroteo con la Policía

Tras el ataque, los agresores exigieron dinero a los familiares de las víctimas a cambio de devolver la moto sustraída, mientras la fiscal Adriana Suárez Corripio ordenaba allanamientos de urgencia que derivaron en dos detenciones y el secuestro de un arma de fuego

Cuando cuatro hombres armados abordaron a la pareja en la intersección de las calles Baradero y Corrientes
Cuando cuatro hombres armados abordaron a la pareja en la intersección de las calles Baradero y Corrientes
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Dos sospechosos quedaron detenidos en Morón luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia sobre una vivienda que los vecinos señalaban como un refugio de delincuentes. La causa se originó por un ataque contra una mujer que cursa la semana 39 de embarazo, a la que un grupo armado interceptó mientras viajaba en moto junto a su pareja.

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado, cuando cuatro hombres armados abordaron a la pareja en la intersección de las calles Baradero y Corrientes. Los agresores obligaron al conductor de la moto a detenerse y, pese al pedido de clemencia del joven por el estado de su pareja, avanzaron con el ataque. Manosearon a la mujer embarazada y golpearon con culatazos a su acompañante, que había intentado defenderla.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online, tras el asalto, los delincuentes escaparon con la moto de la pareja y con sus teléfonos celulares. Con esos dispositivos, luego se contactaron con allegados de las víctimas para exigir dinero a cambio de la devolución del vehículo. Mientras tanto, el matrimonio pidió ayuda a su familia y dio aviso al 911, lo que derivó en la intervención de la Policía para localizar a los responsables.

Un familiar de la víctima recorrió la zona en su auto y se cruzó con la moto robada. Al advertir la situación, alertó a un móvil policial que circulaba cerca, y los efectivos iniciaron la persecución. El rodado terminó en una vivienda ubicada en la calle Presidente Ibáñez al 300, en Morón sur, un domicilio que, según los vecinos, funcionaba como un punto de reunión de personas vinculadas a hechos delictivos.

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El rodado terminó en una vivienda ubicada en la calle Presidente Ibáñez al 300
El rodado terminó en una vivienda ubicada en la calle Presidente Ibáñez al 300

En ese lugar, uno de los sospechosos intentó esconderse y protagonizó un enfrentamiento con agentes del Comando de Patrullas de Morón. El intercambio terminó con el sujeto herido de bala en ambas piernas, aunque fuera de peligro. Se trata de Gabriel G., de 26 años, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Güemes, de Haedo. El ocupante de la vivienda lo había ocultado debajo de una cama, donde finalmente fue detenido.

Horas después del tiroteo, en el mismo domicilio fue arrestado Pablo Francisco P., de 29 años. Ambos procedimientos se enmarcaron en un allanamiento fiscal de urgencia encabezado por la fiscal Adriana Suárez Corripio, a cargo de la UFI N° 8 de Morón, quien trabajó la causa junto al instructor Darío Tugender y la ayudante fiscal Mariela Farías. La coordinación de los operativos estuvo a cargo del jefe de la Estación de Policía, Omar Méndez.

Sergio S., de 36 años y señalado como propietario de la vivienda allanada, también quedó a disposición de la Justicia. En su caso, la acusación preliminar es por encubrimiento agravado. La investigación continúa abierta: las autoridades buscan a al menos dos prófugos más vinculados al hecho, aunque las medidas de urgencia dispuestas hasta el momento no arrojaron resultados.

Durante el procedimiento en la vivienda de Presidente Ibáñez, la Policía secuestró nueve teléfonos celulares —cuyo origen se investiga—, un arma de fuego y marihuana. A partir de lo actuado, ambos enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y resistencia a la autoridad.

La causa permanece bajo instrucción de la UFI N° 8 de Morón, mientras continúa la búsqueda de los dos sospechosos que aún no fueron identificados ni ubicados.

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