Un hombre conducía con 2,19 gramos de alcohol en sangre y rompió el récord del fin de semana en Neuquén

Un operativo de tránsito en el barrio Centenario de Neuquén detectó a un conductor de Salta con 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre, el registro más alto de la madrugada.

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En el barrio Centenario de la ciudad de Neuquén, un operativo de tránsito desplegado durante la madrugada del domingo dejó un dato que concentró la atención de las autoridades locales: un conductor oriundo de Salta fue detectado con 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre, el valor más alto entre todos los controles realizados en el sector del Casco Viejo.

El procedimiento se desarrolló en las primeras horas del domingo, con participación conjunta de inspectores municipales y personal policial. En ese marco, los agentes instalaron puestos de verificación sobre calle Belgrano, en las intersecciones con Antártida Argentina e Intendente Pons, una de las zonas donde se concentró el despliegue preventivo.

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De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, el balance del operativo mostró además que ocho conductores dieron positivo en los test de alcoholemia, mientras que las inspecciones derivaron en el secuestro de vehículos y en la confección de actas por distintas infracciones vinculadas con la circulación y la documentación obligatoria.

La cifra más alta detectada correspondió a ese automovilista procedente de Salta, que circulaba por el área alcanzada por el dispositivo de fiscalización, tenía, según la información proporcionada, 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Junto con ese caso, el operativo permitió constatar ocho resultados positivos en los controles de alcoholemia.

el procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por inspectores municipales, personal de la Comisaría Quinta y agentes de Tránsito Villa Obrera. La intervención formó parte de los controles preventivos organizados para la madrugada, con verificación tanto del estado de los conductores como de las condiciones exigidas para circular.

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Además de los casos positivos de alcoholemia, el resultado operativo incluyó el secuestro de 10 vehículos, una cifra que abarcó también dos motocicletas. La medida fue adoptada como consecuencia de las irregularidades detectadas durante las inspecciones realizadas en la vía pública.

Como parte de ese control complementario, las autoridades confeccionaron 30 actas contravencionales por distintas faltas relacionadas con la ausencia o irregularidad de documentación. Ese volumen de infracciones se sumó al balance general del operativo y amplió el alcance del procedimiento más allá de los test de alcoholemia.

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El operativo de tránsito en Neuquén incluyó el secuestro de 10 vehículos, entre ellos dos motocicletas, por irregularidades detectadas en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amplio operativo de control se desplegó en la Isla 132 y el Paseo de la Costa de Neuquén capital durante la madrugada del sábado, con un saldo de 127 vehículos secuestrados, la mayoría de ellos motocicletas. El procedimiento incluyó identificación de personas y fiscalización vehicular en una zona donde se había convocado una concentración masiva de motociclistas.

La intervención se desarrolló entre las 2 y las 8, luego de que a través de redes sociales circulara una convocatoria para reunirse en ese sector de la ciudad. Según se informó, el dispositivo buscó prevenir incidentes ante la presencia de conductores que realizaban maniobras peligrosas, circulaban a alta velocidad y utilizaban escapes libres, una combinación que generó riesgos para quienes estaban en el lugar y también molestias por el ruido.

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El despliegue se dio además en un contexto de antecedentes recientes. Días antes, otra caravana de motociclistas realizada durante la madrugada sobre Avenida Argentina había terminado con el secuestro de 46 motos. Ese tipo de encuentros viene motivando reclamos vecinales por los ruidos provocados por caños de escape modificados o sin silenciador.

De acuerdo con la información disponible, los secuestros se concretaron a partir de distintas irregularidades detectadas en la documentación de los vehículos y también por casos de alcoholemia positiva.

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En el operativo participaron efectivos de la División Motorizada DEMOSE, la División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE, la División Operativa DEMOSE, además de personal de la Comisaría Segunda, la Comisaría 19° y agentes de la Dirección de Tránsito.